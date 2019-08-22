Fox News: прочь от насиженных мест — калифорнийские предприниматели бегут от нашествия бомжей

Из-за роста бездомности Калифорния становится малопригодной для жизни обычных граждан, передаёт Fox News. Так, владелица парикмахерской в Сакраменто была вынуждена искать для своего салона новое место, после того как её порог облюбовали бездомные наркоманы, которых полиция отказывалась арестовывать.

Бездомность становится язвой всего штата Калифорния. Раньше страдали только несколько городов, в первую очередь Сан-Франциско. Теперь проблема распространилась по всему штату. К примеру, в Лос-Анджелесе тысячи людей живут в палаточных городках, покрывающих целые районы. Даже второстепенные города, такие как Сакраменто, не избежали этого.



И платить за всё это теперь приходится обычным гражданам. В понедельник в эфире Fox News предпринимательница по имени Элизабет Новак рассказала, как ей пришлось сменить адрес своего бизнеса: на прежнем месте она оставаться не могла, поскольку там было некуда деваться от бездомных. Взгляните.



ЭЛИЗАБЕТ НОВАК, владелица парикмахерской: Я хочу рассказать вам, что происходит, когда я прихожу на работу. Мне приходится убирать какашки и мочу с моего порога, мне приходится убирать шприцы. Мне приходится отбиваться от людей, которые ломятся в мой салон, от бездомных наркоманов, потому что вы не хотите арестовывать их за преступления, связанные с наркотиками. Я должна извиняться перед своими клиентами. Итак, я хочу знать, что вы собираетесь делать для нас, для недовольных. Вы хотите сделать наш штат штатом-убежищем, вы хотите сделать его комфортным для всех, за исключением работяг, которые изо всех сил пытались жить нормально. И теперь нам приходится менять свою жизнь из-за ваших законов. И когда вы сидите в своём доме стоимостью миллионы долларов, вам не приходится смотреть на то, на что приходится смотреть нам. Есть работяги, которым приходится сталкиваться с этим изо дня в день.



Итак, бездомность вышла из-под контроля, законодатели сидят сложа руки, и это рушит жизни простых калифорнийцев. Именно это вы только что слышали. Но мы слышим это уже не в первый раз. Посмотрите.



КАРЕН ХИКС, предпринимательница: На этих кадрах видно, что происходит вокруг нашего района.



Мы видим… Некоторые из этих кадров настолько отвратительны, что их вряд ли можно выводить на экран. Но на многих мы видим жилые автофургоны…



КАРЕН ХИКС: Да.



Люди живут в них постоянно?



КАРЕН ХИКС: Да. Люди живут в них постоянно. Можно заметить, что нечистоты текут прямо на улицу. Это не просто кризис для окружающей среды, ситуация в этих районах опасна для здоровья.



Дата выхода в эфир 19 августа 2019 года.