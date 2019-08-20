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Euronews: французской паре грозит тюрьма за кражу пляжного песка на Сардинии
Супружеская пара из Франции попыталась увезти с пляжа на острове Сардиния 40 кг песка. Как уверяют туристы, они «не знали» о том, что это запрещено. Теперь они рискуют провести несколько лет за решёткой, поскольку кража природных сувениров на Сардинии считается серьёзным правонарушением, передаёт Euronews.

Что будет, если унести песок с пляжа к себе домой? Об этом скоро узнает пара из Франции. Туристы хотели покинуть остров Сардиния с 40 килограммами песка. 

Они заявили, что не знали о том, что совершают уголовное преступление. Тем временем супруги рискуют получить от одного до шести лет тюрьмы. 

С 2017 года вывоз песка, галек и ракушек с Сардинии наказывается штрафом до 3 тысяч евро или тюремным заключением. Такими строгими мерами власти надеются положить конец тому, что туристы портят местные пляжи, увозя с собой природные сувениры. 

Дата выхода в эфир 19 августа 2019 года.

 

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