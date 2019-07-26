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Су-су-су: Кличко в очередной раз оконфузился в прямом эфире

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Киевский мэр Кличко в очередной раз оконфузился в прямом эфире. Как пишет «Главред», чиновник не смог вспомнить название Института судебных экспертиз.
Су-су-су: Кличко в очередной раз оконфузился в прямом эфире
Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз допустил словесный конфуз во время эфира на одном из телеканалов. Как пишет «Главред», во время съёмок программы «Ваша свобода» чиновник не мог вспомнить название Института судебных экспертиз.

 
Программа была посвящена информации о вероятном увольнении Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. В эфире Кличко пытался оправдаться по поводу строительства моста, за который мэра критикуют. Он хотел сказать, что обращался в Институт судебных экспертиз, но не смог вспомнить и правильно выговорить название. 
 
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