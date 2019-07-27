Помпео: США готовы к вмешательству в выборы не только со стороны России

Вы вчера смотрели показания Роберта Мюллера?

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Я видел несколько отдельных видеозаписей, но вживую я их не смотрел.

Я не хочу вдаваться в детали всех сделанных заявлений, однако выяснилась одна вещь, которая появилась в докладе, о том, что российское правительство осуществляло масштабные и систематические вмешательства. А теперь появился доклад комитета сената по разведке, в котором, по сути, подробно говорится о том же самом. Вы уверены в том, что США готовы на тот случай, если Россия, как ожидается, попытается сделать это снова в 2020 году.

МАЙК ПОМПЕО: Да, Брет. Не знаю, добьёмся ли мы совершенства. Но посмотрите, после 2016-го выборы также проходили в 2018 году. Россия также намеревалась влезть и в них, но мы были довольно эффективны. У нас, определённо, прошли безопасные и надёжные выборы. И мы сократили возможности России по оказанию влияния на те выборы.

Всё правительство Соединённых Штатов сосредоточено на том, чтобы не допустить вмешательства не только со стороны России, но также Ирана, Северной Кореи, Китая и любого, кто хочет влезть в американские выборы. Американский народ должен знать, что нынешняя администрация невероятно сосредоточена на этом. Мне бы только хотелось, чтобы и предыдущая администрация в своё время действовала бы таким же образом.

А это послание доносится до России в публичном или частном порядке?

МАЙК ПОМПЕО: Да.

Дата выхода в эфир 25 июля 2019 года.