Independent: индийские учёные призывают создать «зоны без селфи»

В связи с участившимися случаями гибели людей при попытке сделать селфи, индийские учёные предложили сделать популярные достопримечательности «зонами, свободными от селфи», сообщает The Independent. Отмечается, что по подсчётам учёных, с 2011 года 259 человек, погибли, пытаясь сделать селфи.

Исследователи Всеиндийского института медицинских наук призвали превратить места массового туристического скопления в «зоны, свободные от селфи», в качестве меры борьбы со значительным ростом количества смертей при попытке сделать уникальное селфи, пишет The Independent.



Так, только в прошлом году это стало причиной гибели около 100 человек. А запрет на селфи на вершинах скал или в тех местах, откуда ни о чём не подозревающих людей уносило в открытое море, мог бы способствовать предотвращению летального исхода попыток сфотографировать себя в будущем.



В настоящий момент ряд компаний уже занимается разработкой устройств или приложений, позволяющих распознать попытку сделать селфи за рулём или в районе, признанном для этого небезопасным. При этом, распознав опасность, они предупредят о ней пользователей.



Опираясь на информацию СМИ, индийские учёные выявили 259 смертей при попытке сделать селфи с 2011 года. И если в 2011 году было обнаружено, что с селфи связано лишь три смерти, то уже в 2015 году их число возросло до 50, а в 2017 году и вовсе достигло отметки в 93 гибели.



«Селфи сами по себе не несут опасности, опасно поведение людей, которое сопровождает селфи. Зонами, свободными от селфи, должны быть объявлены многие туристические районы, особенно водоёмы, вершины гор и высотные здания, для того чтобы сократить количество смертей, связанных с селфи», — заявляют учёные.



Британское интернет-издание отмечает, что в большинстве случаев, попытки сделать необычное селфи оканчивалось гибелью в районе водоёмов. СМИ сообщают о 70 подобных случаях. Вместе с тем известно о 51 случяае селфи со смертельным исходом в результате дорожно-транспортных происшествий или падения с движущегося на высокой скорости поезда. В таких случаях часто погибают сразу несколько человек, будь то пассажиры водителя-автора селфи или люди, пытающиеся прийти им на помощь. Кроме того, известно о случаях гибели, связанных с селфи, в которых фигурируют животные или оружие.



The Independent выяснило, что в одном из случаев, принятых во внимание индийскими учёными при подсчётах, местный журнал преувеличил количество погибших. Тем не менее, отмечается, что, весьма вероятно, СМИ не известно о многих других подобных историях.



В Индии, где эта проблема стоит особенно остро, власти уже воплощают в жизнь идею создания зон, свободных от селфи. А в России Министерство иностранных дел выпустило памятку, призванную обратить внимание на проблему получения травм или гибели людей при попытке сделать собственную фотографию