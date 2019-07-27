Помпео: США готовы к вмешательству в выборы не только со стороны России

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В Приамурье из-за паводка подтоплено более 100 линий электропередачи
В Амурской области в связи с паводком подтоплено 103 воздушных линии электропередачи, сообщает пресс-служба «Амурских электрических сетей» (филиал АО «ДРСК»).
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Австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе
Пловчиха из Австралии Шайна Джек, покинувшая чемпионат мира по водным видам спорта за несколько дней до старта соревнований, заявила, что в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат.
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Политолог оценил просьбу украинцев вернуть транспортное сообщение с Крымом
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал петиции на сайте украинского президента Владимира Зеленского о восстановлении железнодорожного и авиасообщения между Украиной и Россией.
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Одна ватерполистка находится в больнице после обрушения ночного клуба в Кванджу
Одна из пострадавших спортсменок в результате обрушения этажа в ночном клубе города Кванджу остаётся в больнице.
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Волкер прокомментировал выборы в Верховную раду
Результаты внеочередных выборов в Верховную раду дают украинской власти мандат на реализацию реформ. Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.
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Бучневич прокомментировал продление контракта с «Рейнджерс»
Российский хоккеист Павел Бучневич прокомментировал подписание нового контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Кабмин выделит регионам 4,3 млрд рублей на соцдоплаты к пенсиям
Российское правительство приняло проект распоряжения о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей для начисления социальных доплат к пенсиям. Об этом говорится в сообщении кабмина.
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Синоптики рассказали о похолодании в Москве на следующей неделе
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT прокомментировала сообщения СМИ об ожидающемся рекордном понижении температуры 30—31 июля в Москве.
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Китайский пловец Сунь Ян прокомментировал бойкот со стороны соперников
Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян заявил, что не заслужил бойкотирование его персоны соперниками на церемонии награждения на чемпионате мира, назвав жест оппонентов оскорблением.
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На Урале подросток утонул во время экскурсии
В Свердловской области воспитанник детского дома утонул в реке Реж в Алапаевском районе во время экскурсии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.
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СМИ: «Ювентус» отказался продать Дибалу в «Тоттенхэм» за €50 млн
Туринский «Ювентус» отклонил предложение лондонского «Тоттенхэма» о переходе аргентинского форварда Пауло Дибалы.
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В Крыму поддержали восстановление транспортного сообщения с Украиной
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал петиции на сайте украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости восстановления железнодорожного и авиасообщения между Украиной и Россией.
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Экс-министру обороны Грузии предъявлено обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси
Бывшему министру обороны Грузии и лидеру партии «Победившая Грузия» Ираклию Окруашвили предъявлено обвинение по делу о беспорядках в ходе акции протеста в центре Тбилиси 20 июня. Об этом сообщил адвокат Мамука Чабашвили.
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Вермален перешёл в японский «Виссел Кобе»
Экс-футболист «Барселоны» и «Арсенала» Томас Вермален стал игроком японского клуба «Виссел Кобе».
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Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero
Сотрудники посольства России в Тегеране провели встречу с российскими моряками, находящимися на борту задержанного Ираном британского танкера Stena Impero.
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Быстров об обещаниях Кононова: тяжело работать, когда вокруг скандалы, интриги и расследования
Экс-полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал о трудностях, с которыми столкнулся главный тренер команды Олег Кононов после прихода в клуб.
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Быстров: с нынешним составом «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что в настоящее время московский «Спартак» находится на стадии строительства новой команды, поэтому подопечным Олега Кононова будет тяжело бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Соединённые Штаты и Украина продолжают подготовку визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.
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Кабелля рассказал о причинах перехода в «Краснодар»
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелля заявил, что предложение российского клуба было очень хорошим в финансовом плане.
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Дачич: ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
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Лобов может провести бой с бывшим боксёром Ханом
Российский боец Артём Лобов может встретиться с экс-чемпионом мира по боксу Амиром Ханом.
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В Японии частная ракета после запуска упала в море
Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию запуска.
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Ефимова считает случайностью обрушение клуба в Кванджу
Россиянка Юлия Ефимова, выступающая на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, назвала случайностью обрушение здания ночного клуба в городе.
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Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе
Украинский президент Владимир Зеленский 26 июля прилетел в Одессу из Киева, воспользовавшись билетом экономкласса. Об этом информирует одесская газета «Думская».
