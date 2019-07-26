Су-су-су: Кличко в очередной раз оконфузился в прямом эфире

14:06
Турция надеется на скорую полную отмену виз с Россией
Министр торговли Турции Рухсар Пекджан выразила надежду на полную отмену российских виз для всех турецких граждан.
14:01
Феттель выиграл первую практику Гран-при Германии, Квят — 14-й
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Германии «Формулы-1».
14:00
Кабмин Украины на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Кличко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
13:58
Совфед одобрил закон о запрете микрокредитования под залог жилья
Совет Федерации одобрил закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
13:48
Эксперт по энергетике оценил призыв Nord Stream 2 AG к суду ЕС
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT обращение компании — оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG в суд Европейского союза.
13:46
В ЦБ рассказали о темпах роста экономики России
Центробанк России рассказал о темпах роста российский экономики.
13:44
Кузнецова не понимает, почему Уильямс в отличие от Шараповой никто не советует завершить карьеру
Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что у неё нет объяснения, почему американке Серене Уильямс в отличие от Марии Шараповой никто не советует завершить карьеру.
13:37
МЧС усовершенствует методы тушения пожаров
Замглавы Министерства чрезвычайных ситуаций России Илья Денисов заявил, что ведомство планирует совершенствовать методы тушения пожаров.
13:36
Кузнецова объяснила, почему вступилась за Шарапову после критики в российских СМИ
Российская теннисистка Светлана Кузнецова объяснила, почему заступилась за соотечественницу Марию Шарапову после её поражения на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — в Уимблдоне. Тогда была опубликована статья, в которой Шараповой посоветовали завершить карьеру.
13:30
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых, говорится на сайте регулятора.
13:27
Новак назвал ожидаемую дату запуска первой нитки «Турецкого потока»
Глава Министерства энергетики России Александр Новак рассказал, когда ожидается запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток».
13:21
«Тамбов» опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу со «Спартаком»
Футбольный клуб «Тамбов» опубликовал ролик, посвящённый предстоящему матчу третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
13:15
Ущерб по делу экс-главы Астраханской области составил 212 млн рублей
В отношении бывшего главы Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.
13:11
В Минздраве назвали три самых опасных инфекционных болезни в России
Главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова рассказала RT о трёх самых опасных инфекционных заболеваниях для взрослого человека в России.
13:09
МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе
Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
13:02
СМИ: «Интер» намерен продать трёх футболистов ради покупки Видаля
Миланский «Интер» заинтересован в приобретении полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Чили по футболу Артуро Видаля.
12:52
СМИ назвали возможные даты боксёрского боя Ковалёва и Альвареса
Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом может пройти 19 или 26 октября 2019 года.
12:50
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире.
12:48
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
12:41
Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до $100 млрд в год
Россия и Турция в ближайшие годы должны увеличить товарооборот между странами в четыре раза — до $100 млрд в год.
12:39
Подозреваемый в убийстве в Раменском мог совершить ещё одно преступление
Следствие проверяет причастность подозреваемого в убийстве женщины в Раменском к гибели ещё одной девушки в Крыму в 2014 году.
12:35
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
12:34
Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке на 70 млн рублей
В отношении первого замглавы подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбудили ещё одно уголовное дело — о взятке в виде двух участков стоимостью 70 млн рублей.
12:33
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчёл
Управление Россельхознадзора по Томской области получило обращения о массовой гибели пчёл от нескольких региональных пчеловодств. В ведомстве не исключают, что ЧП вызвано действием химикатов.
12:32
Экс-футболист «Ахмата» Балай перешёл в «Штурм»
Нападающий сборной Албании по футболу Беким Балай стал игроком австрийского «Штурма».
12:32
Сотни человек устроили акцию протеста в аэропорту Гонконга
Сотни человек устроили акцию протеста в аэропорту Гонконга с целью привлечь внимание зарубежных стран к продолжительной борьбе с принятием поправок к закону об экстрадиции.
12:23
RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить штраф в £200 тысяч до решения суда
RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда. В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.
12:15
Кузнецова прокомментировала своё обращение к Трампу по поводу американской визы
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свои слова в Instagram, согласно которым она не исключает, что ей придётся обратиться к президенту США Дональду Трампу по поводу своей американской визы.
12:15
Эрдоган: Турция развернёт С-400 с апреля 2020 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара развернёт российские зенитно-ракетные комплексы С-400 с апреля 2020 года.
12:12
Ибрагимович высказался об эпизоде, в котором уронил соперника во время празднования гола
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал эпизод, в котором он врезался в соперника во время празднования года, из-за чего игрок противоположной команды упал.
12:04
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
11:59
Азербайджан остановил тренировочные полёты после крушения МиГ-29
Военно-воздушные силы Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полёты после крушения истребителя МиГ-29.
11:58
Двое пострадавших при пожаре в хабаровском лагере остаются в больнице
Два ребёнка, пострадавших в результате пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, остаются на лечении в больнице.
11:57
СМИ: «Барселона» готова продать футболиста команды Коутиньо за €100 млн
Испанский футбольный клуб «Барселона» готов рассмотреть вариант трансфера полузащитника команды Филиппе Коутиньо за €100 млн.
11:53
Главы МИД России и ЮАР обсудили сотрудничество стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Они обсудили двустороннее взаимодействие на международных площадках и в Африке.
11:45
Кузнецова: по неофициальной информации, мой паспорт задержала служба безопасности США
Российская теннисистка Светлана Кузнецова ответила на вопрос, с чем может быть связано долгое рассмотрение её запроса на получение американской визы.
11:40
Кузнецова об отказе в выдаче визы США: нахожусь в состоянии постоянного стресса
Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что пока нет никаких изменений по поводу ситуации с продлением её американской визы.
11:28
В МИД России намерены изучить отказ Палестины от соглашений с Израилем
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что министерство планирует изучить решение Палестины об отказе от соглашений с Израилем.
11:27
Женская сборная России по водному поло заняла пятое место на ЧМ
Российские ватерполистки одержали победу над Италией в матче за пятое место на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
11:18
Ракеты «Союз-2.1» могут оснастить двигателями РД-180
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты «Союз-2.1» в будущем могут оснастить двигателями РД-180.
11:09
Полиция выступила с заявлением по поводу нападения на футболистов «Арсенала»
Полиция Лондона прокомментировала инцидент с футболистами «Арсенала» — Сеадом Колашинацем и Месутом Озилом.
11:07
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
10:54
В Госдуме оценили решение Британии по экспорту подводных аппаратов
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT оценил введённое Великобританией дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию.
10:49
В «Арсенале» отреагировали на нападение на футболистов команды
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» прокомментировал вооружённое нападение на игроков своей команды — защитника Сеада Колашинаца и немца Месута Озила.
10:48
Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, которые необходимо набрать для получения аттестата.
10:35
Менеджер Дадашева заявил, что боксёр не имел проблем со здоровьем
Менеджер погибшего в США в результате полученных во время поединка травм российского боксёра Максима Дадашева Эгис Климас заявил, что у спортсмена не было никаких проблем со здоровьем.
10:34
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
10:29
Задержан экс-глава правительства Астраханской области Султанов
В Следственном комитете России сообщили о задержании бывшего главы правительства Астраханской области Расула Султанова и и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
10:20
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Челябинске
По предварительной информации, у врезавшегося в пассажирский автобус ПАЗ в Челябинске автокрана отказали тормоза.
10:20
Сербский теннисист Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале вслед за Федерером
Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что решил сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в канадском Монреале.