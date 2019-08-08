Помпео о «российском вмешательстве»: Путина предупредили больше так не делать, и он взял на заметку

Россия «вмешалась» в американские президентские выборы, причём они стали далеко не единственной целью Москвы, заявил в интервью Bloomberg госсекретарь США Майк Помпео. По словам дипломата, он лично дал понять российскому президенту своё недовольство, и в ответ услышал: «Взяли на заметку». Кроме того, Помпео отметил, что помимо России «подорвать американскую демократию» пытаются и другие страны.

Вы занимали пост главы ЦРУ, когда нынешняя администрация начинала свою работу. Есть ли у вас сомнения в том, что русские вмешались в наши последние президентские выборы?

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Нет, ни малейших.

Хорошо…

МАЙК ПОМПЕО: ...а ещё в предыдущие, а также в те, которые были до них и в ещё одни до этого. А ещё в те, которые были в 2018 году, потому что люди забывают, что с 2016 года у нас прошли ещё одни выборы. Мне говорят, что нужно защищать выборы 2020 года. Хорошие люди, которые баллотировались в 2018 году, хотели, чтобы мы защитили выборы, и эту задачу мы выполнили очень эффективно, и в 2020 году мы сделаем это снова.

И ещё последнее замечание, я знаю, как это подадут в СМИ. Дело не только в России. Это неточное выражение, и я его исправлю. Помимо России есть и другие страны, которые пытаются подорвать западную демократию. Это происходит с того самого момента, когда отцы-основатели создали нашу великую страну. Так что мы должны всегда быть начеку.

В палате представителей одобрили и отправили на утверждение в сенат законопроект, призванный добиться выделения большего количества ресурсов, для того чтобы не дать русским снова вмешаться. Поддерживает ли администрация этот законопроект, которому сейчас, судя по всему, в сенате хода не дают?

МАЙК ПОМПЕО: Я не знаком с деталями законопроекта. Но я убеждён, что у Госдепартамента США есть все необходимые ресурсы для внесения своей лепты в выполнение этой задачи. У нас есть всё необходимое. У нас есть нужные нам полномочия, у нас есть необходимые средства. Мне же остаётся только всё это реализовать.

Дали ли вы понять Путину, что нам не нравится то, чем он занимался, и что он не должен повторять эту акцию?

МАЙК ПОМПЕО: Да, и неоднократно.

И что он на это отвечал?

МАЙК ПОМПЕО: «Взяли на заметку» (смех в зале). Да, всё так и было. Это дипломатический термин для «мы услышали тебя, братан».

Дата выхода в эфир 07 августа 2019 года.