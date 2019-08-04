NTD: Иордания утопила в море военную технику, чтобы привлечь туристов

На дно залива у иорданского города Акаба опустили 19 единиц списанной военной техники. Как передаёт NTD, данные машины стали экспонатами подводного музея для дайверов, с помощью которого Иордания хочет привлечь в страну больше туристов.

Под звуки торжественной музыки корпус военного вертолёта медленно погружается на дно залива у иорданского города Акаба. Туда же отправляются танки, машина скорой помощи и другая списанная военная техника — всего 19 единиц.

Эти машины стали экспонатами подводного музея для дайверов.

САМИ АЛЬ-АЗРАТ, инструктор по дайвингу: Отличная идея. Она сюда привлечёт больше туристов. У нас теперь есть 23 объекта для дайвинга, в том числе самолёт, который затоплен примерно полтора года назад.

Часть машин опустили под воду на 15—20 метров, некоторые экспонаты будут покоиться ещё глубже.

ЖИТЕЛЬНИЦА АКАБЫ: Как только об этом узнают — особенно жители Акабы, — они возьмут маски и приедут сюда полюбоваться прекрасными видами. Вскоре здесь появятся разноцветные рыбки.

Подводные экспонаты также станут домом для морских существ и отвлекут внимание дайверов от природных рифов.

АБДУЛЛА АБУ АВАЛИ, глава организации Aqaba Shorelines: Эти военные машины дадут безопасное убежище кораллам и другим морским обитателям, в том числе рыбе. Они будут здесь жить и размножаться. Также эта техника обрастёт кораллами. Думаю, через год мы увидим красивый подводный ландшафт.

Акаба — единственный морской курорт Иордании. Зарубежные путешественники — один из главных в стране источников иностранной валюты. На туризм приходится 10 процентов иорданского ВВП.

Дата выхода в эфир 31 июля 2019 года.