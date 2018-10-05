Economic Times: Индия купила российские С-400 вопреки санкциям США
Москва и Нью-Дели формально подписали договор на сумму $5,2 млрд о закупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Как ожидается, российские системы ПВО будут доставлены в Индию к 2020 году, пишет Economic Times.
Издание напоминает, что накануне президент Владимир Путин прибыл на ежегодный российско-индийский двусторонний саммит с премьер-министром Нарендрой Моди. Два лидера планируют обсудить ряд важных глобальных и региональных вопросов, включая санкции США против Ирана.
Решение о том, стоит ли сделать исключения и не вводить санкции против Индии, предстоит принять Дональду Трампу. И это может пойти вразрез с его политикой «американского превосходства», которая ставит интересы США выше глобальных опасений, отмечает Economic Times.
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