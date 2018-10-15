Обозреватель NI: Вашингтону пора понять, что у него нет права голоса в вопросе сирийского будущего

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СМИ: Нидерланды обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике
Начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри заявил, что российские военные корабли и самолёты «пытаются провоцировать» британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике.
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СМИ сообщили о снижении на треть экспорта из Италии в Россию из-за санкций
Объём экспорта из Италии в Россию упал на треть из-за антироссийских санкций, заявил в интервью «Известиям» президент Ассоциации итальянских промышленников в России Эрнесто Ферленги.
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Трамп заявил, что доверяет не всем сотрудникам Белого дома
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что доверяет не всем сотрудникам Белого дома в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS.
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Спортсмены из России завоевали шесть медалей в восьмой соревновательный день ЮОИ
Российских спортсменам удалось завоевать шесть медалей в восьмой соревновательный день на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС.
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Трамп: Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS.
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В Москве суд рассмотрит иск Максаковой к новому мужу
Пресненский суд Москвы проведёт подготовку по иску оперной певицы Марии Максаковой о признании недействительным договора купли-продажи квартиры на Краснопресненской набережной, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
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Трамп прокомментировал изменение климата
Президент США Дональд Трамп прокомментировал изменение климата в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS.
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Россия и США планируют собрать комиссию по делам военнопленных
Очередное заседание Российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести планируется провести 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря комиссии с американской стороны Джима Коннела.
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В США в результате ДТП с автобусом пострадали около 40 человек
В американском штате Калифорния в результате ДТП с автобусом пострадали около 40 человек, сообщает FOX news.
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Мать братьев Кокориных назвала катастрофой случившееся с её сыновьями
Светлана Кокорина, мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла высказалась о инцидентах с участием её сыновей, которые произошли 8 октября в Москве.
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Оман выразил поддержку Саудовской Аравии в деле Хашукджи
Оман выразил поддержку Саудовской Аравии в расследовании исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает SPA со ссылкой на МИД Омана.
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Жена Кокорина предположила, что его поведение может быть связано с непопаданием на ЧМ-2018
Дарья Валитова, жена форварда «Зенита» Александра Кокорина, связала поведение своего мужа с непопаданием на домашний чемпионат мира 2018 года, который футболист пропустил из-за травмы.
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В «Украинском выборе» прокомментировали нападение радикалов на их офис в Киеве
Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» подтвердило информацию о нападении радикалов на их офис в Киеве, и они считают, что оно обусловлено политической позицией их лидера, представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.
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Адвокат заявил, что Александр Кокорин не избивал водителя, а пытался разнять стороны
Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что его клиент не принимал непосредственного участия в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
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Глава Bellator высказался о возможном переходе Нурмагомедова в его орагнизацию
Президент ММА-промоушена Bellator Скотт Кокер высказался о словах известного американского рэп-исполнителя Кёртиса Джексона, известного под псевдонимом 50 Cent, предложившего чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову перейти в Bellator.
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Пункт базирования кораблей Каспийского флота в Дагестане планируют достроить до конца 2018 года
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал ход строительства пункта базирования подразделений Каспийской флотилии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России.
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Сборная Польши стала первой командой в истории Лиги наций, вылетевшей лигой ниже
Сборная Польши по футболу не сумела сохранить прописку в Лиге А в первом в истории розыгрыше Лиги наций УЕФА.
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Египет призвал к прозрачному расследованию исчезновения саудовского журналиста
Египет призвал к прозрачному расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Ахмада Хафеза.
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Нойштедтер рассказал, что матч с Турцией был для него принципиальным
Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер признался, что матч с национальной командой Турции в Лиге наций был для него принципиальным в связи с его выступлениями за турецкий клуб «Фенербахче».
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Глава NASA заявил, что Россия и США должны продолжать сотрудничество в космосе
Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в интервью «Роскосмосу» заявил, что сотрудничество в космосе выгодно как США, так и России, сообщает Интерфакс.
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Эдер: горд, что вернулся и представляю сборную Португалии
Нападающий московского «Локомотива» и сборной Португалии Эдер прокомментировал победу национальной команды в контрольном матче с Шотландией.
