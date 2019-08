Sun: жертвам ограблений на пляжах Барселоны стали раздавать футболки и шлёпанцы

Испанская Барселона традиционно привлекает миллионы туристов со всего мира, поэтому здесь активно орудуют карманные воры. Но если раньше они старались действовать незаметно, то в последнее время участились случаи разбойных нападений даже днём. В связи с этим полиция начала раздавать специальные комплекты для пострадавших на пляже, а жители Барселоны стали формировать добровольческие дружины, сообщает The Sun.

В Барселоне в последнее время стали так часто грабить туристов, что полицейские начали раздавать специальные наборы жертвам ограблений прямо на пляже, пишет The Sun. Всё больше отдыхающих сталкиваются с этой проблемой: выходя из воды, они обнаруживают, что, пока они купались в море, их вещи и одежду уже кто-то успел украсть. Поэтому полицейских снабдили специальными комплектами, которые они раздают пострадавшим от ограблений отдыхающим прямо на пляже, говорится в статье.



В состав такого набора входят шлёпанцы, футболка, предоставленная городским советом Барселоны, а также брюки и билет на метро в один конец, поясняет The Sun. Такая «экстренная помощь» оказывается отдыхающим, если они обнаружили, что все их вещи на пляже исчезли. Испанские СМИ также сообщают, что эту инициативу оценили и нудисты, посещающие местное побережье.



С начала курортного сезона в конце мая полицейские уже раздали 174 комплекта, сообщается в статье — и это заметно больше, если сравнить с аналогичным периодом всего три года назад. Такая статистика перекликается с заметным ростом преступности в популярном курортном городе: за первое полугодие 2019 года этот показатель в целом вырос на 9%, а в прошлом году был зафиксирован «шокирующий» скачок на 17,2%. Заместитель мэра Барселоны Альберт Батлле даже охарактеризовал ситуацию с безопасностью как «кризисную», пишет The Sun.



Полиция, которая в летний период ежедневно патрулирует переполненные пляжи Барселоны на скутерах, велосипедах и квадроциклах, уже задержала 137 человек и предъявила 212 обвинений в кражах и грабежах, говорится в статье. Кроме того, было подано 9520 жалоб на незаконную уличную торговлю и конфисковано более 100 тыс. напитков.



Однако жители Барселоны считают эти меры недостаточными, отмечает The Sun. Поэтому они начали формировать собственные добровольческие «патрули» для борьбы с преступностью на фоне резкого роста грабежей и нападений на туристов. Полиция ранее уже предупреждала о повышении опасности в связи с активизацией карманников, которые стали всё чаще и более ожесточённо атаковать отдыхающих — в частности, количество ограблений под угрозой насилия в этом году увеличилось на 30% по сравнению с прошлым.



Чтобы противостоять росту преступности и предостеречь туристов, дружины из местных добровольцев размещают объявления на разных языках, предупреждающие об опасности. Кроме того, они используют свистки, чтобы предупредить окружающих, если поступает информация, что поблизости орудуют карманники, пишет The Sun.