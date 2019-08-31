Fox News: после историй о «российском вмешательстве» американцы с ужасом ждут новых выборов

В США более 37% избирателей не уверены в честности предстоящих выборов, сообщает Fox News со ссылкой на опрос, проведённый USA Today. Как отмечает телеведущий Грег Гатфелд, виноваты в этом СМИ, три года убеждавшие американский народ в сговоре Трампа с Россией.
Согласно исследованию USA Today, в ожидании грядущих выборов у американцев «преобладает чувство ужаса». По-видимому, если кандидат, которого поддерживает избиратель, проиграет, приблизительно 40 процентов избирателей не будут уверены в честности выборов. А значит, хотя выборы и закончатся в первый вторник ноября, уже в среду начнутся споры об их легитимности!
Кто же в этом виноват? СМИ, которые потратили три года, выискивая горячий «сговор с Россией», а в итоге пришли с пустыми обожжёнными руками. Думаете, это не заморочило голову американцам?
Вот так парадокс! CNN и MSNBC сделали для подрыва нашей избирательной системы гораздо больше, чем русские. Просто преувеличивая, чтобы свергнуть ненавистное оранжевое чудовище.
Путин, должно быть, задумался о преимуществах свободной прессы. Посмотрите, что она сделала для него в Америке! С Джеффом Цукером и Рэйчел Мэддоу он достиг гораздо большего, чем мог бы достичь с фермой российских ботов и агитацией в Facebook на 100 тысяч долларов.
Но эта история рассыпалась, а одержимые СМИ не остановились. Они до сих пор видят русских во сне. И от этого пострадали мы! СМИ, раздосадованные своим поражением и неспособные остановиться, заставили нашу страну сомневаться, могут ли выборы вообще быть легитимными. И не из-за того, что русские могут сговориться с Трампом, а из-за того, что СМИ всегда в сговоре с демократами.
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