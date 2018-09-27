WSJ: с оглядкой на Россию и Китай США возвращают комплексы Patriot с Ближнего Востока

США в октябре этого года выведут часть систем ПРО с Ближнего Востока, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.

Информация о переброске комплексов Patriot появилась на фоне заявлений администрации Трампа об угрозе со стороны Ирана. Между тем в статье отмечается, что Тегеран не может сравниться с союзниками Вашингтона в регионе, поскольку военно-воздушные силы последних превосходят иранские.

Пентагон намерен вывести два ЗРК Patriot из Кувейта, один из Иордании и один из Бахрейна. Неназванный источник в оборонном ведомстве подчеркнул, что никаких планов по их замене нет. Комплексы собираются отправить в США для ремонта и модернизации. В дальнейшем их, возможно, переориентируют на противодействие таким конкурентам США на мировой арене, как Россия и, особенно, Китай, указывает издание.

По словам американских официальных лиц, из-за этого шага оборонный уровень союзников США в Ближневосточном регионе снизится.

Переброска комплексов Patriot, о которой ранее ничего сообщалось, — один из самых ощутимых признаков того, что Пентагон переключает своё внимание с затянувшихся конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане на Китай и Россию.