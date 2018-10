DT: Встреча с Путиным станет «лучом света» для Нетаньяху после инцидента с Ил-20

Лидеры Израиля и России Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин договорились о проведении встречи для обсуждения военного сотрудничества в Сирии, несмотря на недавнее ухудшение отношений, передаёт The Daily Telegraph. Издание отмечает, что объявление о встрече с Путиным стало отличной новостью для Нетаньяху на фоне начала судебного расследования в отношении его супруги.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин договорились о первой встрече с июля этого года, что представляет собой знак потепления отношений между двумя странами, передаёт The Daily Telegraph.



Издание напоминает, что отношения значительно ухудшились после катастрофы Ил-20 в Сирии, когда во время израильской атаки сирийские ПВО сбили самолёт с 15 россиянами на борту.



О предстоящей встрече с российским президентом Нетаньяху объявил на совещании израильского правительства. Ожидается, что в рамках саммита лидеры обсудят военное сотрудничество в Сирии.



The Daily Telegraph отмечает, что, несмотря на то, что Путин простил Израилю инцидент с российским самолётом, он предупредил Нетаньяху, чтобы тот «не допускал подобных ситуаций в будущем».



На прошлой неделе к ещё большему напряжению в отношениях привели поставки в Сирию российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Ожидается, что они позволят сирийской армии отбивать воздушные атаки Израиля.



Израиль обеспокоен ростом влияния в Сирии Ирана и военизированной ливанской шиитской организации Хезболла, на которую активно полагается президент Башар Асад. Нетаньяху обещал не допустить расширения присутствия Ирана в Сирии и превращения страны в мост по доставке оружия в Ливан.



При этом Нетаньяху твёрдо придерживается своего обещания. Так, с 2017 года Израиль осуществил более 200 авиаударов по иранским объектам в Сирии. Неизвестно, как российские поставки С-300 повлияют на израильскую стратегию, пишет издание.



The Daily Telegraph подчёркивает, что для Нетаньяху объявление о встрече с Путиным стало лучом солнца в тёмный день. Так, в воскресенье началось рассмотрение дела супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — Сары — по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.



Обвинение полагает, что Сара Нетаньяху неправомерно расходовала бюджетные деньги. В частности, она потратила сумму примерно в $100 тыс. на заказы еды в резиденцию премьер-министра страны из дорогих ресторанов, несмотря на наличие собственного шеф-повара. При этом считается, что её супруг потребовал от персонала, чтобы те скрыли факт наличия повара. Следующее слушание по делу назначено на 13 ноября.