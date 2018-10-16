Dagens Nyheter: российские С-300 грозят новым обострением на Ближнем Востоке

Израилю, возможно, удастся нейтрализовать российские С-300 в Сирии, однако заниматься он этим пока не планирует: как из-за боязни дальнейшего усиления российской ПВО, так и в надежде на дипломатическое урегулирование, пишет Dagens Nyheter. Тем не менее, как отмечает газета, ставка Биньямина Нетаньяху на образ защитника своей страны от Ирана не даст ему пойти на попятный, а это грозит ещё большим обострением на Ближнем Востоке.

18 сентября в результате попадания сирийской ракеты в ИЛ-20 погибли 15 российских военнослужащих. Сирийцы целили в израильский боевой самолёт, нанёсший удар по иранской партии оружия, которая должна была оказаться у «Хезболлы». Однако когда устаревшие С-200 были готовы открыть огонь, израильский самолёт уже вернулся на свою территорию, а ракеты устремились в сторону российского самолёта радиоэлектронной разведки, напоминает Dagens Nyheter.



Российский самолёт возвращался на российскую базу Хмеймим на Средиземном море. Сразу после того, как Россия вмешалась в войну в Сирии, Израиль и Москва создали систему распознавания самолётов, которая стала необходимой из-за интенсивных российских и израильских бомбёжек в Сирии.



Однако сирийские радары не могут отличить российские цели от израильских. «Для русских военные технологии являются одной из немногочисленных статей доходного экспорта, поэтому это происшествие послужило нелепой и плохой рекламой, так как российский самолёт был сбит с помощью российского оружия», — отмечает газета.



Вскоре после инцидента Москва сообщила о том, что поставит Сирии более современные комплексы С-300, что, по мнению Dagens Nyheter, усилит напряжённость в регионе.



В Хмеймиме Россия уже развернула С-300 и С-400. Однако эти системы никогда не применялись против израильских самолётов. К большому раздражению Ирана, израильтяне до сих пор «с согласия Москвы» могли бомбить иранские цели в Сирии.



Собственно говоря, как отмечает Dagens Nyheter, Владимир Путин заключил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху молчаливое соглашение, по которому Израиль может действовать против Тегерана. По мнению издания, Путин пошёл на подобную договорённость, стремясь ограничить влияние Ирана в регионе.



Однако уничтожение самолёта-разведчика изменило приоритеты Путина: российские эксперты со всем старанием учат своих сирийских коллег пользоваться С-300, которые смогут встать на боевое дежурство к Новому году.



С тех пор как сбили самолёт, Израиль, который беспрестанно наносил удары по целям в Сирии, отказался от бомбардировок. Если верить израильским источникам, такое решение было принято, потому что Иран — возможно, с подачи России — временно прекратил поставки «Хезболле». Тем временем Путин и Нетаньяху вскоре должны провести новую встречу, на которой попытаются разработать основные принципы взаимоотношений.



«Как бы то ни было, перед Израилем стоит дилемма. Когда С-300 окажутся в сирийских руках, их будут использовать против израильских самолётов. По всей видимости, Израиль внимательно изучил С-300, и у него могут быть эффективные методы, позволяющие мешать работе этих комплексов или просто их нейтрализовывать… Однако если израильтяне располагают подобным «противоядием», они не захотят раскрывать его до тех пор, пока не будет действительно необходимо — во время «настоящей» войны. Если Израиль нейтрализует С-300, то это ещё больше подмочит репутацию Москвы, и у Путина возникнет соблазн отправить сирийцам ещё более современные С-400», — пишет издание.



Главная цель израильских бомбардировок в Сирии заключается в том, чтобы помешать Ирану восстановить фабрики в Ливане, которыми «Хезболла» может воспользоваться, чтобы модернизировать свои ракеты. Большинство боевых систем шиитского ополчения «глупые», то есть выпущенными из них снарядами нельзя управлять. Однако при некоторой модернизации их можно превратить в самонаводящиеся ракеты, которые будут представлять серьёзную угрозу для израильских складов горючего, аэродромов и военных баз.



«При идеальном варианте для Ирана взаимопонимание между Израилем и Россией исчезнет, а Путин вынудит Тель-Авив смириться с присутствием Тегерана в Сирии», — подчёркивает газета.



Однако Иран представляет для Израиля опасность не только с точки зрения стратегии. Иранский «режим» также играет невероятно важную роль во внутренней политике Нетаньяху: израильский премьер стремится представить себя в роли защитника Израиля от Ирана — страны, которая стремится уничтожить еврейское государство и захватить господство над регионом.



«Риторика Биньямина Нетаньяху не даёт ему включить задний ход и принять российские требования держаться подальше от Сирии. Это обстоятельство закладывает основы для будущей драмы», — подводит итог Dagens Nyheter.