Sun: утомлённые селфи — жители «инстаграмных» британских мест бегут от туристов
Тысячи туристов со всех уголков мира стекаются в Великобританию, чтобы запечатлеть себя на фоне самых «инстаграмных» мест страны вроде лондонского района Ноттинг-Хилл, улочки Серкус-Лэйн в Эдинбурге и холмов Котсуолд-Хилс в центральной части страны, пишет The Sun.
Однако жителям этих живописнейших и уютных мест многочисленные туристы нередко доставляют массу неудобств. В погоне за удачным кадром любители соцсетей перевешиваются через ограды, позируют, прислонившись к входной двери чужого дома, а то и устраиваются поесть на крыльце, периодически проливая свои напитки прямо на порог несчастным аборигенам.
Казалось бы, после выхода в свет в 1999 году одноимённого фильма с Хью Грантом и Джулией Робертс жители Ноттинг-Хилла могли бы уже привыкнуть к повышенному вниманию к их району. Но, как признают местные, с ростом популярности Instagram, а вместе с этим и сайтов с рейтингами лучших мест для фото в округе всё стало «намного хуже».
90-летняя Ингрид, 40 лет прожившая в Ноттинг-Хилле, жалуется, что она уже устала от туристов. Но самое ужасное — как некультурно те себя ведут: шумят, мешают и дерзят. По словам британки, когда её дочь Клэр попыталась прогнать очередных туристов, ошивающихся возле их дома, на неё накричали.
Как отмечает издание, живущая по соседству Ари сравнивает происходящее снаружи своего дома с Диснейлендом. «Посетители» подтягиваются уже к 9 утра. Чтобы сделать своё жилище менее «инстаграмным», женщина нарисовала на пороге пятно. Ещё периодически Ари намеренно портит кадр позирующим возле её двери блогерам. Заметив свой дом сразу на нескольких снимках в соцсетях, другой житель Ноттинг-Хилла даже установил на улице ящик для пожертвований, предлагающий всем любителям красивых фотографий заодно кинуть внутрь £1 на благотворительность.
Нечто похожее наблюдается и в деревеньке Байбери в регионе Котсуолд-Хилс, где в летние месяцы число туристов может достигать 3 тыс. в день. Как рассказывает председатель местного приходского совета Ричард Уильямс, многие жители решили уехать — к примеру, его приятель, который до этого каждый раз приходил в бешенство, когда видел, как кто-то из непрошенных гостей сидел на каменной ограде у его дома. Уильямс утверждает, что обращался за помощью в Национальный фонд объектов исторического интереса и природной красоты, но там лишь разводят руками.
Администрация Эдинбурга тем временем представила доклад об опасностях слишком большого числа туристов в определённые, обычно праздничные дни. Слишком большие скопления народа на тротуарах в центре города могут быть опасны, потому что появляется вероятность, что пешеходы будут выходить на проезжую часть.
«Пока делать фотографии на улице или на пороге чужого дома не запрещается законом — по крайней мере до тех пор, пока владельцы не покажут, на словах или знаком, что вам здесь не рады», — добавляет британский таблоид.