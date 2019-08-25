Guardian: нам не нужен Китай — Трамп пригрозил Пекину новыми пошлинами

После объявления о введении новых китайских тарифов на ряд президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить американские пошлины на китайские товары, введение которых запланировано на сентябрь и октябрь, пишет The Guardian. Кроме того, Трамп обвинил Пекин в краже интеллектуальной собственности и экспорте опиоидного препарата фентанила, по его словам, убивающего американцев.

Торговая война между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, набирает обороты. Так, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что повышает тарифы на китайские товары и призвал американские компании покинуть страну, сообщает The Guardian.



Как отмечает издание, с сентября повышаются пошлины на товары из Китая объёмом $300 млрд долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, при этом повышение на другую группу товаров объёмом $250 млрд с октября составит не 25%, а 30%.



«Наша страна глупо потеряла триллионы долларов с Китаем за многие годы. Они украли нашу интеллектуальную собственность ценой в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, и, честно говоря, было бы намного лучше без них», — отметил политик на своей страничке в Twitter.



Кроме того, Трамп призвал американские компании «немедленно начать поиск альтернативы Китаю», в том числе переносить производство в США.



Президент обвинил Пекин не только в краже интеллектуальной собственности, но и в нарушении обещания остановить экспорт в страну сильного опиоидного препарата фентанила, который, как отметил Трамп, «убивает сотни тысяч американцев в год».



The Guardian напоминает, что накануне стало известно о введении Пекином новых тарифов на товары объёмом $75 млрд, что Трамп назвал «политически мотивированным» решением. При этом отмечается, что китайские власти решились на повышение пошлин в ответ на действия США.



Кроме того, в серии постов в Twitter Трамп обрушился и на председателя управляющего совета Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который незадолго до этого заявил, что торговая война с Китаем подвергает американскую экономику «новым рискам».



«Мой единственный вопрос: кто наш главный враг, Джей Пауэлл или председатель Си (глава КНР Си Цзиньпин — прим. ИноТВ)?» — отреагировал Трамп.



При этом на фоне подобных заявлений по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы. В частности, американский промышленный индекс Dow Jones сократился более чем на 600 пунктов (2,3%).