Fox News: преступность и разруха — Демпартия США хочет, чтобы вся страна зажила, как Сан-Франциско

Чтобы понять, что ждёт Соединённые Штаты в случае победы демократов на выборах, достаточно посмотреть на города, которые давно находятся под управлением этой партии, отмечает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Филадельфия и другие мегаполисы кишат преступниками и бездомными, а власти открыто отказываются наводить порядок.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Демократическая партия хочет управлять Соединёнными Штатами, а не только загнивающими трущобами и прибрежными районами, где теперь могут жить только богатые. Уильямсберг, Балтимор, оба Портленда… Нет, они хотят управлять всем. Все 50 штатов, все 3100 округов, все 320 миллионов человек — прогрессисты хотят полного контроля над всем этим и над вашим районом в том числе. Такова их цель на предстоящих выборах.



Что будет, если они достигнут цели? Нам не нужно строить догадки, можно просто оценить какой-нибудь город, который они контролируют уже давно. Сан-Франциско, штат Калифорния. Если есть в стране такое место, которым хочется управлять, потому что это легко, то это, без сомнения, Сан-Франциско. Город потрясающе красив, с идеальным климатом, надёжной инфраструктурой, высокообразованным населением. Но самое главное: там много денег! Сан-Франциско — один из богатейших городов мира, с неиссякаемым потоком денег от IT-индустрии. Как можно напортачить там? А поглядите, что сделали с Сан-Франциско леваки!



РЕПОРТЁР: В некоторых районах Сан-Франциско вам лучше зажать нос и смотреть в оба!



МУЖЧИНА: Вы видите, что люди лежат на улице, валяются в отключке, едят из мусорных баков, колются…



РЕПОРТЁР: Дополнительная опасность — посмотрите! — наркоманы просто выбрасывают использованные шприцы на улице. Вот такие россыпи — привычное зрелище!



Иглы, в основном, раздаёт департамент здравоохранения Сан-Франциско. Цель — снизить риск заболеваний, связанных с приёмом наркотиков. Но, не зная надёжного способа собрать их обратно, город тратит 750 тысяч долларов, чтобы платить десяти людям, единственная задача которых — подбирать иглы. Порядка 8 тысяч каждый месяц.



Похоже на трущобу. Хуже, чем индийский Бомбей. Казалось бы, жильё там должно быть недорогим? Напротив. Средняя плата за аренду квартиры в Сан-Франциско сейчас составляет примерно 4 тысячи долларов. Город устраивает только чрезвычайно богатых и нищих, миллиардеров и бродяг. Для обычных людей там нет места. Хотите растить детей в этом городе? Ха-ха, удачи! В Сан-Франциско сегодня больше садиков для собак, чем для детей. Это в буквальном смысле город без будущего. Люди, живущие там, не могут позволить себе размножаться.



И Сан-Франциско не один такой. С него берут пример остальные калифорнийские города, находящиеся под властью одной партии. К примеру, в Лос-Анджелесе численность бездомных превышает численность населения любого города штата Вермонт. В грязных палаточных городках Лос-Анджелеса распространяются болезни, которые мы раньше считали характерными для разорённых войной стран.



РЕПОРТЁР: Улицы постепенно становились всё запущеннее, и крысы кормились гниющей едой, смешанной с нечистотами и использованными шприцами. Но тиф через крыс и блох распространился и в районах, находящихся далеко за пределами трущоб, — заразилась даже заместитель городского прокурора, которая работает аж на шестом этаже здания муниципальной администрации.



ЭЛИЗАБЕТ ГРИНВУД, заместитель прокурора Лос-Анджелеса: Я думала, что умру.



РЕПОРТЁР: Как отмечает Гринвуд, крысы были в здании всегда, а изменилось не то, что находится внутри здания, а обстановка вокруг него.



ЭЛИЗАБЕТ ГРИНВУД: Бездомные стали подбираться всё ближе и ближе, они теперь окружили здание, и когда люди идут на работу или возвращаются с неё, им приходится пробираться через гниющую еду, нечистоты…



Тиф?! Какая это страна?! Чьих это рук дело? Вы знаете чьих. То же самое они сделали со столицей штата Калифорния, Сакраменто, где проблема бездомности настолько вышла из-под контроля, что обычным людям практически невозможно там жить.



