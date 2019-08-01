CNN: Трамп пережил мушиное вторжение — насекомое бесцеремонно покусилось на президентскую причёску

На одном из последних выступлений Дональда Трампа «летающее насекомое вторглось в волосяное пространство» президента США, передаёт CNN. Впрочем, обвинить кого-либо в том, что этого «жучка ему подбросили», главе Белого дома всё равно не удастся, иронизирует корреспондент телеканала.

Что-то кружилось в воздухе…

ПИТ БУТТИДЖИЧ, кандидат в президенты США от Демократической партии: Чтобы построить общество…

На этой неделе, когда Трамп сказал…

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Устраивайтесь поудобнее!

…он не ожидал, что букашка максимально точно выполнит его просьбу. Она приземлилась президенту прямо на чёлку. Или, как выразился один из критиков, на «мухоловку, которую Трамп называет волосами».

Новость быстро разлетелась по интернету: «Бросайте свои дела и полюбуйтесь на то, как муха нашла убежище в волосах Трампа». По крайней мере для насекомого это было воистину…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Знаменательное событие.

…продлившееся около двух минут. Некоторые посчитали это кармой. Сообщение «Заражён именно он», похоже, повторяли в Twitter чаще всего в ответ на заявление Трампа о том, что Балтимор — это «отвратительная, заражённая крысами дыра».

Это уже не первый случай, когда летающее насекомое вторглось в волосяное пространство президента.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Упс, как вообще мухе удалось пробраться в Белый дом? …Я не люблю мух… О, смотри-ка, комар. Не хочу, чтобы вокруг меня кружили комары.

Насекомые хотя бы беспартийны. В ходе дебатов кандидатов в президенты от Демократической партии на лбу Пита Буттиджича появилось какое-то пятнышко.

ПИТ БУТТИДЖИЧ: ...именно поэтому я и баллотируюсь в президенты.

Позднее он объяснил, откуда взялось это пятнышко.

ПИТ БУТТИДЖИЧ: Вокруг кружили эти маленькие мошки.

ВЕДУЩАЯ: Серьёзно?

ПИТ БУТТИДЖИЧ: И возможно, я убил одну из них и размазал её по лбу.

Ранее, во время дебатов, мухи также садились на Джо Байдена, Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Всем хорошо известно, как президент Обама прихлопнул одну из них.

ВЕДУЩИЙ: Ничего себе!

БАРАК ОБАМА, бывший президент США: Так, на чём мы остановились?

А вот бывшему лидеру Ирана попасть по цели не удалось.

Несмотря на то что нас, работников СМИ, самих часто называют паразитами, они клеятся и к нам.

КОРРЕСПОНДЕНТ: …вёл прямой репортаж с мыса Канаверал, Флорида.

ВЕДУЩИЙ: Что у тебя там такое ползает по экрану? Да у тебя там тараканы, Джон!

Президентская мошка продолжила прокладывать себе путь по лбу главнокомандующего, а затем скрылась в его чёлке. Да, такого жужжания вокруг своей персоны не пожелал бы себе ни один политик. Впрочем, даже президент Трамп не сможет обвинить кого-либо в том, что этого жучка ему подбросили.

Джинни Мус, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 31 июля 2019 года.