Telegraph: Британия предоставит убежище 29 «храбрецам» из «Белых касок»

В ближайшие месяцы британские власти планируют принять 29 членов организации «Белые каски» вместе с их семьями, сообщает The Daily Telegraph. Власти Сирии считают волонтёров этой «неформальной службы спасения» террористами, поэтому Лондону вместе с другими странами пришлось эвакуировать их из страны.

Британия предоставила убежище 29 волонтёрам организации «Белые каски» и их 70 родственникам. Первая семья уже переселилась в Соединённое Королевство, остальные должны перебраться в страну в течение следующих нескольких месяцев, пишет The Daily Telegraph.

Издание напоминает, что в июле 98 членов «Белых касок» вместе с семьями были эвакуированы с юга Сирии через Израиль в Иорданию. Эту «беспрецедентную спасательную операцию» осуществили Британия, Германия и Канада при поддержке Израиля, Иордании, США и ООН.

Активисты «Белых касок», которые частично финансируются британскими властями, действуют в удерживаемых повстанцами районах Сирии в качестве «неформальной службы спасения». Они не только привлекли внимание общественности к «шокирующим картинам гражданской войны», но и «сохранили десятки тысяч жизней мирных жителей», подчёркивает The Daily Telegraph.

Между тем сирийские власти рассматривают участников «Белых касок» в качестве террористов из-за их работы на подконтрольной боевикам территории. Более того, Москва и Дамаск вели против организации «крупную дезинформационную кампанию».

Штаб-квартира «Белых касок» «регулярно становилась целью» для сирийских и российских

истребителей. В результате этих атак «погибли более 250 спасателей». Кроме того, они подвергались «притеснениям, арестам и ещё худшим вещам» в тех частях страны, которые были освобождены правительственными войсками, обращает внимание издание.

По его сведениям, только Канада согласилась принять больше волонтёров «Белых касок», чем

Соединённое Королевство. Остальных разделят между собой Германия и Франция. США отказались предоставлять убежище членам организации, потому что в стране действует запрет на приём мигрантов из семи стран, включая Сирию.

«Действия «Белых касок» демонстрируют истинный героизм современности. Их справедливо уважают за храбрость, работу по спасению жизней, а ранее номинировали на Нобелевскую премию мира», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

«Эти смелые волонтёры спешили на помощь оказавшимся под завалами людям, когда бомбы обрушивались на Сирию. И я горжусь, что Соединённое Королевство сыграло ведущую роль в их эвакуации и переселении», — добавил чиновник.

Министр международного развития Пенни Мордонт также пообещала, что Лондон будет изучать «ценный опыт и экспертные знания» «Белых касок»по защите оказавшегося в беде гражданского населения.

Министр по вопросам Ближнего Востока Алистер Бёрт встретился с представителями организации в Стамбуле. Он поблагодарил их «за службу, храбрость и самопожертвование, которые спасли жизни более 115 тысячам сирийцев». «Они должны иметь возможность продолжать свою жизненно важную работу, не подвергаясь нападкам со стороны режима Асада», — отметил он.

В свою очередь, глава британского МВД Саджид Джавид заявил: «Волонтёры «Белых касок» спасли жизни тысяч невинных мирных жителей во время сирийского конфликта и в процессе понесли чудовищные потери. Поэтому я горжусь, что Соединённое Королевство переселяет этих бравых людей с их семьями и даёт им возможность начать здесь новую жизнь».

Издание поясняет, что приём «Белых касок» — часть правительственной программы. В её рамках Великобритания уже приняла 11 тыс. сирийских беженцев и должна принять ещё 12 тыс. к 2020 году.