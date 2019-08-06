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Американский радиоведущий: Google угрожает нашей демократии сильнее, чем Россия

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Угроза, исходящая от таких компаний, как Google и Facebook, пострашнее возможного российского вмешательства, полагает известный консервативный радиоведущий Раш Лимбо. По его словам, IT-гиганты постоянно манипулируют людьми и могут управлять политиками.
Американский радиоведущий: Google угрожает нашей демократии сильнее, чем Россия
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Консервативный радиоведущий Раш Лимбо заявил в понедельник, что IT-гигант Google представляет собой более серьёзную угрозу избирательному процессу в США, чем возможное российское вмешательство, сообщает Fox News.

«Думаю, Google и Facebook представляют гораздо, гораздо большую угрозу, потому что угроза, исходящая от них, во многом невидима, — приводит сайт слова Раша Лимбо. — Они не на передовой. Google не набирает людей в телефонные центры. Они сами не бегают по городу, регистрируя избирателей».

По мнению радиоведущего, IT-гиганты «занимаются постоянной манипуляцией людьми». Лимбо упомянул подозрения в том, что Google проводит цензуру против консерваторов, а также выразил обеспокоенность по поводу власти таких компаний.

«Что если в Белом доме будет президент, которого одобряет Google, а группа, протестующая против одобренного Google президента, будет неугодна президенту и он попросит Google сделать всё возможное, чтобы её закрыть?» — задался вопросом радиоведущий. По его словам, президенту в таком случае придётся «лебезить» перед Google.

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