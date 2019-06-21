Fox News: мэра Лос-Анджелеса призывают уйти в отставку из-за роста бездомности

За последний год число бездомных в Лос-Анджелесе выросло на 16 процентов и составило 36 тысяч человек, сообщает Fox News со ссылкой на перепись населения. По мнению некоторых жителей города, виною всему бездействие мэра, Эрика Гарсетти. Группа горожан собирает подписи, чтобы добиться его отставки.
Кризис бездомности в Лос-Анджелесе достигает точки кипения. За развитием событий на месте следит корреспондент Fox News Кристина Коулман. Кристина, скажите нам, насколько сейчас всё плохо?
КРИСТИНА КОУЛМАН, корреспондент Fox News:Эти жители говорят, что очень плохо. Сегодня они вышли на ступени мэрии, чтобы заявить об этой проблеме. Они очень раздосадованы кризисом бездомности в городе и говорят, что хотят отставки мэра. Инициаторы этой петиции заявляют, что это не политический трюк, а решительная гуманитарная кампания.
Чтобы вы могли составить чёткое представление о том, насколько выросло число бездомных, скажу, что, согласно опубликованным на прошлой неделе данным переписи населения, в городе проживает 36 тысяч бездомных, что на 16 процентов больше, чем в прошлом году.
Эти раздосадованные горожане не просто составили петицию, они также создают официальный комитет, чтобы собрать под петицией больше подписей. Они говорят, что бездействие мэра и отсутствие у него политической воли привели к тому, что условия жизни людей в Лос-Анджелесе — как в странах третьего мира.
АЛЕКСАНДРА ДЕЙТИГ, инициатор петиции: Эрик Гарсетти! Вам пора признать свой провал и уйти в отставку! Мы требуем, чтобы вы ушли в отставку прежде, чем жители Лос-Анджелеса вас отзовут!
КРИСТИНА КОУЛМАН:Мэр, в свою очередь, провёл собственную пресс-конференцию и изложил новые планы, как организовать в городе работу санитарных команд для очистки улиц и решения проблем с лагерями бездомных. По его словам, город проделал большую работу, но нужно сделать ещё больше.
ЭРИК ГАРСЕТТИ, мэр Лос-Анджелеса:Бездомность в нашем городе — это масштабная чрезвычайная ситуация. Это кризис, какого мы ещё не видели. Но я верю, и я всегда об этом говорил, что проблема, которая была создана людьми, неважно, за сколько десятилетий, может быть также решена людьми.
КРИСТИНА КОУЛМАН:Инициаторам петиции потребуется более 300 тысяч действительных подписей, чтобы поставить вопрос об отзыве мэра на голосование.
Кстати, в 2016… то есть в 2017 году мэра Гарсетти переизбрали 80 процентами голосов. То есть организаторам этой кампании предстоит неравный бой, но они говорят, что готовы бороться.
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