Су-су-су: Кличко в очередной раз оконфузился в прямом эфире

14:06 Турция надеется на скорую полную отмену виз с Россией Министр торговли Турции Рухсар Пекджан выразила надежду на полную отмену российских виз для всех турецких граждан.

14:01 Феттель выиграл первую практику Гран-при Германии, Квят — 14-й Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Германии «Формулы-1».

14:00 Кабмин Украины на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Кличко Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

13:58 Совфед одобрил закон о запрете микрокредитования под залог жилья Совет Федерации одобрил закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

13:48 Эксперт по энергетике оценил призыв Nord Stream 2 AG к суду ЕС Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT обращение компании — оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG в суд Европейского союза.

13:46 В ЦБ рассказали о темпах роста экономики России Центробанк России рассказал о темпах роста российский экономики.

13:44 Кузнецова не понимает, почему Уильямс в отличие от Шараповой никто не советует завершить карьеру Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что у неё нет объяснения, почему американке Серене Уильямс в отличие от Марии Шараповой никто не советует завершить карьеру.

13:37 МЧС усовершенствует методы тушения пожаров Замглавы Министерства чрезвычайных ситуаций России Илья Денисов заявил, что ведомство планирует совершенствовать методы тушения пожаров.

13:36 Кузнецова объяснила, почему вступилась за Шарапову после критики в российских СМИ Российская теннисистка Светлана Кузнецова объяснила, почему заступилась за соотечественницу Марию Шарапову после её поражения на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — в Уимблдоне. Тогда была опубликована статья, в которой Шараповой посоветовали завершить карьеру.

13:30 ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых, говорится на сайте регулятора.

13:27 Новак назвал ожидаемую дату запуска первой нитки «Турецкого потока» Глава Министерства энергетики России Александр Новак рассказал, когда ожидается запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток».

13:21 «Тамбов» опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу со «Спартаком» Футбольный клуб «Тамбов» опубликовал ролик, посвящённый предстоящему матчу третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

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13:02 СМИ: «Интер» намерен продать трёх футболистов ради покупки Видаля Миланский «Интер» заинтересован в приобретении полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Чили по футболу Артуро Видаля.

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12:50 Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире.

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12:23 RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить штраф в £200 тысяч до решения суда RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда. В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.

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11:59 Азербайджан остановил тренировочные полёты после крушения МиГ-29 Военно-воздушные силы Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полёты после крушения истребителя МиГ-29.

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11:57 СМИ: «Барселона» готова продать футболиста команды Коутиньо за €100 млн Испанский футбольный клуб «Барселона» готов рассмотреть вариант трансфера полузащитника команды Филиппе Коутиньо за €100 млн.

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11:45 Кузнецова: по неофициальной информации, мой паспорт задержала служба безопасности США Российская теннисистка Светлана Кузнецова ответила на вопрос, с чем может быть связано долгое рассмотрение её запроса на получение американской визы.

11:40 Кузнецова об отказе в выдаче визы США: нахожусь в состоянии постоянного стресса Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что пока нет никаких изменений по поводу ситуации с продлением её американской визы.

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11:18 Ракеты «Союз-2.1» могут оснастить двигателями РД-180 Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты «Союз-2.1» в будущем могут оснастить двигателями РД-180.

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10:34 Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

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10:20 Названа возможная причина ДТП с автобусом в Челябинске По предварительной информации, у врезавшегося в пассажирский автобус ПАЗ в Челябинске автокрана отказали тормоза.