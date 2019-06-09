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Le Monde: Вашингтон ополчился на сетевых гигантов за монополизм

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Вашингтоне намечается грандиозная битва, но не между политическими партиями, а с крупными предприятиями в сфере высоких технологий, пишет Le Monde. Республиканцы и демократы объединились для борьбы с монополизмом таких компаний как Facebook и Google на интернет-рынке, сообщает издание. При этом сами «гиганты» были готовы к такому повороту, полагает газета.
Le Monde: Вашингтон ополчился на сетевых гигантов за монополизм
Reuters

«В Вашингтоне намечается грандиозная битва, но не между демократами и республиканцами», — пишет Le Monde, имея в виду «невиданное» противостояние депутатов обеих партий при поддержке администрации Дональда Трампа «цифровым гигантам», подозреваемым в монополизме.

Как сообщается, внимание Федеральной торговой комиссии — независимого органа, отвечающего за соблюдение правил конкуренции на рынке, — долгое время подвергавшейся критике за бездействие, будет сфокусировано на компании Facebook, а Министерство юстиции займётся делом Google.

Как передаёт газета, одновременно с этим 3 июня Комитет Палаты представителей по вопросам судопроизводства объявил о начале собственного антимонопольного расследования деятельности крупных предприятий в сфере новых технологий, фигурантами которого станут также Apple и Amazon.

«Мастодонты цифровой сферы в конечном итоге заставили всех объединиться против себя», — замечает издание. В среде «республиканцев» одним из самых яростных критиков GAFA (Google, Apple, Facebook и Amazon) стал сенатор от штата Миссури Джош Хоули, успевший убедиться в опасности утечки персональных данных пользователей на посту генерального прокурора штата. Хоули также неоднократно осуждал цензуру, устанавливаемую интернет-гигантами  в собственных социальных сетях, которые, по его утверждению, питают симпатию к демократам —это же обвинение часто повторяет и президент США Дональд Трамп.

От своих политических оппонентов не отстают и демократы. Так, представитель штата Род Айленд и глава подкомитета Палаты представителей по соблюдению конкуренции Дэвид Чичиллине не устаёт  с сожалением высказываться о позиции Facebook после скандала с передачей персональных данных пользователей компании Cambridge Analytica, выгоду от которой получил избирательный штаб Дональда Трампа в период предвыборной кампании 2016 года.

«Хищническая стратегия поглощений компании Facebook, устранение конкурентов её платформы и снижение качества её продуктов дают серьёзные основания предположить, что она злоупотребляет своей позицией монополиста и наносит вред конкуренции», — говорилось в письме Чичиллине, направленном в марте в Федеральную торговую комиссию с целью пожаловаться на её бездействие.

В том же месяце участник праймериз Демократической партии в рамках президентских выборов 2020 года, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уорен выкупила целую  рекламную полосу в калифорнийском издании Silicon Valley для продвижения своего проекта по «слому» Google, Facebook и Amazon.  21 мая призывы к регулированию интернет-сферы публично поддержала вице-президент компании Microsoft и бывший комиссар Федеральной торговой комиссии Джули Брилл.

Сами «гиганты», долгие годы пользовавшиеся своего рода иммунитетом против преследований, по словам издания, подготовились к грядущему наступлению. По информации Центра оперативной политики (Center for Responsive Politics), занимающегося изучением финансирования в сфере политики и влияния, за последние 10 лет крупные компании в 10 раз увеличили свои расходы на услуги лоббистов. В 2018 году они достигли $80 млн — скромная сумма в сравнении с другими отраслями, однако позволяющая финансировать различную деятельность.

Так, союз видных представителей цифровой сферы, в состав которого вошли Uber, Google, Amazon и Facebook вручили дочери американского президента Иванке Трамп почётную награду Internet Freedom Award (Награда в области свободы интернета — ИноТВ). «Парадокс, ведь мы помним, что эта администрация положила конец нейтральности в сети», — отмечает издание. Кроме того, Facebook принял на работу бывшую помощницу действующего спикера Палаты представителей Ненси Пелози, Google «соблазнил» бывших республиканских членов Комитета Палаты представителей по вопросам судопроизводства, а Amazon принял в свои ряды экс-сотрудника Федеральной торговой комиссии. Помимо этого интернет-гиганты участвовали в финансировании предвыборных кампаний многих членов конгресса, начиная с Ненси Пелози. Как напоминает Le Monde,  около двух недель назад в сети появилось видео, на котором Пелози выглядит пьяной. И если принадлежащий Google  Youtube удалил ролик как противоречащий нормам платформы, Facebook  не последовал его примеру, что для Пелози стало очередным доказательством «вранья» компании своим пользователям.

 

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