ЭЛИЗАБЕТ НОВАК, владелица парикмахерской: Я хочу рассказать вам, что происходит, когда я прихожу на работу. Мне приходится убирать какашки и мочу с моего порога, мне приходится убирать шприцы. Мне приходится отбиваться от людей, которые ломятся в мой салон, от бездомных наркоманов, потому что вы не хотите арестовывать их за преступления, связанные с наркотиками. Я должна извиняться перед своими клиентами. Итак, я хочу знать, что вы собираетесь делать для нас, для недовольных. Вы хотите сделать наш штат штатом-убежищем, вы хотите сделать его комфортным для всех, за исключением работяг, которые изо всех сил пытались жить нормально. И теперь нам приходится менять свою жизнь из-за ваших законов. И когда вы сидите в своём доме стоимостью миллионы долларов, вам не приходится смотреть на то, на что приходится смотреть нам. Есть работяги, которым приходится сталкиваться с этим изо дня в день.



Очевидно, что это катастрофа. Примечательно, однако, что по всей стране города, находящиеся под управлением Демократической партии, наперебой подражают Калифорнии. Вашингтон, округ Колумбия, теперь покрыт палатками и отбросами. Не верите — прокатитесь по городу! Конечно же, так обстоит дело и в Сиэтле. Портленд, штат Орегон, почти уничтожен этим.



Такое уже было. Десятилетиями американцы бежали из больших городов — бежали от хаоса, разрухи и преступности. Нью-Йорк пришёл в такое отчаяние, что избрал мэра-республиканца. И наконец в 1990-е годы настал поворотный момент: преступность снизилась и американские города снова стали пригодны для жизни. Цены на недвижимость выросли, бедным районам полегчало, всем стало лучше, и люди начали приезжать обратно. Места, население которых сокращалось десятки лет, такие города, как Вашингтон и Филадельфия, снова начали расти. Это был большой успех.



Но этот прогресс сейчас обращают вспять. Потому что для левых закон и порядок — это теперь ненавистный пережиток менее прогрессивной эпохи. Из 20-ти крупнейших городов Америки в Сан-Франциско самый высокий уровень преступлений против собственности. Каждый день там взламывают 70 автомобилей. Последние четыре года число насильственных преступлений в поездах городского метро удвоилось — сказывается разгул безбилетников, которых городские власти даже не пытаются остановить.



Самыми либеральными городами по всей Америке управляют мэры и окружные прокуроры, открыто встающие на сторону преступников, даже против собственных граждан! И мы не преувеличиваем. К примеру, в округе Даллас, штат Техас, окружной прокурор Джон Крузо отказывается от уголовного преследования за кражи на сумму менее 750 долларов, если он сочтёт, что украдены были, цитирую, «предметы необходимости». Ага.



Тем временем главный прокурор Филадельфии, человек по имени Ларри Краснер, усматривает в американских правоохранительных органах, цитирую, «систематический расизм». Так что во многих местах он вообще перестал защищать закон и порядок. В этом городе прокуроры больше не требуют денежного залога от обвиняемых в так называемых незначительных преступлениях. В эту категорию входит и незаконное проникновение в дом с криминальными целями. Не так уж незначительно, если это ваш дом! Магазинных воров просто вызывают в суд, но не предъявляют им уголовных обвинений.



Результаты предсказать нетрудно. Когда вы так управляете, вы точно знаете, что произойдёт. И это уже произошло. В 2018 году число убийств в Филадельфии было самым большим за десять лет. По сравнению с тем, что было всего несколько лет назад, число убийств резко возросло в различных городах с похожими программами. Чикаго, Балтимор, Вашингтон. И при этом никто из левых как будто ничего этого не замечает! Или им нет до этого дела! На самом деле, складывается впечатление, что они это одобряют. Они хотели бы, чтобы вся страна стала совсем как Сан-Франциско. А вы этого хотите?



Дата выхода в эфир 21 августа 2019 года.