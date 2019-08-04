CNBC: Минюст США подсчитал стоимость расследования «российского вмешательства»

Согласно отчёту Министерства юстиций США, работа спецпрокурора Роберт Мюллер и его команды, которые расследовали «вмешательство» Москвы в американские выборы, обошлось налогоплательщикам почти в $32 млн. Однако противники Трампа в конгрессе уверены: деньги, конфискованные у фигурантов «российского дела», с лихвой покроют все эти издержки, сообщает CNBC.

Расследование «российского вмешательства» в американские выборы, которое спецпрокурор Роберт Мюллер вёл почти два года, стоило около $32 млн. Об этом свидетельствуют новые данные, обнародованные Министерством юстиции США, пишет CNBC.

Четвёртый и финальный отчёт о затратах охватывает последние восемь месяцев расследования. За этот период было потрачено порядка $6,56 млн. $4,12 млн израсходовал непосредственно офис Мюллера, остальные $2,44 млн — подразделения Минюста, которые помогали спецпрокурору.

Согласно документу, большая часть денег ушла на оплату работы сотрудников Мюллера. В команду спецпрокурора входили 19 адвокатов, которым содействовали 40 агентов ФБР, аналитики разведслужб, бухгалтеры-криминалисты и другие специалисты.

На публикацию итогового отчёта о затратах спецпрокурора ушло гораздо больше времени, чем на предыдущее три. Но, несмотря на отсутствие этих данных, стоимость расследования стала ключевым моментом в споре между его сторонниками и противниками, отмечает телеканал.

По словам CNBC, на протяжении нескольких месяцев Дональд Трамп «бездоказательно» утверждал, что работа Мюллера и его команды обошлась американским налогоплательщикам в $40 млн. В ответ демократы заявляли, что средства, которые будут конфискованы у фигурантов этого расследования, покроют все издержки.

«Вы среди прочего добились осуждения председателя предвыборного штаба президента Трампа, заместителя председателя предвыборного штаба, советника по национальной безопасности и личного адвоката президента. В одном только деле против Пола Манафорта вы вернули целых 42 миллиона долларов, так что стоимость вашего расследования для налогоплательщиков приближается к нулю», — заявлял председатель Юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер во время недавнего выступления спецпрокурора в конгрессе.

Расследование Мюллера продолжалось с мая 2017-го по март 2019 года. В ходе него было выдвинуто более 100 обвинений, в том числе в адрес трёх российских компаний и 34 физических лиц, среди которых несколько бывших советников Трампа, отмечает CNBC.