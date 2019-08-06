Американский радиоведущий: Google угрожает нашей демократии сильнее, чем Россия

22:36
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19
Молодёжная команда «Зенита» в товарищеском матче обыграла юношескую команду испанской «Барселоны», собранную из игроков не старше 19 лет.
22:35
В Ростовской области арестовали подозреваемых в изготовлении оружия
В Ростовской области арестовали троих мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте самодельного оружия, сообщает Пятый канал.
22:29
Около 14 млн рублей выплатили пострадавшим от паводка в Приамурье
Правительство Амурской области сообщило о выплате 13,7 млн рублей жителям региона, которые пострадали от паводка.
22:27
Малый ракетный корабль Балтфлота принял участие в учениях «Океанский щит»
Малый ракетный корабль «Пассат» Балтфлота принял участие в учениях ВМФ России «Океанский щит», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона.
22:23
Тренер «Порту»: мы обязаны пройти «Краснодар» и быть в групповом этапе ЛЧ
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от противостояния с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
22:17
Актриса Екатерина Семёнова прокомментировала смерть композитора Сергея Березина
Певица, композитор и актриса Екатерина Семёнова в беседе с радио Sputnik прокомментировала сообщения о смерти народного артиста России, автора песни «Снег кружится» Сергея Березина.
22:13
Фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж» пройдёт 17 и 18 августа в Москве
Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж» пройдёт 17 и 18 августа.
22:12
Спасатели предупредили о заморозках в Ленинградской области
Спасатели предупредили о непогоде в Ленинградской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
22:12
Около 10 тысяч туристов оформили электронную визу в Калининград в июле
Министр культуры и туризма Калининграда Андрей Ермак заявил о том, что около 10 тыс. человек в июле оформили электронные визы для посещения города.
22:08
Лев Лещенко прокомментировал сообщения о смерти Аллы Вербер
Певец Лев Лещенко в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.
21:57
Семёнов и Лешуков выиграли первый матч на ЧЕ по пляжному волейболу
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков взяли верх над австрийцами Робином Зайдлем и Филиппом Уоллером в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
21:55
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений в России членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука.
21:54
Полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе в Луизиане
Американская полиция задержала одного человека, который подозревается в стрельбе в супермаркете Walmart города Батон-Руж (штат Луизиана).
21:48
Аленичев считает «Порту» фаворитом в матчах с «Краснодаром» в ЛЧ
Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев считает, что португальский коллектив является фаворитом в противостоянии с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
21:47
Юдашкин прокомментировал сообщения о смерти Вербер
Российский модельер Валентин Юдашкин в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.
21:45
БКЛ планируют запустить в 2023 году
Всю Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируют запустить в 2023 году. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационную службу портала Стройкомплекса.
21:40
НАБУ расследует до 15 дел в отношении Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) регулярно расследует против него от пяти до 15 дел.
21:32
Адвокат прокомментировал ситуацию с семьёй, пришедшей с ребёнком на акцию в Москве
Максим Пашков, адвокат семьи, которую прокуратура просит лишить родительских прав за то, что они взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, подтвердил RT возбуждение уголовного дела.
21:32
Футболист «Порту»: говорили с Зе Луишем о «Краснодаре» и готовы к тяжёлой игре
Полузащитник «Порту» Данилу Перейра поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
21:21
Вячеслав Зайцев назвал Аллу Вербер удивительной женщиной
Российский модельер Вячеслав Зайцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.
21:16
Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Торонто
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над японкой Мисаки Дои в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 в Торонто.
21:10
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в районной больнице Одесской области.
21:01
В Госдуме оценили результаты исследования о работающих россиянах
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФАН оценил результаты исследования, согласно которому в 2018 году 20% работающих россиян боялись, что могут потерять работу.
20:58
Красильников и Стояновский стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одолели немцев Филиппа Бергманна и Янника Хармса в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
20:53
В США полиция проверяет данные о стрельбе в супермаркете
В американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете Walmart.
20:51
Около 80 станций московского метро планируют построить до 2027 года
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил о планах властей построить до 2027 года около 80 новых станций метрополитена общей протяжённостью почти 200 км.
20:49
СМИ: ЦСКА предложили приобрести футболиста «Эвертона»
Московскому футбольному клубу ЦСКА предложили подписать нападающего английского «Эвертона» Янника Боласье.
20:47
Катер «Комета» перевёз более 20 тысяч пассажиров между Севастополем и Ялтой с начала лета
Катер «Комета» перевёз более 10,7 тыс. пассажиров между Севастополем и Ялтой в июле и более 20 тыс. — с начала лета.
20:44
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за шторма в Приморье
МЧС России предупредило жителей Приморского края о сильных дождях из-за приближающегося тропического шторма «Франциско».
20:44
Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.
20:41
Эксперт прокомментировал заявление Киева о поставках дизтоплива из России
Эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление представителя президента Украины в кабинете министров Андрея Геруса о поставках дизельного топлива из России.
20:39
Эксперт прокомментировал решение США признать Китай валютным манипулятором
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение США признать Пекин валютным манипулятором.
20:32
Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти
Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.
20:32
Бирлова и Уколова проиграли в первом матче ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова потерпели поражение от представительниц Латвии Тины Граудине и Анастасии Кравченко в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
20:30
Эксперт прокомментировал доклад МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России
Экономист Олег Вьюгин в беседе с kp.ru прокомментировал доклад Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.
20:25
Эксперт оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая
Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.
20:24
В Госдуме прокомментировали предложение увеличить командировочные чиновников
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение увеличить командировочные чиновников.
20:22
Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Ирака
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о планах по возвращению российских детей из Ирака и Сирии.
20:19
«Млада Болеслав» подтвердила интерес «Локомотива» к Комличенко
В пресс-службе чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» прокомментировали интерес к российскому нападающему команды Николаю Комличенко со стороны московского «Локомотива».
20:17
Лисовец прокомментировал сообщения о смерти Аллы Вербер
Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.
20:14
Два человека погибли и 13 пострадали в результате взрыва в Пакистане
По меньшей мере два человека погибли и ещё 13 пострадали в результате взрыва бомбы в городе Кветта в Пакистане.
20:11
Медведчук готов к союзу с любой партией ради мира в Донбассе
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что готов к союзу с любой политсилой ради мира в Донбассе.
20:01
Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о погоде в Москве до конца текущей недели.
19:59
Тимошинина завоевала бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду
Россиянка Юлия Тимошинина заняла третье место в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве.
19:55
Президент Румынии проведёт переговоры с Трампом в США 20 августа
Американский лидер Дональд Трамп примет в Вашингтоне президента Румынии Клауса Йоханниса 20 августа.
19:51
Россиянки Рудых и Дабижа уступили на старте ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Дарья Рудых и Ксения Дабижа потерпели поражение от представительниц Нидерландов Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
19:45
В МИД оценили указ Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы
В департаменте информации и печати МИД России прокомментировали подписание американским лидером Дональдом Трампом указа, блокирующего собственность властей Венесуэлы в юрисдикции США.
19:40
Сборная России по хоккею обыграла Чехию на Кубке Глинки/Гретцки
Юниорская сборная России по хоккею одолела Швецию во втором матче Кубка Глинки/Гретцки.
19:35
Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС).
19:30
Эксперт оценил перспективы торговой войны США и Китая
Профессор кафедры мировой экономики ДВФУ кандидат экономических наук Тагир Хузиятов в беседе с радио Sputnik оценил перспективы торговой войны США и Китая.