CNN: новый массовый расстрел в США — в техасской Одессе погибло 5 человек

В городе Одессе в штате Техас произошла массовая стрельба, в результате которой погибло 5 человек при 21 раненом, передаёт CNN. Как отмечает канал, личность стрелка, который был убит ответным огнём полиции, правоохранительные органы не раскрывают, отмечая, что речь идёт о белом мужчине за тридцать.
Мы следим за развитием двух срочных новостей. Через мнгновение мы сообщим последние данные об урагане «Дориан», однако начнём мы с Техаса. О произошедшем там новом массовом расстреле мы многого не знаем; в частности, мы не знаем о мотивах, однако нам известно одно: Америка и в особенно Техас вновь столкнулись со смертью. На этот раз всё произошло в городе Одесса в Техасе: открывший там огонь мужчина убил, по крайней мере, пятерых человек, ранив при этом ещё 21. По словам полиции, всё началось с остановки машины.
МАЙКЛ ГЁРКЕ, шеф отделения полиции города Одесса: Инцидент начался днём в 3:17, когда сотрудник дорожного патруля попытался остановить автомобиль марки Honda золотистого цвета. Когда сотрудник остановил машину, из салона в него был произведён выстрел. Транспортное средство продолжило движение на запад в сторону города Одесса, после чего подозреваемый застрелил одного человека… Прошу прощения, вернее подозреваемый продолжил движение по кольцевой дороге на восток в направлении 46-ой улицы, где в нескольких местах появились многочисленные жертвы. В какой-то момент подозреваемый украл почтовый грузовик, бросив свою машину. Жертвы были и после этого. Затем подозреваемый повернул на восток на 42-ую улицу по направлению к местному кинотеатру Cinergy. В этот момент с ним в контакт вступили правоохранительные органы.
Полиция в конечном счёте ликвидировала стрелка на парковке этого кинотеатра. Свидетели Джои и Джулия Викнер сняли происходящее на мобильный телефон.
ОЧЕВИДЕЦ: О боже, он стрелять собирается. (звуки выстрелов, нецензурная брань). Всё, остановился.
ДРУГОЙ ОЧЕВИДЕЦ: О боже! (звуки выстрелов) Пригни голову!
ОЧЕВИДЕЦ: Они стреляют в этого мужика?
ДРУГОЙ ОЧЕВИДЕЦ: Не знаю, я ничего не вижу. (многочисленные звуки выстрелов) Кажется, всё кончено.
Полиция отмечает, что они установили личность стрелка, однако общественности они сообщили только то, что речь идёт о белом мужчине за тридцать. Кроме того, информации о его мотивах так же по-прежнему нет. В Техасе четыре недели назад уже гудели сирены: менее чем в 300 милях от Одессы другой стрелок открыл огонь в универмаге Walmart в Эль-Пасо, что привело к смерти 22 человек.
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