Bloomberg: «Евросоюз хуже Китая, просто меньше» — Трамп намекнул на торговую войну с Европой

США в данный момент ведут торговую войну с Китаем, но на недавней встрече со сторонниками Дональд Трамп пригрозил и Европейскому союзу, заявив, что он «хуже Китая». Автор статьи в Bloomberg отмечает, что если между США и Европой разразится новая война тарифов, это крайне негативно скажется на финансовых рынках.

На этой неделе президент Трамп привлёк большое внимание своими заявлениями, в том числе о покупке Гренландии. Однако, как отмечает автор статьи в Bloomberg, в такой ситуации легко упустить даже ещё более важные замечания о торговле.

Ранее Трамп заявил, что разделит ввод 10% тарифов в адрес Китая на два этапа, и фондовые биржи от этого обвалились. Но на собрании перед сторонниками он также заявил: «Европейский союз хуже Китая, просто меньше. Он ужасно к нам относится: барьеры, тарифы, налоги».

И статистика это подтверждает: торговый оборот между Европой и США говорит о том, что импорт в Штаты превосходит экспорт почти на $83 млрд за первую половину 2019 года.

Из-за торгового конфликта между США и Китаем на финансовых рынках царит хаос. И сложно представить, что произойдёт, если следующую торговую войну США начнут с Евросоюзом. Ведь и помимо этого дополнительную нестабильность привносит собой брескит, который Борис Джонсон пообещал обеспечить вне зависимости от достижения соглашения. Плюс, Трамп к середине ноября должен решить, вводить ли тарифы на импорт автомобилей — а эта мера неизбежно вызовет ответ со стороны Брюсселя.

Ввиду всех этих обстоятельств грядущая встреча «Большой семёрки» будет интересной, пишет журналист. Ещё до саммита в Вашингтоне будут обсуждать цифровой налог, который ввела Франция. От него пострадают такие компании, как Facebook, Amazon и Google, отмечает автор статьи в Bloomberg.