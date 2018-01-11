Daily Telegraph: Кремль пытается повысить явку на выборы конкурсом селфи

Владимиру Путину практически гарантировано избрание на четвёртый срок и это отбивает у россиян интерес к голосованию, пишет The Daily Telegraph. Поэтому российские власти, как сообщает издание, среди прочих мер планируют провести конкурс селфи на избирательных участках с призами в виде телефонов и планшетов.

Опасаясь, что на грядущих президентских выборах будет слишком низкая явка, Кремль предложил властям на местном уровне дарить iPhone за лучшее селфи с избирательных участков, пишет The Daily Telegraph.



Так, администрация президента предложила регионам провести конкурс «Фото на выборах», который должен привлечь к голосованию молодую аудиторию 18—39 лет и «создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках». Как предполагается, волонтёры будут помогать избирателям делать селфи в специальных фоторамках, которые установят на избирательных участках. Затем их нужно будет загрузить в социальные сети с определённым хэштегом.



В качестве призов, по некоторой информации, будут предложены устройства iPhone и iPad. Такой формат конкурса уже был опробован в семи городах во время губернаторских выборов в сентябре. Также в администрации предложили проводить на избирательных участках игры для родителей и детей.



«В этом предложении проглядывает попытка противодействия тревожной тенденции к апатии, и она может принести Путину ту явку, которая нужна ему, чтобы дать отпор любым вопросам о легитимности, если, скорее всего, он победит и пойдёт на четвёртый срок», — пишет автор статьи.



Учитывая, что рейтинги поддержки Путина достигают более 80%, он практически гарантированно победит на выборах, хотя официально объявил о своём выдвижении только в декабре. Как отмечает автор статьи, у него нет серьёзных конкурентов.



Но из-за того, что Путин во власти уже 18 лет и новый шестилетний срок ему практически обеспечен, всё меньше россиян настроены идти на выборы. Так, судя по ноябрьскому опросу, только 58% респондентов собираются пойти проголосовать в марте. А явка меньше 65%, которые были достигнуты в 2012 году, может поставить под сомнение легитимность его избрания, и цель заключается в том, чтобы «главный кандидат» получил 70% голосов при явке 70%. Поэтому, как пишет The Daily Telegraph, даже выдвижение Ксении Собчак многими было воспринято как проект Кремля и попытка привлечь внимание россиян к выборам.