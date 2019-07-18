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Аналитик Fox уверен: ФБР давно следит за Google

Материал представлен в переводе ИноТВ
Член совета директоров Facebook призвал американские спецслужбы расследовать возможные связи Google с китайской разведкой, передаёт Fox Business. По мнению военного аналитика Джека Кина, сотрудничество любой крупной компании с Пекином опасно, но американская контрразведка не могла упустить Google из виду.

Член совета директоров Facebook Питер Тиль призвал ЦРУ и ФБР провести расследование и выяснить, не внедрилась ли китайская разведка в IT-гигант (Google. — ИноТВ). Он также резко раскритиковал, «по-видимому, изменнические» связи Google с Китаем. Это его собственные слова.

Вот что вчера вечером Питер Тиль рассказал Такеру Карлсону.

ПИТЕР ТИЛЬ, член совета директоров Facebook: Очень странный, но бесспорный факт: в вопросе своей революционной технологии искусственного интеллекта Google работает с коммунистическим Китаем, но не с вооружёнными силами США.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Почему?

ПИТЕР ТИЛЬ: В том-то и вопрос. Думаю, одно из объяснений таково: они решили, что вынуждены на это пойти. Потому что, если не пустить их в парадные двери, они вломятся через чёрный ход. Первый ответ: они вынуждены. И, кроме того, я полагаю, что в Google, наверное, очень много сотрудников крайне левых взглядов…

А вот что Питер Тиль говорил Марии Бартиромо ещё в апреле.

МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox News: Итак, это самое важное? То, что искусственный интеллект могут использовать вооружённые силы?

ПИТЕР ТИЛЬ: Это сверхважный, недостаточно обсуждаемый аспект. В прошлом году был очень неоднозначный момент, когда сотрудники Google отказались работать над Project Maven — проектом использования искусственного интеллекта для всевозможной помощи американским вооружённым силам. На самом деле я считаю, что мы должны быть им благодарны за то, что они не стали это делать. Потому что, по крайней мере, вскрылось, что это военная технология и что США очень важно не проиграть в этой гонке.

С нами старший аналитик Fox по вопросам стратегии, председатель Института изучения войны, генерал в отставке Джек Кин. Что бы вы сразу ответили на слова Питера Тиля о Google и о потенциальных рисках сотрудничества компании с Китаем, генерал?

ДЖЕК КИН, старший аналитик Fox News по вопросам стратегии: Риск, определённо, есть. Я разделяю его обеспокоенность. Любая крупная компания, имеющая деловые отношения с Китаем, подвержена краже интеллектуальной собственности. Но сообщники ли они — это другой вопрос.

Сам факт их деловых отношений с вооружёнными силами коммунистического Китая совершенно точно приглашает компартию Китая вторгнуться в интеллектуальную собственность Google. Полагаю, имело место уже очень много попыток.

Послушайте, если китайские коммунисты могут внедриться в оборонную промышленность США, строящую атомные подводные лодки, и внедриться в эту программу, одну из самых секретных в США, поверьте, они предпринимали масштабные усилия по внедрению в Google.

При всём при этом я уверен, что ФБР, занимающееся контрразведкой, уже на месте. Он (Питер Тиль. — ИноТВ) просит об этом, а ФБР, я уверен, уже давно занимается Google.

Дата выхода в эфир 16 июля 2019 года.

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