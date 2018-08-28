The Sun: на новых фотографиях Путин не хуже опытных путешественников

Владимир Путин решил взять перерыв и провести время на отдыхе в Саяно-Шушенском природном заповеднике на юге Сибири, пишет The Sun. И если раньше он любил использовать образ мачо, то на новых фотографиях он показывает, что ему неплохо и один на один с природой, отмечает автор статьи.

«Владимир Путин любит использовать образ мачо, но последние фотографии показывают, что он не прочь и остаться один на один с природой», — пишет The Sun о кадрах, опубликованных после отдыха российского президента в Саяно-Шушенском природном заповеднике на юге Сибири.

«Похоже, что один из самых влиятельных людей в мире взял небольшой летний отпуск, после того как недавно посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль», — отмечает автор статьи. На фотографиях 65-летний Путин позирует в ковбойской шляпе, плывёт на лодке по озеру, гуляет по горам. Как отмечает издание, российский президент, «похоже, готов потягаться с Беаром Гриллсом*».

Так, фотографию, на которой российский лидер держит в руке гриб, автор статьи сопроводил подписью «Путин собирает себе кое-что на ужин». На другом кадре он назвал президента «дровосеком». Ещё одно изображение автор статьи озаглавил «Высоко летать в дружественном небе», хотя на нём Путин сидит в катере. А по поводу фотографии, на которой глава России изображён с биноклем, автор статьи пошутил, что он пытается таким образом рассмотреть пароль от компьютера Дональда Трампа.

К слову, в статью The Sun добавили и фотографии, на которых Путин рыбачит, погружается в озеро и загорает на солнце, не отметив при этом, что эти кадры были сделаны ещё в прошлом году во время другого отпуска российского президента.

* Беар Гриллс — британский путешественник, автор телепрограммы «Выжить любой ценой» (прим. ИноТВ).