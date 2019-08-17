Грузовики и краны: CNN «отыскал» внутреннего ребёнка Трампа

Даже президент Соединённых Штатов порой хотел бы заняться по жизни чем-то другим — например, кататься на грузовиках и управлять гигантскими кранами, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает канал, когда американский лидер находился на нефтехимическом заводе в Пенсильвании, из-за плохой погоды ему не удалось ни самому поуправлять краном, ни «прокатить» на нём прессу.

Трамп включает своего внутреннего ребёнка. Подробности у Джинни.



Даже президент — а возможно, что особенно президент — порой хотел бы заняться по жизни чем-то другим.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я люблю краны. Я люблю грузовики всех видов. Даже когда я был маленьким, когда мне было четыре, моя мама говорила: «Ты любишь грузовички». И это правда.



И этот голос маленького мальчика, который прорвался благодаря нефтехимическому заводу в Пенсильвании, довёл его куда нужно.



ДОНАЛЬД ТРАМП: …в какой-то момент ты можешь стать президентом, но ничего не меняется: я по-прежнему люблю грузовики.



О, да, мы видели, как он любит грузовики! От пожарной машины…



ДОНАЛЬД ТРАМП: Где пожар?



…и до тягача противоракетной обороны, а также трейлера, припаркованного перед Белым домом. Президент занялся своим любимым делом: трубить на весь мир. (Трамп бибикает). Этот случай тут же разошёлся по всему интернету. «Найди себе человека, который будет любить тебя так же, как Трамп любит этот грузовик». С помощью фотошопа его «усадили» как раз в тот грузовик, на котором он, возможно, ездил, когда ему было четыре года.



В одном из скетчей пародист Трампа сбегает с собственной пресс-конференции…



«ДОНАЛЬД ТРАМП»: Ну где же он… (видит трейлер). ОГО! ДА!



…и отправляется в увеселительную поездку…



«ДОНАЛЬД ТРАМП»: Побег! Побег! Крутой парень на колёсах!



…но заезжает в воду, а затем вновь просыпается за президентской трибуной. Единственный раз, когда я видела, как водит настоящий Трамп, был, когда Меланья выложила видео, на котором её муж находится за рулём, а рядом с ним сидит его сын Бэрон.



Однако на нефтехимическом заводе были вещи и пособлазнительней.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Когда я смотрю на самый большой кран в мире… Это просто круто. Как вы думаете, мне дадут им поуправлять? Я посажу туда журналистов, и я их там прокачу. (дёргает за рычаг) Согласны?



Увы, но журналистам на кране прокатиться так и не удалось, так как он исчез за слоем облаков. Президенту же оставалось только задумчиво на него смотреть и дёргать за воображаемый рычаг, чтобы понаблюдать за тем, как пресса будет дёргаться от возмущения.



Джинни Мус, CNN, Нью-Йорк.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 17 августа 2019 года.