Fox: Белый дом раскритиковал ведущего MSNBC за фейк о связях Трампа с «русскими олигархами»

В эфире MSNBC ведущий Лоуренс О’Донелл поделился неподтверждённым сообщением из одного источника о том, что у Дональда Трампа есть совместные кредиты с российскими олигархами. Как сообщает Fox News, Белый дом, а вместе с ним и ряд других критиков указали на непрофессиональность такого подхода со стороны журналиста, который занимается распространением скорее спекуляций и домыслов, но не новостей.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм раскритиковала либерального ведущего MSNBC Лоуренса О’Донелла за фейковые новости, пишет Fox News. В эфире своей передачи журналист поделился неподтверждённой информацией, полученной только из одного источника, о том, что якобы у президента Дональда Трампа есть общие займы с российскими олигархами.

«Вот в том числе и поэтому большинство американцев потеряли веру в СМИ. Вместо того чтобы следовать этике и придерживаться профессиональных стандартов, журналисты и ресурсы левацкой направленности превратили СМИ в оружие, с помощью которого они совершают нападки на людей, не обращая особого внимания на правду», — прокомментировала Гришэм.

Вечером во вторник 27 августа в эфире MSNBC О’Донелл обсуждал со своей коллегой, как Трампу «удалось получить займы, когда никто не хочет их ему давать». И тогда ведущий решил блеснуть своей неподтверждённой информацией из единственного источника: «Я хочу подчеркнуть слова «если это правда», потому что эта информация у меня только от одного источника. Он сказал мне, что Deutsche Bank получил налоговую отчётность, и… Этот один источник, близкий к Deutsche Bank, сообщил мне, что в кредитных документах Дональда Трампа значатся созаёмщики. Вот так ему и удалось получить эти деньги, а созаёмщики — российские олигархи». И не простые олигархи, а «близкие к Владимиру Путину».

Затем, ещё несколько раз напомнив о ненадёжности своей информации, О’Донелл добавил, что такая версия «объяснила бы все добрые слова, которые Дональд Трамп когда-либо говорил о России и Владимире Путине».

Как отмечает Fox, компания NBC News, которой принадлежит MSNBC, пока не ответила на вопрос, соответствует ли новостное сообщение ведущего её стандартам. А вот профессор юридического факультета Корнуэльского университета Уильям Джейкобсон обратил внимание, что даже с поправкой «если это правда» информация О’Донелла больше напоминает спекуляции и домыслы, но не новости. «MSNBC нанёс сильнейший удар по журналистике. Ненависть к Трампу настолько заполонила прайм-тайм MSNBC, что из гордости бренда NBC News он превратился в Алекса Джонса»,* — заявил Джейкобсон.

Также раскритиковал MSNBC и вице-президент Центра исследования СМИ (Media Research Center) Дэн Гейнор, который напомнил, что обычно в журналистике принято проверять полученную информацию. «Но при администрации Трампа так никто не делает. Пресса так яростно хочет уничтожить президента, что ABC даже провалил фондовую биржу. Но они все повторяют эту ошибку, потому что они не журналисты — они крайне левые активисты, которым, пока они своего добиваются, плевать, что слухи и обвинения не соответствуют действительности», — приводит Fox News слова Гейнора.

Чуть позже один из коллег О’Донелла, гостевой продюсер MSNBC Майкл Дель Моро, написал в своём Twitter, что Deutsche Bank комментировать произошедшее не стал, а «единственный источник» О'Донелла лично никакие документы не видел. NBC, по признанию Дель Моро, «пока не смог проверить сообщение» ведущего.

Fox News также напоминает, что ранее в не менее неловкую ситуацию с непроверенной информацией попала ведущая того же канала Рейчел Мэддоу. Она сумела раскрутить рейтинги своей передачи, благодаря бесконечным спекуляциям вокруг «сговора» между Трампом и Россией. Только когда расследование спецпрокурора Роберта Мюллера ничего не подтвердило, зрителей существенно поубавилось, зато появились критики. Мэддоу построила несколько блоков своей программы вокруг ожидания разоблачения президента, чего так и не произошло.

Интересно, ждёт ли та же участь О’Донелла, если его громкие заявления так и не подтвердятся, задаётся вопросом Fox News.

* Алекс Джонс — эксцентричный американский ведущий, автор собственных передач, известный своей любовью к теориям заговора (прим. ИноТВ).