Business Insider: бывший шеф безопасности Facebook советует Цукербергу уйти — слишком много власти в одних руках

Бывший главный специалист по безопасности Facebook Алекс Стэймос считает, что глава компании Марк Цукерберг сконцентрировал в своих руках слишком много полномочий, сообщает Business Insider. По мнению Стэймоса, Цукербергу следует покинуть свой пост и назначить вместо себя наёмного управляющего, поскольку так он сможет не только заняться интересными ему лично делами, но и показать серьёзность своих намерений «изменить культуру» внутри компании.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг собрал в своих руках слишком много полномочий и должен уйти, назначив вместо себя наёмного управленца, убеждён бывший главный специалист по безопасности этой социальной сети Алекс Стэймос. Об этом сообщает Business Insider.

По мнению Стэймоса, подобный шаг не только сократил бы чрезмерную власть Цукерберга и позволил бы ему сосредоточиться на тех задачах, которые ему действительно нравятся — то есть на развитии продуктов компании, — но и стал бы сигналом о том, что предприниматель действительно намерен «изменить культуру внутри Facebook».

«Выдвигаются вполне обоснованные доводы о том, что у него слишком много власти, — цитирует специалиста BI. — И часть этой власти ему следует передать в другие руки. На его месте я бы нанял для компании нового руководителя».

Как полагает Стэймос, хорошим кандидатом на такой пост мог бы стать президент Microsoft Брэд Смит. Когда в начале нулевых Microsoft — так же как Facebook сейчас — оказалась под пристальным вниманием со стороны властей в связи со своими методами ведения бизнеса, Смит помог компании «помириться» с контролирующими органами, напоминает обозреватель BI.

Власти США и американская публика уделяют Facebook и лично Цукербергу особое внимание вот уже три года — с тех самых пор, как социальная сеть компании «сыграла роль в распространении российской дезинформации и пропаганды во время президентских выборов в США 2016 года», говорится в материале. Позже Facebook также оказалась замешанной в целой серии скандалов, связанных с сохранностью личных данных пользователей, подчёркивает автор.

В последние месяцы в Америке всё громче звучат призывы о вводе в отношении Facebook специальных мер, которые бы позволили ограничить влияние компании, а также о применении против неё антимонопольного законодательства и разделении её на несколько юридических лиц, пишет BI.

Вместе с тем, господин Стэймос полагает, что раздел компаний вроде Facebook не помогает устранять фундаментальные угрозы, которые они представляют для их пользователей и общества в целом. «Разделив ExxonMobil и создав из неё 10 компаний, проблему изменения климата не решить, правда ведь? Нужно решать проблемы, лежащие в основе», — цитирует его Business Insider.