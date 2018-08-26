Der Standard: вице-канцлер Австрии назвал Путина открытым и сердечным человеком

Вице-канцлер Австрии не понимает ажиотажа, поднятого вокруг визита Владимира Путина на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль и их танца, сообщает Der Standard. Хайнц-Кристиан Штрахе считает связанную с этим событием шумиху неуместной и абсурдной, а российского президента — очень любезным, твёрдо стоящим на земле, открытым и сердечным человеком.

Вице-канцлер и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе не понимает ажиотажа, поднявшегося в его стране и за её пределами вокруг приглашения российского президента на свадьбу главы МИД Австрии, пишет Der Standard.

«Критика по этому поводу абсурдна», — цитирует издание слова политика, ссылаясь на его интервью австрийскому изданию Die Presse. По мнению Штрахе, приезд Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль — знак «невероятно большого уважения для Австрии».

Кроме того, вице-канцлер Австрии отметил, что канцлер и президент его страны поддерживают контакт с украинским президентом Порошенко. Австрия пользуется доверием как страна, наводящая мосты с Россией. «Таким образом мы можем свести вместе обе стороны», — подчеркнул Штрахе, напомнив журналистам о хороших отношениях Себастьяна Курца и Александра ван дер Беллена с украинским президентом, а также о сотрудничестве Австрийской партии свободы с российской стороной.

На свадьбу обычно приглашают тех, с кем хорошо ладят, отмечает австрийская газета. Карин Кнайсль сумела познакомиться с Путиным поближе, у них было много неофициальных разговоров. «Они часто говорили, в том числе по телефону», — рассказал вице-канцлер. В результате между политиками возникло признание и уважение.

Сам Штрахе охарактеризовал Путина, с которым ему выпал случай пообщаться лично, как «очень любезного, твёрдо стоящего на земле, открытого и сердечного». Шумиху, поднявшуюся вокруг танца Кнайсль с российским президентом, австрийский вице-канцлер считает совершенно неуместной и безосновательной.

На вопрос о том, кого бы Штрахе желал видеть на собственной свадьбе в качестве почётного гостя, тот ответил: «В моём случае это был бы мой друг, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, и, возможно, премьер Венгрии Виктор Орбан». По мнению австрийского политика, решение Сальвини не принимать больше в Италии суда с беженцами на борту «последовательное и верное». В Испании, где с недавних пор действует правительство социалистического меньшинства, границы постоянно нарушаются, отметил Хайнц-Кристиан Штрахе в своём интервью.