Sky News: в США растёт недовольство тем, как содержат детей мигрантов на границе

В Соединённых Штатах растёт недовольство из-за неподобающих условий содержания мигрантов в центрах временного содержания, передаёт Sky News. При этом особое возмущение у американцев вызывает то, как обращаются на границе с детьми.
Одной из центральных тем американской политики продолжают оставаться условия содержания иммигрантов в приграничных центрах, сообщает Sky News. Причём некоторые называют эти условия «опасными».
В Соединённых Штатах звучат слова возмущения по поводу сложившегося положения дел. Ситуацию усугубили появившиеся недавно трагические кадры, на которых запечатлены тела Оскара Альберто Мартинеса Рамиреса и его 23-месячной дочери Валерии. Их обнаружили на берегу Рио-Гранде: они утонули, пытаясь пересечь реку, чтобы попасть в США. Этот инцидент, как отмечается в статье, бросил тень на иммиграционную политику Вашингтона.
Также в Америке растёт недовольство и озабоченность по поводу того, как власти обращаются с детьми, которые уже попали на территорию страны.
В настоящее время в центрах временного содержания находятся 2 тыс. детей. Один из сотрудников Погранично-таможенной службы США признался, что его ведомство находится «в режиме кризиса».
Согласно американскому законодательству, таможня должна отправлять детей под опеку Управления по переселению беженцев, которое занимается убежищами и лагерями. Там дети ждут воссоединения со своими семьями или попечителями.
В статье приводится история 7-летней девочки, которую разлучили со своими родителями и теперь переводят из одного центра временного содержания в другой.
Как указывает Sky News, её родители, которые уже живут и работают в США, уехали из родного Сальвадора из-за разгула бандитизма в стране. Девочка осталась под опекой тёти. Но потом родственница решила отправить девочку к её родителям в США в надежде на то, что той будет лучше со своими родителями.
Отец девочки, пообщался с журналистами на условиях анонимности, чтобы это не отразилось на шансах воссоединения семьи. Он сообщил, ссылаясь на слова юристов, что в одном из центров, в котором содержалась его дочь, условия были неподобающими как в плане еды и воды, так и в плане санитарии.
Сейчас девочка находится в приюте для детей в Эль-Пасо. Её отец говорит, что она без конца плачет. Он также рассказал, что её недавно заставили спать на полу в наказание за потерю расчёски для вычёсывания вшей.
Навещавшие её юристы заявили, что девочка расплакалась, когда ей начали задавать вопросы: у неё случилась истерика. Выглядела она угнетённой, кроме того, у неё был неопрятный внешний вид.
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.
Адвокат осуждённого футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уже определилась с местом, где его подзащитный будет отбывать наказание, однако не предоставляет эту информацию в целях безопасности.
Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова диктора во время торжественной церемонии.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин в ходе брифинга заявил, что российская сторона приветствует договорённость об односторонней передаче самопровозглашёнными ЛНР и ДНР пленных Киеву.
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что после крушения самолёта Ан-24 в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Латвия считает, что решение о восстановлении полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подрывает репутацию и дееспособность организации. Об этом заявили в пресс-службе МИД Латвии.
Следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда других её руководителей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за России.
Водитель автомобиля Toyota Camry погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового поезда в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.
Выбор российского музыканта и продюсера Василия Вакуленко (Баста) в качестве нового лица «ФК Открытие» полностью укладывается в маркетинговый бюджет компании в условиях санации банка и контроля со стороны ЦБ. Об этом в интервью RT рассказал глава корпорации Михаил Задорнов.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия тюменских чиновников из-за ситуации с 22-летней Викторией Масловой из Заводоуковска. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СК.
Количество юридических лиц в России с 2016 до 2018 года сократилось на 17% — до 4,2 млн, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, проанализировавшей данные Росстата.
Следователи проверяют туристическую поездку школьниц из Краснокаменска в Китай, где им пришлось работать официантками. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Забайкальскому краю.
Рабочая группа Банка России разработала рекомендации, призванные помочь предпринимателям избежать ограничительных мер в рамках «противолегализационных мер». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
Среднемесячная номинальная зарплата сотрудников организаций Оренбургской области в январе — апреле 2019 года составила почти 30,6 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает RIA56 со ссылкой на Оренбургстат.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с «Парламентской газетой» предложила создать на основе данных из единого реестра детских оздоровительных лагерей наглядную цифровую платформу с возможностью оставлять отзывы.