Fox News: в Калифорнии голосуют даже мёртвые — «Золотой штат» попался на подтасовках

Власти Калифорнии проводят «зачистку» списков избирателей в рамках соглашения по иску консервативной организации Judicial Watch, установившей, что число зарегистрированных избирателей в штате превышает число взрослых граждан, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, истеблишмент постоянно уверяет американцев, что подтасовки на выборах невозможны и нет никакой необходимости принимать профилактические меры.

Подтасовки на выборах невозможны. В Америке такого не бывает. С этим не согласны только сумасшедшие и те, кто верит, что Земля плоская. Вы знаете это, потому что вам раз за разом это говорят. Значит, нам не нужно никаких мер предосторожности, никаких расследований, никаких законов об удостоверении личности избирателя. И поэтому растягивание голосования на целый месяц вообще не проблема. Американским выборам могут угрожать исключительно македонцы с ноутбуками и аккаунтами в Facebook.



Всё это правда. То есть неправда, даже не близко к правде. Это махровая ложь, как и многое из того, что вам говорят. Откуда мы знаем? Ну, Калифорния сейчас проводит зачистку своих списков избирателей после соглашения по иску Judicial Watch — организации, которая, в частности, обнаружила, что зарегистрированных избирателей в округе Лос-Анджелес больше, чем взрослых граждан. Необязательно учиться на кафедре математики, чтобы понять, что это нелогично.



А вот Гай Бенсон — математик. И ещё репортёр Townhall и ведущий знаменитой радиопередачи. И сегодня он с нами.



ГАЙ БЕНСОН, ведущий Benson & Harf: Хочу внести полную ясность: я не учился на кафедре математики.



Знаете, вы могли бы учиться и на кафедре поэзии, и всё равно это нелогично! Или логично?



ГАЙ БЕНСОН: Нет. Judicial Watch провёл расследование и установил, что в целом в штате Калифорния число зарегистрированных избирателей составляло 101 процент от числа взрослых граждан, имеющих право голоса.



Значит, у них всё просто отлично!



ГАЙ БЕНСОН: Значит, у них маразм! Бюллетени прямо нарасхват! А в округе Лос-Анджелес — 112 процентов.



Judicial Watch уже подавал подобные иски в ряде штатов и добился успеха в судах Огайо и Кентукки. А теперь и в Калифорнии, где они, по сути, сказали: «Ребята, вы должны навести порядок, это ненормально».



Итак, теперь будет зачистка списков избирателей. Я знаю, что это слово используется как страшилка, иногда так говорят левые. Но по закону необходимо убрать (из списка. — ИноТВ) людей, которые…



Исправление списков избирателей.



ГАЙ БЕНСОН: Верно! То есть вы вычищаете из списка тех избирателей, которые не имеют права голосовать или вообще мертвы. И Калифорния…



Это же предвзято по отношению к усопшим, нет?



ГАЙ БЕНСОН: Да, очень нетерпимо! По отношению… по отношению к живым. Кажется, это прописано в законах о выборах. Опять-таки я не юрист. И не математик, Такер. Я думаю, нам не следует преувеличивать проблему подтасовок на выборах. Но меня действительно раздражает, когда наши светочи морали раз за разом заявляют, что это полнейший вымысел и любое беспокойство по этому поводу означает, что вы хотите во что бы то ни стало лишить права голоса большие группы населения.



Думаю, содержание этого иска и то, что правительству Калифорнии пришлось из-за него делать, доказывает необходимость надзора.



Сколько я живу, все известные мне масштабные, системные подтасовки на выборах были на руку Демократической партии. Как по-вашему, если бы дело обстояло наоборот, если бы было такое впечатление, что масштабные подтасовки выгодны Республиканской партии, мы бы проявляли больше бдительности, чтобы их предотвратить?



ГАЙ БЕНСОН: Подозреваю, что культурная элита смотрела бы на эту проблему иначе. Многие высказывания на данную тему были бы диаметрально противоположными.



Отмечу — и это интересное лирическое отступление в контексте Калифорнии — один пример, по-видимому, серьёзных обвинений в подтасовках на недавних выборах в Северной Каролине. Это были выборы в конгресс, кажется, в девятом округе. В тот раз происшедшее сыграло на руку республиканцу.



Ого!



ГАЙ БЕНСОН: То, что там практиковалось, незаконно в Северной Каролине. Это называется «сбор бюллетеней»: третья сторона ходит и собирает бюллетени для заочного голосования, и здесь есть целый ряд проблем, связанных с хранением бюллетеней. Этим и воспользовались, чтобы помочь республиканцу победить. Теперь это место (в конгрессе США. — ИноТВ) в опасности, могут назначить повторные выборы…



Хочу заявить официально: я категорически против таких вещей и любого обмана, кому бы он ни был выгоден.



ГАЙ БЕНСОН: Совершенно согласен! А упомянул я об этом потому, что в штате Калифорния сбор бюллетеней для заочного голосования — законная практика.



С ума сойти. Полное безумие! Гай Бенсон, спасибо, что рассказали нам об этом.



ГАЙ БЕНСОН: Всегда рад!



Рад был вас видеть.



ГАЙ БЕНСОН: Конечно!



Дата выхода в эфир 24 января 2019 года.