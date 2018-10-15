Обозреватель NI: Вашингтону пора понять, что у него нет права голоса в вопросе сирийского будущего

Вашингтон хотел сделать Сирию либеральным и демократическим государством, но военные цели Трампа превратились в «чистую фантастику», считает обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу. Теперь уже никто не угрожает Башару Асаду, который вернул под свой контроль большую часть территорий страны. Поэтому, как отмечает обозреватель, теперь ничто не оправдывает продолжающееся военное вмешательство США, которые должны «положить конец последнему ближневосточному злоключению Вашингтона».

Дамаск — город большой и оживлённый, как и подобает столице. В городе проживает вся элита страны, повсюду правительственные здания и силы безопасности. Изображениями президента Башара Асада украшена практически каждая улица. Здесь сразу ясно, кто за всё отвечает, рассказывает обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу.

Но в городе всё ещё есть районы, которые только недавно оправились после ожесточённых сражений. Разрушенные здания стоят как «молчаливые стражи» посреди кучи обломков. Ужасы семилетней гражданской войны докатились и до Дамаска.

Наконец, конфликт подходит к концу: «Асад выиграл, а Вашингтон проиграл». Однако влияние войны будет ощущаться ещё долго. «Я только что провёл неделю в разорённом войной государстве за счёт моей организации. Подход Америки был катастрофическим провалом», — отмечает обозреватель.

По его словам, США сконцентрировались на Асаде, что неправильно, поскольку у Асада есть много сторонников. Конечно, он не был другом Америки, но если был он проиграл, на его место пришёл бы, возможно, кто-то страшнее. «Может ли американское вмешательство привести к лучшему результату? Иракский провал продемонстрировал, как сильно Америка может ухудшить ситуацию», — пишет Дуг Бэндоу.

Конечно, Вашингтон хотел сделать Сирию либеральным и демократическим государством. Это была достойная цель, но ни одна из вооружённых группировок не могла привести к такому будущему. Даже так называемые умеренные группировки, возможно, были не теми, кем казались, считает обозреватель. Политика США в отношении Сирии была «не просто безнадёжной, но непоследовательной и даже сумбурной».

Военные цели Трампа превратились в «чистую фантастику». Больше никто не угрожает Асаду. В начале войны пригороды Дамаска были в огне, в столице взрывались бомбы, возникали новые оппозиционные группы, а сирийская армия была сильно истощена. В то время мало кто считал, что Асад восстановит контроль над большей частью своей страны. Однако сегодня режим одержал победу над всеми своими противниками. Жители Дамаска в значительной степени оптимистично смотрят в будущее.

Администрация Трампа не имеет права вторгаться в чужую страну, занимать территорию и разбирать на части иностранное государство, какими бы ни были причины, утверждает Бэндоу. Вашингтон также не может заставлять Хезболлу, Иран или Россию уходить из Сирии. Они долгое время были связаны с Дамаском, и они гораздо больше поставили на карту ради будущего Сирии, чем Америка. Вашингтон должен вернуть свои войска домой. Ни Ирак, ни Сирия не угрожали Америке.

Гражданская война в Сирии была большой трагедией. Однако ничто не оправдывает продолжающееся военное вмешательство США. Попытка Америки осуществить принудительное гражданское строительство никогда не была реалистичной. «Администрация Трампа должна положить конец последнему ближневосточному злоключению Вашингтона», — заключает обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу.