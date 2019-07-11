France 24: несмотря на угрозы США, Франция ввела налог для IT-гигантов

Французское правительство одобрило введение налога на прибыль для таких американских цифровых гигантов, как Google и Facebook, сообщает France 24. Издание отмечает, что Соединённые Штаты предупредили об ответных санкциях на французские товары, а другие страны Евросоюза не торопятся подписать антиамериканское соглашение.
Между Францией и США не всё идёт гладко. В центре внимания Вашингтона — скорое введение Францией налога на цифровые компании, в том числе GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon. — Ино ТВ). На настоящий момент эти компании платят очень маленькие налоги во Франции. По новому закону с них будут взимать 3 процента от прибыли, полученной на французской территории. Всего речь идёт о 30 предприятиях, в том числе китайских и французских, доход которых в 2019 году составит, по предварительной оценке, 400 миллионов евро, а в 2020-м — 650 миллионов евро. В Вашингтоне этот новый закон вызвал гнев.
РОБЕРТ ЛАЙТХАЗЕР, торговый представитель США: Структура нового налога, как и заявления французских политиков , заставляет предполагать, что Франция с помощью такой меры несправедливо нацелилась на некоторые технологические американские компании.
В ответ на этот закон администрация Трампа угрожает ввести финансовые санкции — в частности, увеличить таможенные пошлины. Согласно разделу 301 Закона о торговле 1974 года, у американского президента есть возможность обложить пошлинами ту страну, которая штрафует американские предприятия. Дональд Трамп уже ввёл санкции против Китая и угрожает сделать то же самое против Франции.
Для Парижа утверждение налога, которым руководит министр экономики страны, — это первый шаг к международному соглашению. Франция уже пыталась убедить своих европейских партнёров в выгодности такого закона на уровне Евросоюза, но против него возражали скандинавские страны и особенно Ирландия. В этой стране американские гиганты разместили свои штаб-квартиры, а налоговая политика очень мягкая.
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