Figaro: российские С-400 стали для других стран элементом торга с США

Российские комплексы С-400 пользуются популярностью у других стран, в том числе у союзников Соединённых Штатов. Как пишет журналист Le Figaro, некоторые из них используют угрозу купить российские комплексы как рычаг давления на переговорах с Вашингтоном, другие же уже заключили многомиллиардные контракты, несмотря на вероятные ответные санкции США.

Комплексы C-400, которые представляют как самые современные системы вооружения в мире, стали не только флагманом российского экспорта оружия, но и инструментом для оказания дипломатического давления, пишет Le Figaro. При этом США пристально следят за этими разработками, отмечает автор статьи Пьер Авриль.

Во время недавних учений «Восток-2018» Москва продемонстрировала работу этой системы, и через три недели Индия заключила с Россией контракт на приобретение этих вооружений на сумму в $5,2 млрд. Даже если это случайное совпадение, отмечает журналист, оно подтверждает, каким статусом обладают эти комплексы.

При этом Россия, поглощённая противостоянием с США, постоянно сравнивает С-400 с комплексами Patriot, чтобы подчеркнуть их превосходство по всем параметрам. Однако, как пишет Пьер Авриль, при этом она забывает, что существуют ещё и израильские, европейские и китайские вооружения.

Как утверждают российские эксперты, С-400 способны нести ракеты с самонаводящимися головками и в автоматическом режиме получать информацию о невидимых целях. Но, по словам автора статьи, эти показатели пока остаются лишь в теории, ведь они зависят от программного обеспечения и возможности встроить его в уже существующую систему. А такие данные о комплексах в основном широкой публике недоступны.

В России подобные комплексы стали развёртывать ещё с 2007 года, сегодня они действуют по всей стране от Дальнего Востока до Крыма. Кроме того, две батареи С-400 в Сирии защищают российскую базу Хмеймим — тогда как сирийское правительство для собственной защиты довольствуется системами С-300.

Интересуются комплексами С-400 и иностранные клиенты России, отмечает автор статьи. По подсчётам экспертов, три главных контракта, которые уже удалось подписать, — с Китаем, Индией и Турцией — могут принести порядка $2 млрд в год, что составляет 15% всего годового экспорта российских вооружений.

У этих трёх стран разные интересы. Так, Китай использует рычаг в виде России для противостояния росту военного присутствия в Южно-Китайском море. В свою очередь, Индия, чью систему ПРО считают старой и неприспособленной, с помощью российских комплексов намерена дать ответ усилению Китая и военным испытаниям Пакистана у границ спорного региона Кашмир. Турция же с помощью покупки С-400 хочет «уколоть» НАТО. «Решение Анкары напрямую направлено против Америки. На самом деле им не нужны С-400», — приводит автор мнение политолога Константина Макиенко.

Россия, в свою очередь, «великолепно» играет на этих антагонистических интересах и представляет С-400 «ключевым элементом нового движения неприсоединения и нового многополярного миропорядка», пишет автор статьи. Ходили слухи даже о том, что С-400 могут приобрести Катар и Саудовская Аравия, которые состоят в открытом конфликте и при этом считают своим главным союзником Соединённые Штаты. Поговаривали и о заинтересованности правительства Ирака в российских системах.

США же угрожают санкциями всем, кто намерен купить оружие у России, и в первую очередь эти меры грозят именно за комплексы С-400. Прежде всего, как ожидается, под них попадёт Китай. Впрочем, Индия, например, наоборот, вряд ли пострадает от карательных мер, даже несмотря на многочисленные предупреждения США.

Угрозы в адрес Катара, Саудовской Аравии и Ирака как раз должны отвадить эти страны от сделки с Россией, отмечает автор статьи. Доха и Эр-Рияд обычно используют американские Patriot, и потому их слова о потенциальной покупке российских комплексов автор статьи считает лишь рычагом, с помощью которого они рассчитывают оказать давление на параллельных переговорах с Вашингтоном. В свою очередь, как отмечает журналист, пока ничего непонятно по поводу контракта с Турцией: Вашингтон дал понять, что С-400 никогда не смогут функционировать вместе с теми вооружениями, которые Анкаре поставляют США.

Для России же американские санкции представляют собой скорее раздражитель, чем реальное препятствие. Российские политологи и вовсе считают, что санкции выдают страхи США перед появлением технологий, которые подрывают стратегическое доминирование Пентагона.

И как только Россия стала наслаждаться коммерческим успехом С-400, она представляет системы нового поколения С-500, отмечает автор статьи. Комплексы «Прометей» уже прошли первые испытания в Казахстане, и их поставки запланированы на 2020 год. Как отмечает издание, в Военно-воздушной академии уже начали подготовку первых специалистов, способных использовать подобные вооружения.

Главная черта С-500 — способность поражать цели на высоте больше 100 км, то есть в космосе, где действуют военные спутники разных стран. А боеголовки его ракет смогут и вовсе действовать автономно, не опираясь на наземные радары, которые на такой высоте недоступны. В ответ Соединённые Штаты готовы вернуть к жизни концепцию звёздных войн времён Рональда Рейгана, пишет Le Figaro.