Sky News: в США растёт недовольство тем, как содержат детей мигрантов на границе

Одной из центральных тем американской политики продолжают оставаться условия содержания иммигрантов в приграничных центрах, сообщает Sky News. Причём некоторые называют эти условия «опасными».

В Соединённых Штатах звучат слова возмущения по поводу сложившегося положения дел. Ситуацию усугубили появившиеся недавно трагические кадры, на которых запечатлены тела Оскара Альберто Мартинеса Рамиреса и его 23-месячной дочери Валерии. Их обнаружили на берегу Рио-Гранде: они утонули, пытаясь пересечь реку, чтобы попасть в США. Этот инцидент, как отмечается в статье, бросил тень на иммиграционную политику Вашингтона.

Также в Америке растёт недовольство и озабоченность по поводу того, как власти обращаются с детьми, которые уже попали на территорию страны.

В настоящее время в центрах временного содержания находятся 2 тыс. детей. Один из сотрудников Погранично-таможенной службы США признался, что его ведомство находится «в режиме кризиса».

Согласно американскому законодательству, таможня должна отправлять детей под опеку Управления по переселению беженцев, которое занимается убежищами и лагерями. Там дети ждут воссоединения со своими семьями или попечителями.

В статье приводится история 7-летней девочки, которую разлучили со своими родителями и теперь переводят из одного центра временного содержания в другой.

Как указывает Sky News, её родители, которые уже живут и работают в США, уехали из родного Сальвадора из-за разгула бандитизма в стране. Девочка осталась под опекой тёти. Но потом родственница решила отправить девочку к её родителям в США в надежде на то, что той будет лучше со своими родителями.

Отец девочки, пообщался с журналистами на условиях анонимности, чтобы это не отразилось на шансах воссоединения семьи. Он сообщил, ссылаясь на слова юристов, что в одном из центров, в котором содержалась его дочь, условия были неподобающими как в плане еды и воды, так и в плане санитарии.

Сейчас девочка находится в приюте для детей в Эль-Пасо. Её отец говорит, что она без конца плачет. Он также рассказал, что её недавно заставили спать на полу в наказание за потерю расчёски для вычёсывания вшей.

Навещавшие её юристы заявили, что девочка расплакалась, когда ей начали задавать вопросы: у неё случилась истерика. Выглядела она угнетённой, кроме того, у неё был неопрятный внешний вид.