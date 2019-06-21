Американский профессор: Калифорния превратилась в «штат третьего мира»

У «Золотого штата» есть все признаки несостоятельного государства: очень высокие налоги при плохой инфраструктуре, некачественном образовании и высоком уровне преступности, заявил в интервью Fox News Виктор Дэвис Хэнсон из Гуверовского института. По словам профессора, Калифорния становится непригодной для жизни среднего класса: в ней, как при феодализме, есть место лишь для нищих и сверхбогатых.

Виктор Дэвис Хэнсон — старший научный сотрудник Гуверовского университета. Всё свою жизнь он прожил в Калифорнии, как и несколько поколений его предков. Он только что написал статью, в которой назвал свой штат «первым в Америке штатом третьего мира». Сегодня профессор Хэнсон с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, профессор!



ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН, Гуверовский институт: Спасибо, что пригласили, Такер.



В каком смысле Калифорния — штат третьего мира?



ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН: У неё есть все симптомы, которые ассоциируются с несостоятельными государствами. В ней самые высокие налоги на доход, на бензин, налоги с продаж, и в то же время её школы по экзаменационным баллам попадают в 10 процентов худших в стране.



В Калифорнии проживает треть всех получателей социальных пособий в этой стране. Пятая часть населения, как вы только что говорили, живёт за чертой бедности. Каждый пятый американский бездомный — в Калифорнии. Это средневековое общество, Такер. Крошечная, но очень богатая элита — миллиардеров у нас больше, чем в любом другом штате страны, — и при этом крупнейший класс «социального дна».



Вот одна из причин. И (губернатор Калифорнии. — ИноТВ) Гэвин Ньюсом здесь совершенно не прав. 25 лет назад у нас было принято Предложение 187, лишившее нелегальных иммигрантов доступа к здравоохранению, за исключением экстренных случаев. За него проголосовало 59 процентов населения. Оно помогло Питу Уилсону победить Кэтлин Браун (на губернаторских выборах. — ИноТВ), хотя вначале он отставал. Оно было очень популярно. Но через три дня оно было аннулировано федеральным судом. Таким образом, был устранён фактор сдерживания для людей, желающих приехать в Калифорнию, зачастую незаконно. И они жили здесь незаконно.



К сожалению, это было лишь частью настоящего шторма. В то же самое время, за 25 лет, от четырёх до шести миллионов человек решили: «Если я буду платить самые высокие налоги, а взамен получать самые плохие дороги, инфраструктуру, государственные школы и один из самых высоких уровней преступности (кстати, в Сан-Франциско число преступлений против собственности на душу населения выше, чем в любом другом крупном городе США), почему бы мне не отправиться туда, где нет подоходного налога, например, в Неваду или Флориду?»



И третий вихрь в этом шторме возник тогда же, в середине или конце 1990-х, когда выросла Кремниевая долина. В конечном итоге через четверть века капитализация Google, Facebook и Apple составила порядка трёх триллионов долларов. Мы создали очень маленький, но влиятельный, богатый господский класс, не чувствующий на себе последствий своей собственной идеологии.



Говоря это, я имею в виду, что (бывший губернатор Калифорнии. — ИноТВ) Джерри Браун, когда ушёл со своего поста, не стал жить здесь, в Фресно, он обосновался со своей пенсией в Грасс-Валли. (Сенатор США. — ИноТВ) Диана Фейнштейн не отправила своих детей… свою дочь в государственную школу. Она живёт в Пасифик-Хайтс, не в Редвуд-Сити. (Спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси сетует на образование, но никто из её внуков не ходил в государственные школы Сан-Франциско.



Итак, мы создали очень богатый класс, который не против высоких налогов, потому что у него есть способы их обойти, как и некачественные социальные услуги. А те, кто посередине, похожи на средневековых крестьян, которых не защищают стены замка, и, чтобы выжить, они покидают эти места. Итак, у нас остаётся что-то вроде романтизированного класса нищих и царственная элита, которой в общем-то нет никакого дела до исчезновения среднего класса.



Дата выхода в эфир 17 июня 2019 года.