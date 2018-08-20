Kurier: ЕС стоит сделать Россию равноправным партнёром «из чистого прагматизма»

«Чисто прагматически» отношения между Российской Федерацией и Евросоюзом на равных чрезвычайно важны, пишет Kurier. Несмотря на все различия, с Россией ЕС связывает гораздо больше, чем, например, с Китаем, который европейские страны «прощупывают интенсивно, но часто напрасно», отмечает журналистка австрийской газеты.

Несмотря на всю «истерию» вокруг визита главы Кремля Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, Российская Федерация должна быть равноправным партнёром Европейского союза, пишет австрийская газета Kurier.

«Кто «друзья» Австрии в этом мире? Можно ли причислить к ним Путина?» — задаётся вопросами автор статьи Мартина Саломон.

Президент России — «политический шахматист» и рассуждает рационально: председательствующая в Евросоюзе Австрия не считает Владимира Путина «отверженным мировым сообществом», уточняет журналистка Kurier.

Как и следовало ожидать, свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства — «промежуточную остановку» по пути в Берлин к канцлеру Ангеле Меркель — российский лидер всё же превратил в «своё пиар-шоу», признает Саломон.

«Но где сейчас в мире можно отыскать разумного демократического партнёра, которого бы ни в чём нельзя было заподозрить? — Недоумевает автор статьи. — Поэтому чисто прагматически отношения между Россией и ЕС на равных чрезвычайно важны. К тому же новый миропорядок в Сирии возможен, пожалуй, только при участии Российской Федерации (и Турции). С точки зрения экономики, более тесные отношения Европы с Россией также создадут огромное конкурентное преимущество. Несмотря на все различия, с Россией нас связывает больше, чем, например, с Китаем, который европейские страны прощупывают интенсивно, но часто напрасно».