DWN: Иордания открыла границу с Сирией в расчёте на победу Асада

19:13 В Московском зоопарке заработал центр зимней передержки рукокрылых В Московском зоопарке вновь заработал центр зимней передержки рукокрылых, сообщает портал мэра и правительства.

19:13 Главврач Ростовского областного перинатального центра уволен из-за нарушений Уволен главврач Ростовского областного перинатального центра, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на сайт регионального министерства здравоохранения.

19:11 Адвокат бывшей жены Тарасова заявил, что «Локомотив» признал задолженность, но отказался её выплачивать Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны, заявил, что клуб выплачивал не всю сумму по алиментам футболиста.

19:11 Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении Никол Пашинян сообщил, что подал в отставку с поста премьер-министра Армении.

19:06 Гендиректор «СКА-Хабаровска» оценил выступление клуба в первенстве ФНЛ Гендиректор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев оценил выступление клуба в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу команды.

19:05 Адвокат сообщил, что у Пака нет претензий к Мамаеву Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сообщил, что главы департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак не имеет претензий к его клиенту.

19:05 В Кургане будут судить хакера, от действий которого пострадали в ряде регионов России В Кургане будут судить 21-летнего хакера, от действий которого пострадали в Челябинской, Орловской, Ярославской областях и в Республике Алтай. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

19:00 В Вологодской области завели дело из-за смерти двухлетней девочки в больнице В Вологодской области завели уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки в Череповецкой детской больнице, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

19:00 Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон родила мальчика Сестра супруги британского принца Уильяма герцогини Кембриджской Кейт — Пиппа Миддлтон — родила первого ребёнка.

18:57 Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил 3,8 млн пассажиров за полгода Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил 3,8 млн пассажиров и более 26 тыс. рейсов за шесть месяцев, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу.

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18:49 Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Нидерландов о кибервойне Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире НТВ заявила, что Россия «не в курсе» кибервойны с Нидерландами.

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18:37 Генштаб ВСУ сообщил о гибели двух пилотов при крушении Су-27 Генштаб Вооружённых сил Украины заявил о гибели двух пилотов при крушении Су-27 в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта.

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18:06 Установлена личность захватившего заложницу на вокзале Кёльна Полиция установила личность мужчины, захватившего заложницу на центральном вокзале Кёльна.

18:01 Отец Нурмагомедова заявил, что его сын не намерен менять гражданство Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его сын не собирается менять гражданство.

18:01 Глава МВД Италии обвинил Францию в преступлении против страны из-за мигрантов Глава итальянского МВД Маттео Сальвини заявил, что французская жандармерия, оставившая двух мигрантов в итальянском лесу, совершила «беспрецедентное преступление» против Италии.

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17:17 Трамп заявил об отсутствии у него финансовых интересов в России Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких финансовых интересов в России и Саудовской Аравии.

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17:09 Кокорин и Мамаев проводят очные ставки с потерпевшими в СИЗО «Бутырка» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев проводят очные ставки с потерпевшими Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в СИЗО «Бутырка».

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