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ГИБДД планирует добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу
Госавтоинспекция России рассчитывает в будущем добиться оформления до 100% мелких ДТП без пострадавших по европротоколу, сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
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Футболист «Реала» Йович получил травму на Международном кубке чемпионов
Поединок против «Атлетико» завершился для «Реала» не только крупным поражением, но и кадровой потерей.
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Российские дипломаты встретились с задержанными КНДР моряками
Сотрудники консульского отдела и медпункта посольства России в КНДР провели вторую встречу с экипажем российского рыболовного судна «Сянхайлинь-8», задержанного северокорейскими пограничниками 17 июля.
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Источник: «Барселона» предложит Месси бессрочный контракт
Руководство «Барселоны» намерено предложить капитану команды Лионелю Месси контракт до завершения его профессиональной карьеры.
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На Украине упал легкомоторный самолёт
Легкомоторный самолёт «Бекас» упал в Черновицкой области на Украине, в результате инцидента пострадали пилот и пассажир. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Уайлдер считает, что футболист «Арсенала» Колашинац имеет будущее в боксе
Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтей Уайлдер прокомментировал видео, на котором футболист «Арсенала» Сеад Колашинац отбивается от вооружённых налетчиков.
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Зеленского призвали возобновить авиасообщение с Россией
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией, так как из-за его отмены «страдают в основном украинцы».
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В Авиалесоохране назвали общую площадь лесных пожаров в России
Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» рассказала, какова общая площадь природных пожаров в России по состоянию на 27 июля.
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СМИ: В загородном доме футболиста «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп
В строящемся загородном доме полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено тело неизвестного.
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Медики назвали тяжёлым состояние актрисы Чуриковой
Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой остаётся тяжёлым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя больницы, где находится актриса.
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СМИ: Жители ФРГ высказались за сближение с Россией
Согласно данным опросов, 74% жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, в западной части Германии за это высказались 54% респондентов. Об этом информирует немецкая газета Der Tagesspiegel.
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Участники ЧМ по водным видам спорта пострадали при обрушении ночного клуба в Кванджу
Восемь спортсменов, принимающих участие в чемпионате мира по водным видам спорта, получили травмы в результате обрушения верхнего этажа ночного клуба в южнокорейском Кванджу.
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СМИ: Бывшая жена экс-игрока НБА Райта призналась в убийстве спортсмена
Спустя девять лет после смерти экс-игрока ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лоренцена Райта его бывшая жена призналась в убийстве.
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В Иркутской области ожидается рост уровня воды в реках из-за дождей
В Иркутской области 27—28 июля ожидается повышение уровня воды в реках из-за дождей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Зидан пообещал, что «Реал» будет в форме к новому сезону, несмотря на разгром от «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал крупное поражение своей команды на Международном кубке чемпионов.
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Лавров оценил стратегическое сотрудничество России и Китая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые попытки вбить клин в сотрудничество Москвы и Пекина не увенчаются успехом. Об этом он сказал на встрече с главой МИД Китая Ван И.
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В Афганистане четыре человека погибли при подрыве автомобиля
По меньшей мере четыре человека погибли, 20 пострадали при подрыве автомобиля в афганской провинции Газни.
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Нурмагомедов о подготовке к бою с Порье: всё идёт по плану
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к очередной защите титула, которая состоится в бою с американцем Дастином Порье.
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Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Температура в Москве 30—31 июля опустится до +11...+16 °C, похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней. Об этом рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
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Самсонова победила Ферро и вышла в полуфинал турнира WTA в Палермо
Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Палермо обыграла француженку Фиону Ферро.
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В Южной Корее при обрушении конструкции в клубе погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, ещё десять получили травмы в результате обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском Кванджу.
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Бучневич согласовал условия нового контракта с «Рейнджерс»
Российский форвард Павел Бучневич договорился о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Собянин прокомментировал призывы к проведению несогласованной акции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал призывы к проведению несогласованной акции в центре столицы в субботу, 27 июля. Он отметил, что попытки ультиматумов и организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут, порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
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«Реал» разгромно проиграл «Атлетико» на Международном кубке чемпионов
Футболисты «Атлетико» победили в мадридском дерби в рамках Международного кубка чемпионов, забив семь мячей в ворота соперников.
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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
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Паводок в Приамурье подтопил почти 600 частных жилых домов
В Амурской области по состоянию на утро 27 июля подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них находится в Мазановском районе Приамурья. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.