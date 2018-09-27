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WSJ: с оглядкой на Россию и Китай США возвращают комплексы Patriot с Ближнего Востока

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В следующем месяце Соединённые Штаты собираются вывести из Ближневосточного региона четыре зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые отправят в США для ремонта и модернизации, сообщает The Wall Street Journal. В дальнейшем эти ЗРК, возможно, будут использованы для противодействия России и Китаю. Переброска систем Patriot — один из самых ощутимых признаков того, что Вашингтон переключает своё внимание с Ближнего Востока на Москву и Пекин, указывается в статье.
WSJ: с оглядкой на Россию и Китай США возвращают комплексы Patriot с Ближнего Востока
Reuters
США в октябре этого года выведут часть систем ПРО с Ближнего Востока, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.
 
Информация о переброске комплексов Patriot появилась на фоне заявлений администрации Трампа об угрозе со стороны Ирана. Между тем в статье отмечается, что Тегеран не может сравниться с союзниками Вашингтона в регионе, поскольку военно-воздушные силы последних превосходят иранские.
 
Пентагон намерен вывести два ЗРК Patriot из Кувейта, один из Иордании и один из Бахрейна. Неназванный источник в оборонном ведомстве подчеркнул, что никаких планов по их замене нет. Комплексы собираются отправить в США для ремонта и модернизации. В дальнейшем их, возможно, переориентируют на противодействие таким конкурентам США на мировой арене, как Россия и, особенно, Китай, указывает издание.
 
По словам американских официальных лиц, из-за этого шага оборонный уровень союзников США в Ближневосточном регионе снизится.
 
Переброска комплексов Patriot, о которой ранее ничего сообщалось, — один из самых ощутимых признаков того, что Пентагон переключает своё внимание с затянувшихся конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане на Китай и Россию.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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Patriot Афганистан Ближний Восток Иордания Китай Кувейт Россия США
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