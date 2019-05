Fox News: Китай эксплуатирует спутники США в обход американских законов

Пекин пользуется американскими гражданскими спутниками в собственных целях, противоречащих внешней политике Вашингтона, сообщает Fox News со ссылкой на американскую прессу. При этом действующее американское законодательство не противоречит стратегии Пекина — оно лишь запрещает продажу китайской стороне американских спутников.

Китай эксплуатирует спутники американского производства, пользуясь ими в самых разных целях — начиная от распространения государственной пропаганды и заканчивая облегчением для своей полиции задач по подавлению антиправительственных выступлений. Между тем, как предупреждают эксперты, вооружённые силы Китая могут воспользоваться американскими технологиями для наведения на цель китайских ракет. Об этом стало известно в результате журналистского расследования, проведённого The Wall Street Journal. Материнская компания газеты и материнская компания Fox News имеют общего владельца.



В США действует законодательство, запрещающее Китаю закупать спутники американского производства, однако, по данным WSJ, законов, регулирующих использование наших спутниковых частот, у нас нет. Выходит, что Китай, в сущности, приобретает наши услуги в космосе — и может применить их против нас же.



А с нами на связи — Кейт О’Киф, репортёр The Wall Street Journal и один из авторов статьи на эту тему. Спасибо вам, что согласились с нами побеседовать, Кейт.



КЕЙТ О’КИФ, репортёр WSJ: Спасибо и вам за приглашение.



Для тех, кто имеет только общее представление о спутниковых технологиях, отмечу: на спутниках имеются своего рода окна, которые можно использовать для отражения всяческих сигналов, как для передачи информации, так и для других нужд. Но что же конкретно могут делать китайцы при помощи наших спутников?



КЕЙТ О’КИФ: Как нам удалось установить в ходе нашего расследования, Китай, проще говоря, пользуется сигналами спутников американского производства для достижения целого ряда стратегических целей, которые, как выяснилось, противоречат внешней политике США. Так, в одном случае мы узнали, что Китай использует некоторые из таких спутников для связи с аванпостами своих вооружённых сил в спорных регионах Южно-Китайского моря. В другом случае мы выяснили, что спутники также применяются Китаем для укрепления своих полицейских подразделений в таких регионах, как Тибет и Синьцзян, где международными организациями были зафиксированы вопиющие случаи нарушения прав человека.



А США как-то выразили своё мнение по этому вопросу?



КЕЙТ О’КИФ: Один из любопытнейших моментов в этом проекте, как мы установили, заключается в том, что всё это, по всей видимости, происходит на самом деле в рамках закона. Дело в том, что, хоть Вашингтон и запрещает американским компаниям продавать спутники Китаю напрямую, норм по поводу того, для чего применяется диапазон частот спутников после вывода их на орбиту, как оказалось, просто не существует. Вот такую интересную лазейку нашёл Китай — и это позволяет ему, по сути, пользоваться соответствующими американскими технологиями, не приобретая их. А это имеет для Пекина большое значение, поскольку их собственные спутниковые технологии в настоящий момент отстают от американских.



Прокомментировали ли США, принимая во внимание действующее законодательство, эту ситуацию? Знает ли Вашингтон о ней?



КЕЙТ О’КИФ: Насколько известно мне, американские чиновники вот уже некоторое время в целом имеют представление о том, как развиваются в этом плане события — ведь они всё же предоставляли участвующим компаниям разрешения на экспорт.



Поразительное — и во многих отношениях тревожное — расследование у вас получилось. С нами была Кейт О’Киф, репортёр The Wall Street Journal — нашего «кузена» от бизнеса, и статью по этой теме вы можете при желании прочесть прямо сейчас на сайте wsj.com. Спасибо вам, Кейт!



Дата выхода в эфир 23 апреля 2019 года.