Супружеская пара из Франции попыталась увезти с пляжа на острове Сардиния 40 кг песка. Как уверяют туристы, они «не знали» о том, что это запрещено. Теперь они рискуют провести несколько лет за решёткой, поскольку кража природных сувениров на Сардинии считается серьёзным правонарушением, передаёт Euronews.
Что будет, если унести песок с пляжа к себе домой? Об этом скоро узнает пара из Франции. Туристы хотели покинуть остров Сардиния с 40 килограммами песка.
Они заявили, что не знали о том, что совершают уголовное преступление. Тем временем супруги рискуют получить от одного до шести лет тюрьмы.
С 2017 года вывоз песка, галек и ракушек с Сардинии наказывается штрафом до 3 тысяч евро или тюремным заключением. Такими строгими мерами власти надеются положить конец тому, что туристы портят местные пляжи, увозя с собой природные сувениры.
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк с юмором отреагировал на информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.
Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер высказался по поводу развёртывания крылатых ракет наземного базирования в неядерном оснащении, которые были запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра о том, что угроза со стороны России и Китая в отношении американских космических систем и их союзников продолжает «неуклонно расти».
В Иране суд приступил к рассмотрению дела британского танкера Stena Impero, задержанного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) 19 июля в Ормузском проливе из-за нарушения международных правил судоходства.
Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил, что угроза со стороны России и Китая в отношении американских космических систем и их союзников продолжает «неуклонно расти».
Фестиваль «Цветочный джем» подготовил специальную программу ко Дню государственного флага России, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Министерство курортов и туризма Крыма совместно с Министерством экологии и природных ресурсов разработали шесть горных автомаршрутов на территории Алуштинского и Бахчисарайского районов. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Минкурортов.
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара по протоколу не должна была принимать активного участия в приветственной встрече с караваем в аэропорту Киева, поэтому ей не объяснили правил церемонии, заявил представитель израильской делегации Зеэв Элькин.
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.