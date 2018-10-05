Haaretz: израильский министр усомнился, что С-300 «даже заметят» истребители F-35

Появление ЗРК С-300 на вооружении сирийской армии никак не скажется на эффективности ВВС Израиля. Такое мнение высказал министр регионального сотрудничества страны Цахи Ханегби. По его словам, российские комплексы «даже не смогут отследить» израильскую авиацию, которая включает малозаметные американские истребители F-35, передаёт Haaretz.

Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби усомнился, что системы С-300 заметно укрепят противовоздушную оборону Сирии. По мнению политика, российские зенитно-ракетные комплексы могут быть уничтожены с воздуха и, возможно, на земле, передаёт Haaretz.

Издание напоминает, что накануне Москва объявила о завершении доставки С-300 в Сирию. Это решение было принято после инцидента с российским самолётом-разведчиком, в крушении которого Кремль винит израильских военных.

Дамаск и Москва считают, что новая система ПВО на вооружении сирийской армии станет главным сдерживающим фактором. Тель-Авив и Вашингтон, в свою очередь, выражают опасения относительно передачи С-300.

Но Ханегби утверждает, что наличие новых комплексов у сирийцев не «подрежет крылья» израильской авиации. «Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их эффективность», — заявил политик в эфире радиостанции Israel's Army Radio.

«Вы знаете, что у нас есть малозаметные истребители. Эти батареи даже не смогут их отследить», — отметил Ханегби, подразумевая американские F-35, которые Израиль начал получать более года назад.

Россия уже разворачивала С-300 для защиты собственной инфраструктуры, поэтому возможности этой системы давно учитываются Израилем при стратегическом планировании. К тому же, для ввода ЗРК в строй сирийской армии понадобится «несколько месяцев», уверен министр.

«Мы неоднократно ясно давали понять сирийцам, что не откажемся от нашего обязательства и не допустим укоренение Ирана в Сирии», — подчеркнул Ханегби. При этом он намекнул, что Израиль может уничтожить новые С-300: «Несколько месяцев назад мы уже были вынуждены уничтожить сирийскую ракетную батарею, и я надеюсь, что они не станут чинить препятствия нам в будущем».

В начале сентября израильские власти сообщили, что за предыдущие два года они осуществили 200 авиаударов в Сирии — в среднем по 2 налёта в неделю, — на что Россия «в целом смотрела сквозь пальцы». Но после инцидента с Ил-20 не поступало ни одного сообщения о проведении подобных миссий, обращает внимание Haaretz.