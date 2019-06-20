Wall Street Journal Оригинал

WSJ: инициатива Трампа по более активной депортации мигрантов столкнётся с множеством препонов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп недавно заявил о том, что американские власти начнут активнее депортировать из страны нелегальных мигрантов, пишет The Wall Street Journal. Между тем, как отмечает издание, и сторонники, и критики Трампа сходятся на том, что эти планы, скорее всего, столкнутся с множеством препятствий правового и логистического характера.
WSJ: инициатива Трампа по более активной депортации мигрантов столкнётся с множеством препонов
Reuters
Планы администрации президента США Дональда Трампа по более активной депортации нелегальный иммигрантов рискуют столкнуться с многочисленными препонами, пишет The Wall Street Journal. Об этом, как отмечается в статье, заявляют как сторонники, так и критики американского лидера.
 
Инициатива Трампа по депортации сотен тысяч иммигрантов в рамках судебных решений о высылке может, в частности, столкнуться с немедленными правовыми и логистическими препятствия.
 
Как напоминает издание, в понедельник Дональд Трамп опубликовал твит, в котором говорилось, что Иммиграционная и таможенная полиция США «на следующей неделе начнёт процесс выдворения из страны миллионов нелегальных мигрантов, которые незаконным образом проникли в Соединённые Штаты».
 
«Это негуманно и не по-американски, — прокомментировал ситуацию Джошуа Хойт, исполнительный директор Национального партнёрства для новых американцев, являющегося коалицией правозащитных групп для иммигрантов. — Массовое преследование нанесёт вред общинам по всей стране. Мы планируем помогать иммигрантам сопротивляться масштабному злоупотреблению властью, подготавливая команды быстрого реагирования и правовой поддержки на месте событий».
 
Администрация Трампа привела данные, согласно которым в США судебные решения о высылке из страны уже приняты по более чем одному миллиону человек. Из них задержаны около 14,5 тыс. Согласно тем же данным, ещё более 2 млн мигрантов находятся в ожидании решения суда.
 
Но, по мнению юристов, даже депортация людей, по которым уже имеются судебные решения, — это довольно проблематичное мероприятие. Поиск тех, кто пока не находится под стражей, — один из самых сложных аспектов процесса высылки. И ни Трамп, ни сама Иммиграционная и таможенная полиция США пока не разъяснили, как американские власти планируют активизировать свою деятельность.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Wall Street Journal США Северная Америка
теги
Дональд Трамп мигранты суд США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров