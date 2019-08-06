Американский радиоведущий: Google угрожает нашей демократии сильнее, чем Россия

22:36 Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19 Молодёжная команда «Зенита» в товарищеском матче обыграла юношескую команду испанской «Барселоны», собранную из игроков не старше 19 лет.

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22:27 Малый ракетный корабль Балтфлота принял участие в учениях «Океанский щит» Малый ракетный корабль «Пассат» Балтфлота принял участие в учениях ВМФ России «Океанский щит», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона.

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19:35 Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС Грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС).