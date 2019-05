«Пьяный друг на вечеринке» и «коварный тихоня» — журналист CNN описал угрозу России и Китая

Россия и Китай ведут против Америки «теневую войну», о масштабах которой мало кто имеет представление, заявил журналист CNN Джим Шутто в интервью ведущему The Late Show на канале CBS Стивену Колберу. При этом, если Россия, словно «пьяный друг на вечеринке», представляет угрозу здесь и сейчас, Китай ведёт себя как «коварный тихоня» и ждёт своего часа, считает Шутто.

Всем здравствуйте, мы снова с вами! Друзья, мой следующий гость — старший корреспондент CNN, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, и ведущий CNN Newsroom. Его новая книга называется «Теневая война: секретные операции России и Китая против Америки» (The Shadow War: Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat America). Итак, давайте поприветствуем Джима Шутто!

Рады вас видеть.

ДЖИМ ШУТТО, старший корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности: Рад у вас тут побывать.

Кажется, мы с вами никогда лично не пересекались.

ДЖИМ ШУТТО: Так оно и есть!

Даже случайно…

ДЖИМ ШУТТО: Я восхищался вашей работой издалека.

Я тоже восхищался вашей работой издалека! Мне правда очень нравятся ваши репортажи, но ещё я завидую вашей фирменной причёске. Это просто какое-то произведение искусства — настолько это незаурядная причёска.

ДЖИМ ШУТТО: Я довольно много времени трачу каждую неделю на то, чтобы поддерживать такой цвет.

О, нисколько в этом не сомневаюсь.

ДЖИМ ШУТТО: В моём контракте есть обширный пункт про причёску…

Немного напоминает Рида Ричардса, Мистера Фантастик из «Фантастической четвёрки».

ДЖИМ ШУТТО: Я как раз добивался этого образа. Да-да.

Отлично. Что ж, ваша новая книга носит название «Теневая война». «Теневая война» с Россией и Китаем. Почему «теневая война»? Почему не, скажем, «теневой конфликт»? То есть речь идёт о войне, которую мы не видим? Поэтому она «теневая»?

ДЖИМ ШУТТО: Совершенно верно. Это война, о которой мы по большей части и представления не имеем. Война с двумя опасными противниками. Война, которая несёт угрозу для человеческих жизней. Конечно, мы уже потеряли немало жизней на разных фронтах в этой войне, но в перспективе можем потерять ещё больше. Это реальная угроза, и они используют реальное оружие — под водой, в зонах боевых действий в Европе и Азии, а также в космосе, который тоже составляет один из фронтов, на которых ведётся эта война.

На мой взгляд, в целом людям известно о некоторых фронтах войны. К примеру, они знают, что Россия вмешалась в наши выборы. Знают, что Китай постоянно ворует интеллектуальную собственность у наших предприятий государственного и частного сектора, информацию, составляющую государственную тайну. Но в то же время уверен, большинство людей не знают, например, что Россия и Китай разместили своё оружие в космосе. То есть «Звёздные войны» происходят уже здесь и сейчас.

Да, я вот об этом не знал.

ДЖИМ ШУТТО: Они летают в паре тысяч миль над нами…

Джим, а у них есть «Звезда Смерти»?

ДЖИМ ШУТТО: Нет, такого у них нет. Но у них есть лазеры. В космосе базируются лазерные вооружения в полной боевой готовности!

У них есть лазеры в космосе?!

ДЖИМ ШУТТО: Да. И это звучит как что-то фантастическое…

Я понимаю, что это, наверное, очень опасно, но сама мысль об этом меня сильно будоражит.

ДЖИМ ШУТТО: И это понятно.

Я, наверное, кино насмотрелся.

ДЖИМ ШУТТО: Я часто бывал в Космическом командовании ВВС США. Собственно, это космическое командование, там сидят парни, которые не то чтобы ведут эту войну, но обдумывают, как это делать. Россия разместила в космосе устройства, которые Космическое командование США называет «спутниками-камикадзе». Их задача — подлетать к наиболее важным для нас спутникам и уничтожать их или выводить из строя. Китай отправил в космос и испытал «спутник-похититель». Я не шучу.

Что за «спутник-похититель»? Что это такое?

ДЖИМ ШУТТО: Такой аппарат оснащён специальной ручкой, которая в стиле бондиановского «Лунного гонщика» может вытянуть спутник с орбиты.

Почему это так важно? Перво-наперво, наша армия полагается на спутники. Знаете ли, без спутников «умные бомбы» отнюдь не умные, беспилотники не летают.

Я никуда не смогу добраться на машине без спутников.

ДЖИМ ШУТТО: Не сможете добраться. Да мы бы все заблудились.

И что же, они могут вывести из строя нашу систему GPS?

ДЖИМ ШУТТО: Конечно. Они способны сделать это уже завтра. Завтра. И проблема с GPS заключается в том, что эта система не только позволяет нам добраться до места назначения, но ещё, к примеру, финансовые рынки зависят от временных отметок, которые также обеспечиваются спутниками GPS. То есть стоит их вывести из строя, финансовые рынки тоже встанут.

Россия и Китай понимают, что мы более продвинуты в плане космических технологий, но и следовательно, больше от них зависим. Отсюда они также понимают, что если хотят нейтрализовать нас — и нашу армию, и целую кучу вещей, на которые мы полагаемся в обычной жизни, — им просто стоит вывести из строя несколько спутников.

А мы сможем дать отпор? Дать отпор в космосе?

ДЖИМ ШУТТО: Нет, не сможем!

Как нам себя защитить? Ведь Трамп призывает к созданию космических вооружённых сил, то есть это на самом деле полезная инициатива?

ДЖИМ ШУТТО: Неделю назад я как раз об этом написал статью в The Wall Street Journal. Трамп прав: в космосе действительно существует угроза. Он прав.

Дайте-ка я это лучше запишу.

ДЖИМ ШУТТО: Да, отметьте этот самый момент.

(Колбер смотрит на часы и делает вид, что записывает точное время.)

Но пока ко всей ситуации пытаются прибавить немного мелодраматичности, у нас всё-таки уже есть космические силы — у нас есть Космическое командование США. Десятки тысяч «космических воинов», они себя сами так называют, проходят службу на множестве баз по всей стране и по всему миру и обдумывают нашу стратегию. Они наблюдают, и мы думаем об их защите, но пока ещё не предприняли необходимые меры по обеспечению этой защиты.

Вы писали про вот этот секретный космический самолёт, который уже 600 дней летает и не приземляется.

ДЖИМ ШУТТО: Да.

Что это такое? Есть хоть какие-то предположения, что это может быть?

ДЖИМ ШУТТО: Это X-37B.

Точно.

ДЖИМ ШУТТО: Он выглядит как миниатюрная версия космического шаттла. Беспилотного космического шаттла, потому что пилота там не предусмотрено. Вообще о нём говорю не только я. Я разговаривал с Джоном Хайтеном, на тот момент главой Космического командования, а теперь он возглавляет Стратегическое командование — он упомянут в книге. Он утверждает, что в космосе будут «звёздные войны». По его словам, рано или поздно конфликт будет, потому что это следующий рубеж. И сегодня война ведётся на вот таком уровне, но есть опасения, что её масштабы будут расти.

А кто более «теневой»?

ДЖИМ ШУТТО: Россия или Китай?

Россия или Китай. Кто ведётся себя более агрессивно в, как вы её называете, «теневой войне»?

ДЖИМ ШУТТО: Обе страны ведут себя агрессивно. Обычно Россию описывают как более опасную угрозу в краткосрочной перспективе, а в перспективе долгосрочной более серьёзную угрозу представляет Китай. У него больше экономика, многочисленнее население, больше потенциала. О Китае американцы — военное командование, разведка и прочие — задумываются в долгосрочной перспективе. Но Россия ведёт себя более агрессивно сегодня. Можно сравнить её с пьяным другом на вечеринке — вы понимаете, что она представляет угрозу…

Я подумал, что вы действительно о вашем друге говорите.

ДЖИМ ШУТТО: Вы понимаете, что этот друг опасен, когда он входит в комнату. А Китай — скорее такой тихоня, который стоит где-то в сторонке, но он ещё более опасен, потому что его злость скрыта, но он не менее коварен.

Я общался с бывшим главой контрразведки ФБР, он ещё и бывший полицейский, и он прямо так и говорит: «Нет никого коварнее Китая. Они убьют вас и убьют ваши семьи». Правда, они как самая настоящая мафия.

Спите крепко, друзья. Что ж, спасибо за ваши оптимистичные комментарии. Книга «Теневая война» уже в продаже. У нас в гостях был Джим Шутто. После перерыва у нас в студии играет The National!

Дата выхода в эфир 24 мая 2019 года.