Аналитик Fox уверен: ФБР давно следит за Google

Член совета директоров Facebook призвал американские спецслужбы расследовать возможные связи Google с китайской разведкой, передаёт Fox Business. По мнению военного аналитика Джека Кина, сотрудничество любой крупной компании с Пекином опасно, но американская контрразведка не могла упустить Google из виду.
Член совета директоров Facebook Питер Тиль призвал ЦРУ и ФБР провести расследование и выяснить, не внедрилась ли китайская разведка в IT-гигант (Google. — ИноТВ). Он также резко раскритиковал, «по-видимому, изменнические» связи Google с Китаем. Это его собственные слова.
Вот что вчера вечером Питер Тиль рассказал Такеру Карлсону.
ПИТЕР ТИЛЬ, член совета директоров Facebook:Очень странный, но бесспорный факт: в вопросе своей революционной технологии искусственного интеллекта Google работает с коммунистическим Китаем, но не с вооружёнными силами США.
ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News:Почему?
ПИТЕР ТИЛЬ:В том-то и вопрос. Думаю, одно из объяснений таково: они решили, что вынуждены на это пойти. Потому что, если не пустить их в парадные двери, они вломятся через чёрный ход. Первый ответ: они вынуждены. И, кроме того, я полагаю, что в Google, наверное, очень много сотрудников крайне левых взглядов…
А вот что Питер Тиль говорил Марии Бартиромо ещё в апреле.
МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox News: Итак, это самое важное? То, что искусственный интеллект могут использовать вооружённые силы?
ПИТЕР ТИЛЬ:Это сверхважный, недостаточно обсуждаемый аспект. В прошлом году был очень неоднозначный момент, когда сотрудники Google отказались работать над Project Maven — проектом использования искусственного интеллекта для всевозможной помощи американским вооружённым силам. На самом деле я считаю, что мы должны быть им благодарны за то, что они не стали это делать. Потому что, по крайней мере, вскрылось, что это военная технология и что США очень важно не проиграть в этой гонке.
С нами старший аналитик Fox по вопросам стратегии, председатель Института изучения войны, генерал в отставке Джек Кин. Что бы вы сразу ответили на слова Питера Тиля о Google и о потенциальных рисках сотрудничества компании с Китаем, генерал?
ДЖЕК КИН, старший аналитик Fox News по вопросам стратегии: Риск, определённо, есть. Я разделяю его обеспокоенность. Любая крупная компания, имеющая деловые отношения с Китаем, подвержена краже интеллектуальной собственности. Но сообщники ли они — это другой вопрос.
Сам факт их деловых отношений с вооружёнными силами коммунистического Китая совершенно точно приглашает компартию Китая вторгнуться в интеллектуальную собственность Google. Полагаю, имело место уже очень много попыток.
Послушайте, если китайские коммунисты могут внедриться в оборонную промышленность США, строящую атомные подводные лодки, и внедриться в эту программу, одну из самых секретных в США, поверьте, они предпринимали масштабные усилия по внедрению в Google.
При всём при этом я уверен, что ФБР, занимающееся контрразведкой, уже на месте. Он (Питер Тиль. — ИноТВ) просит об этом, а ФБР, я уверен, уже давно занимается Google.
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