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DWN: Иордания открыла границу с Сирией в расчёте на победу Асада

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Иордания разблокировала контрольно-пропускной пункт Насиб на границе с Сирией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Теперь через него возобновится пассажиропоток и товарооборот. Издание полагает, что власти Иордании, ранее выступавшие за свержение сирийского лидера Башара Асада, теперь рассчитывают на его победу.
DWN: Иордания открыла границу с Сирией в расчёте на победу Асада
Reuters

Иордания вновь открыла границу с Сирией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В понедельник был разблокирован контрольно-пропускной пункт Насиб. «Мы полностью готовы к перевозке пассажиров и торговле», — заявил глава иорданской таможни. Пока что пограничное сообщение слабое, но ожидается, что в ближайшие дни всё наладится.

Сирийская армия освободила этот пограничный район от повстанцев в июле этого года. Закрытие КПП в 2015 году отрезало Дамаск от одного из важнейших транзитных маршрутов через Турцию и Ливию в Персидский залив. Каждый день по нему проезжали сотни грузовых автомобилей. Товарооборот насчитывал миллиарды евро. Разблокировака перехода существенно укрепит экономику Сирии, отмечает издание.

Открытие границы — это сигнал, что власти Иордании, ранее выступавшие за свержение сирийского лидера Башара Асада, теперь рассчитывают на его победу. Многие эксперты придерживаются схожей точки зрения. Особенно очевидно это стало после того, как войска Дамаска благодаря военной поддержке Ирана и России выбили повстанцев из провинций Эль-Кунейтра и Даръа.

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источник
Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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армия граница Дамаск Иордания Сирия торговля
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