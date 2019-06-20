WSJ: инициатива Трампа по более активной депортации мигрантов столкнётся с множеством препонов

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США не исключили новых мер против Эр-Рияда из-за дела Хашукджи
США рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, если появятся новые факты в его деле.
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Сарри прибыл в Турин и посетил базу «Ювентуса»
Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прибыл в Турин и уже успел ознакомиться с клубной инфраструктурой.
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Reuters: новый контингент США на Ближнем Востоке вооружат комплексами Patriot
Военный контингент в 1 тыс. человек, направляемый Соединёнными Штатами в ближневосточный регион, вооружат зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотниками и пилотируемым самолётом-разведчиком.
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Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
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Чижов: у ССГ ещё есть время для изучения доказательств России по делу MH17
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью RT заявил, что у международной Совместной следственной группы (ССГ) ещё есть время для того, чтобы принять во внимание представленные Москвой доказательства по делу о катастрофе с малайзийским лайнером.
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Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения
Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, прикованный к постели из-за неизлечимой болезни, в больничной палате поздравил свою дочь с днём рождения.
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Предприниматель Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении $500 тыс.
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Эксперт прокомментировал заявление Дании по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал заявление главы пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансена по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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МЮ заключил новый контракт с футболистом Матой
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с испанским полузащитником Хуаном Матой.
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Спецпредставитель США по Ирану едет на Ближний Восток
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 19 июня отправляется на Ближний Восток, где обсудит ситуацию вокруг Ирана.
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СМИ: ПСЖ оценил Неймара в €300 млн
Французский клуб ПСЖ готов продать бразильского форварда Неймара, однако оценивает его в €300 млн.
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Додон опубликовал видео обрушения части жилого дома в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон опубликовал на своей странице в Facebook видео обрушения части девятиэтажного дома в городе Атаки.
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Бабаев заявил, что ЦСКА не получал предложений по Чалову
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не ставит перед собой цель продавать нападающего Фёдора Чалова в ближайшее время и никаких трансферных запросов по футболисту не получал.
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Чижов заявил, что ССГ ведёт расследование по делу MH17 необъективно
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в беседе с RT прокомментировал ход расследования причин катастрофы с малайзийским лайнером на Украине в 2014 году, отметив, что в нём нет ни намёка на объективность.
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В Молдавии частично обрушился девятиэтажный жилой дом
В молдавском городе Атаки произошло частичное обрушение девятиэтажного дома, 46 человек эвакуированы, жертв нет.
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НХЛ определилась с местом проведения драфта-2020
Ярмарка молодых талантов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году пройдёт в канадском Монреале.
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Трамп собрал почти $25 млн после выдвижения на второй срок
Президент США Дональд Трамп собрал почти $25 млн пожертвований менее чем за сутки после официального выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства на второй срок.
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Азмун — о праздновании чемпионства «Зенита» в самолёте: это было сумасшествие
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун заявил, что празднование чемпионского титула в самолёте ему запомнилось больше других чествований команды.
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В результате ДТП на МКАД пострадали четыре человека
В результате столкновения четырёх легковых автомобилей на МКАД на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека, трое из них дети, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
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Фигуристка Трусова призналась, что мечтает стать олимпийской чемпионкой
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что мечтает выступить на двух Олимпиадах и завоевать золото.
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В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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ФРС сохранила прогноз роста ВВП США
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила прогноз роста ВВП страны в 2019 году на уровне 2,1%, увеличив прогноз на 2020 год с 1,9% до 2%.
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Федун: я сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире бы не сделал
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что не собирается давать оценку своей работе.
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Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал «политическим спецназом» свою партию «Европейская солидарность».
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Эксперт прокомментировал заявление Шойгу о модернизации ПРО Москвы
Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что модернизацию системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы планируется завершить к 2022 году.
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Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
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СМИ: ФИФА рассмотрит возможность лишения Катара проведения ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
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В ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье пострадали семь человек
Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе М-4 «Дон» на территории Московской области, пострадали семь человек.
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«Милан» назвал имя нового главного тренера
Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло на пост нового главного тренера команды.
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В Крыму оценили загруженность предприятий ОПК
Предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма на данный момент загружены на 45%, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Зеленский о здании АП: я здесь с ума сойду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сойдёт с ума, если не переедет из старого здания президентской администрации на Банковой улице в Киеве.
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США внесли в санкционные списки НКО «Русское финансовое общество»
Соединённые Штаты внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию (НКО) ООО «Русское финансовое общество».
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Матвиенко заявила о необходимости принять закон о социальном бизнесе
На открытии Форума социальных инноваций регионов в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости принять закон о социальном бизнесе.
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Саблист Решетников стал чемпионом Европы по фехтованию
Россиянин Вениамин Решетников завоевал золото в фехтовании на саблях на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе.
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ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на острове Новая Гвинея
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на индонезийской части острова Новая Гвинея.
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Федун считает, что Глушакова пытались уничтожить агенты
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение расторгнуть контракт с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.
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Глава МИД Сирии попросил у Китая помощи в борьбе с радикалами
Сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем в ходе переговоров попросил у Китая помощи в борьбе с «Исламской партией Туркестана»*.
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СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей). Как передаёт издание Calcalist со ссылкой на информированные источники, дом расположен в Герцлии-Питуах, в 15 км от Тель-Авива.
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При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
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Россиянка Гаспарян не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Бирмингеме
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от хорватки Петры Мартич во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме.
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Российские саблисты Решетников и Ибрагимов встретятся в финале ЧЕ по фехтованию
Российский саблист Камиль Ибрагимов вышел в финал чемпионата Европы по фехтованию в немецком Дюссельдорфе.
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Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до четырёх
Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании сократилось до четырёх, экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 143 голосами.
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Сёмин объявил, что Тарасов покинет «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что полузащитник команды Дмитрий Тарасов покинет клуб этим летом.
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В «Роскосмосе» назвали «Челябинским метеором» трамвай собственного производства
Представители госкорпорации «Роскосмос» в рамках международного инновационного форума SmartTRANSPORT в Санкт-Петербурге представили новый низкопольный трамвай, получивший название «Челябинский метеор».
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Под Астраханью огонь с сухой растительности перекинулся на 10 строений
В Астраханской области от горящей сухой растительности пожар перекинулся на десять строений, на место ЧП отправлен пожарный поезд.
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В Иране заявили о способности уничтожать авианосцы с помощью ракет
Глава иранского Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами заявил о наличии у страны высокоточных баллистических ракет, которые с лёгкостью могут уничтожать авианосцы.
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Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал об эмоциях от полноценного трансфера в стан армейцев.
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Стали известны возможные соперники «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Тульский футбольный клуб «Арсенал» узнал своих возможных соперников по второму квалификационному раунду Лиги Европы.
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США считают Китай и Россию своими стратегическими соперниками
Кандидат на должность постпреда Соединённых Штатов в ООН Келли Крафт обвинила Россию и Китай в «циничном отношении» к всемирной организации, добавив, что Москва и Пекин являются стратегическими соперниками Вашингтона.