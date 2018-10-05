Economic Times: Индия купила российские С-400 вопреки санкциям США

Во время встречи президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди Индия и Россия подписали договор о поставках зенитно-ракетных систем С-400, сообщает Economic Times. Соглашение на сумму более $5 млрд было заключено на фоне угрозы возможных американских санкций против Нью-Дели, отмечает издание.

Москва и Нью-Дели формально подписали договор на сумму $5,2 млрд о закупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Как ожидается, российские системы ПВО будут доставлены в Индию к 2020 году, пишет Economic Times.

Издание напоминает, что накануне президент Владимир Путин прибыл на ежегодный российско-индийский двусторонний саммит с премьер-министром Нарендрой Моди. Два лидера планируют обсудить ряд важных глобальных и региональных вопросов, включая санкции США против Ирана.

С-400 «Триумф» — передовая система ПВО, разработанная компанией «Алмаз-Антей». Она способна сбивать вражеские самолёты и баллистические ракеты. Её дальность действия составляет несколько сотен километров, поясняет издание.

По словам Economic Times, покупка С-400 стала «яблоком раздора» между Нью-Дели и Вашингтоном. Особенно после того, как в прошлом году конгресс США принял закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который среди прочего затронул Россию, Иран и Северную Корею.

Этот закон ограничил возможность Индии покупать российское оружие или амуницию, потому что в таком случае она «нарывалась на американские санкции». Кроме того, в результате Нью-Дели пришлось отказаться от использования доллара при сделке с Москвой, утверждается в статье.

По мнению издания, для России С-400 — это не просто военное оборудование, но и «инструмент геополитической стратегии». Москва активно предлагает эти системы целому ряду стран, включая союзницу НАТО Турцию, которая подписала соглашение о покупке, несмотря на предупреждения США.

Кроме того, по некоторым данным, комплексы уже закупил Китай. Интерес к «Триумфу» также проявляют Алжир, Иран и Вьетнам, «тем самым сокращая американскую сферу влияния», рассуждает Economic Times. Ещё одна причина, по которой США выступают против С-400 — это предполагаемая способность системы уничтожать малозаметные истребители F-35, добавляет издание.



Решение о том, стоит ли сделать исключения и не вводить санкции против Индии, предстоит принять Дональду Трампу. И это может пойти вразрез с его политикой «американского превосходства», которая ставит интересы США выше глобальных опасений, отмечает Economic Times.