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Около 200 российских десантников прибыли в Египет для совместных учений
В Египет прибыли около 200 российских десантников для участия в совместных антитеррористических учениях «Защитники дружбы — 2018».
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Сборная Италии обыграла Польшу в матче Лиги наций благодаря голу на 92-й минуте
Сборная Италии по футболу одержала победу над национальной командой Польши в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
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В Техасе четыре человека застрелены на детском празднике
В американском штате Техас четыре человека застрелены на праздновании дня рождения ребёнка.
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Гилерме: приятно, что оба матча провёл на ноль
Голкипер сборной России по футболу Маринато Гилерме прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
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Универсальный десантный корабль США прибыл в Катар
Универсальный десантный корабль США USS Essex (LHD-2) прибыл в порт Дохи в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.
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Король Саудовской Аравии обсудил с Эрдоганом дело о пропавшем журналисте
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поблагодарил турецкого лидера за совместные усилия по расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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Ионов: перед матчем с Турцией понимали, что нам нужна только победа
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
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Четыре человека погибли в ДТП под Астраханью
В Астраханской области четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.
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Головин о победе над Турцией: главное, что добыли нужный результат
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
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Посольство проверяет сообщения о задержании выходцев из Чечни в Париже
Посольство России в Париже проверяет сообщения СМИ о том, что в пригороде столицы Франции задержаны 23 чеченца по подозрению в рэкете.
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Луческу заявил, что сборная России заслуженно победила Турцию в матче Лиги наций
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды России в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
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На Украине начали проверку после нападения на предполагаемый офис Медведчука
Сотрудники правоохранительных органов на Украине начали расследование нападения на здание, где, по предварительным данным, находится офис представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.
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Дзюба: если бы мы лучше распоряжались возможностями, могли бы ещё забить
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
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Черчесов заявил, что игроки сборной России не обращали внимания на состояние поля во время матча с Турцией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал состояние газона на стадионе «Фишт» в Сочи, где прошёл победный для его команды матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА с Турцией.
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В полиции Киева назвали число участников марша националистов
В киевской полиции заявили, что в марше националистов в столице Украины приняли участие около 15 тыс. человек.
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В Москве начали проверку после обрушения строительных лесов
В Москве организовали доследственную проверку после обрушения строительных лесов, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК России.
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Трамп: я доверяю Ким Чен Ыну
Американский президент Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
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Черчесов о голубях на «Фиште»: сегодня они принесли удачу сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пошутил по поводу большого количества голубей на стадионе «Фишт» в Сочи, где прошёл победный для его команды матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА против Турции.
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Фернандес подарил футболку болельщику после матча между сборными России и Турции
Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес подарил футболку болельщику после матча с национальной командой Турции, который прошёл на сочинском стадионе «Фишт».
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Черышев поделился ощущениями после победы сборной России над Турцией в Лиге наций
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче Лиги наций УЕФА.
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Глава NASA уверен в прочном сотрудничестве с Россией
Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выразил уверенность в том, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.
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Нойштедтер о своём первом голе за сборную России: главное, что мы выиграли
Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер поделился впечатлениями от своего первого гола за национальную команду, который он забил в матче четвёртого тура Лиги наций с Турцией.
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Черчесов прокомментировал победу над Турцией в матче Лиги наций
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Турции в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
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В Киеве радикалы устроили погром рядом с офисом Медведчука
В Киеве радикалы устроили погром у здания, где находится офис представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.
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Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН оценил новые возможные санкции ЕС
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в беседе с Nation News оценил новые возможные санкции Евросоюза против России.
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Боярский — о ситуации с Кокориным и Мамаевым: рядовая история
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал ситуацию вокруг нападающего клуба из Санкт-Петербурга Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
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В Москве реализовали более 21 млн транспортных карт «Тройка»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице реализовали более 21 млн транспортных карт «Тройка», сообщает m24.
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Отец Черышева считает, что сборная России показала достойную игру в матче с Турцией
Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, прокомментировал победу российской команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
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Эксперт прокомментировал слова Порошенко об «отсутствии канонических прав» РПЦ на УПЦ
Профессор РГГУ Михаил Бабкин в беседе с Nation News прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что у Русской православной церкви «нет канонических прав» на Украинскую православную церковь и что «Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществлённую ещё в конце XVII века».