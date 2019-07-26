NYTimes: США до сих пор не понимают, зачем Россия искала уязвимости в их избирательной системе

Комитет сената США по разведке в своём докладе пришёл к выводу, что в 2016 году избирательные системы во всех 50 штатах стали целью действий со стороны России, пишет The New York Times. Таким образом усилия, предпринятые Москвой, оказались куда более масштабными, чем считалось ранее, подчёркивается в статье. Кроме того, эта деятельность в основном не была выявлена ни властями штатов, ни официальными лицами федерального уровня.

В докладе, составленном представителями обеих — Демократической и Республиканской — партий, звучит предупреждение о том, что Соединённые Штаты в преддверии предстоящих выборов до сих пор остаются уязвимы к подобной активности.

Между тем, как отмечает издание, содержание этого документа по настоянию американских разведслужб было настолько серьёзно отредактировано, что из него были исключены даже некоторые ключевые рекомендации.

Этот доклад появился через сутки после того, как специальный прокурор Роберт Мюллер предупредил о том, что Россия в настоящий момент вновь предпринимает шаги по вмешательству в американские выборы.

Детали многих хакерских атак, проведённых российской разведкой во время выборов 2016 года, в частности в штатах Иллинойс и Аризона, были хорошо известны и раньше. Однако комитет пишет, что в то время наблюдался «беспрецедентный уровень активности против инфраструктуры государственных выборов» США. Москва предпринимала эти шаги, как указывается в статье, в большинстве своём для поиска уязвимостей в безопасности избирательных систем.

Комитет сената США по разведке при этом пришёл к выводу об отсутствии каких-либо доказательств того, что в машинах для обработки бюллетеней голоса избирателей были изменены.

В частности, в докладе говорится, что «российские кибердеятели имели возможность удалить или изменить данные избирателей» в базах данных штата Иллинойс. Но комитет не нашёл никаких доказательств того, что они поступили подобным образом.

Более того, даже после расследования, длившегося два с половиной года, комитет теперь вынужден признать, что «намерения Россия относительно избирательной инфраструктуры США остаются неясными».

По мнению составителей доклада, во время выборов 2016 года разведслужбы России, главным образом ГРУ, возможно, «намеревались воспользоваться уязвимостями в избирательной инфраструктуре, но по неизвестным причинам решили не прибегать к этому варианту».

При этом авторы документа предупреждают, что, возможно, российская разведка собирала информацию для того, чтобы использовать её позднее. Эта возможность больше всего тревожит сотрудников Агентства национальной безопасности, Министерства внутренней безопасности США и ФБР, отмечает The New York Times.