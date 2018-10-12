Девятый канал: слухи об иранских операторах С-300 могут оказаться дезинформацией Израиля

В израильских СМИ появилась информация, что российскими системами ПВО С-300 в Сирии будут управлять иранские специалисты. Как сообщает «Девятый канал», речь идёт об операторах, имеющих опыт управления ЗРК, которые в своё время Москва поставила Тегерану. Впрочем, издание приводит другое мнение, согласно которому медийный вброс об участии иранцев — часть дезинформационной стратегии Израиля.

Российскими системами ПВО С-300 в Сирии будут управлять иранские операторы. Как передаёт «Девятый канал», об этом сообщает израильский информационный портал «Дебка», делая акцент на эксклюзивности информации. По данным издания, иранские военнослужащие уже прибыли в Сирию. Речь идёт об операторах, имеющих опыт управления С-300, которые в своё время Москва поставила Тегерану.

В материале израильского портала отмечается, что если информация о прибытии в Сирию иранских операторов российских зенитно-ракетных комплексов верна, то Израиль должен относиться к этому с двойственным чувством. С одной стороны, это позволит Израилю атаковать позиции сил ПВО Сирии, не опасаясь нанести удар по российским военнослужащим. С другой стороны, это означает более тесное «втаскивание» Ирана в Сирию, что явно не может понравиться еврейскому государству.

В свою очередь, российское издание «Военное обозрение», специализирующееся на освещении военной тематики, не исключает, что публикация «Дебки» может быть отвлекающим, дезинформационным действием. Издание также не исключает, что публикация также может быть частью информационного обеспечения «к оправданию будущего гипотетического нанесения ударов по местам расположения зенитных ракетных комплексов С-300».