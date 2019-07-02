Sun: утомлённые селфи — жители «инстаграмных» британских мест бегут от туристов

С ростом популярности Instagram тысячи блогеров и просто любителей красивых фотографий заполнили самые живописные места Великобритании в поисках удачных кадров. Конечно, это далеко не по нраву местным жителям, которые нередко гоняют непрошеных гостей со своего порога, убирают пролитые напитки и, устав от всего этого, вовсе покидают свои красивые дома, сообщает The Sun.

Тысячи туристов со всех уголков мира стекаются в Великобританию, чтобы запечатлеть себя на фоне самых «инстаграмных» мест страны вроде лондонского района Ноттинг-Хилл, улочки Серкус-Лэйн в Эдинбурге и холмов Котсуолд-Хилс в центральной части страны, пишет The Sun.

Однако жителям этих живописнейших и уютных мест многочисленные туристы нередко доставляют массу неудобств. В погоне за удачным кадром любители соцсетей перевешиваются через ограды, позируют, прислонившись к входной двери чужого дома, а то и устраиваются поесть на крыльце, периодически проливая свои напитки прямо на порог несчастным аборигенам.

Казалось бы, после выхода в свет в 1999 году одноимённого фильма с Хью Грантом и Джулией Робертс жители Ноттинг-Хилла могли бы уже привыкнуть к повышенному вниманию к их району. Но, как признают местные, с ростом популярности Instagram, а вместе с этим и сайтов с рейтингами лучших мест для фото в округе всё стало «намного хуже».

90-летняя Ингрид, 40 лет прожившая в Ноттинг-Хилле, жалуется, что она уже устала от туристов. Но самое ужасное — как некультурно те себя ведут: шумят, мешают и дерзят. По словам британки, когда её дочь Клэр попыталась прогнать очередных туристов, ошивающихся возле их дома, на неё накричали.

Как отмечает издание, живущая по соседству Ари сравнивает происходящее снаружи своего дома с Диснейлендом. «Посетители» подтягиваются уже к 9 утра. Чтобы сделать своё жилище менее «инстаграмным», женщина нарисовала на пороге пятно. Ещё периодически Ари намеренно портит кадр позирующим возле её двери блогерам. Заметив свой дом сразу на нескольких снимках в соцсетях, другой житель Ноттинг-Хилла даже установил на улице ящик для пожертвований, предлагающий всем любителям красивых фотографий заодно кинуть внутрь £1 на благотворительность.

Нечто похожее наблюдается и в деревеньке Байбери в регионе Котсуолд-Хилс, где в летние месяцы число туристов может достигать 3 тыс. в день. Как рассказывает председатель местного приходского совета Ричард Уильямс, многие жители решили уехать — к примеру, его приятель, который до этого каждый раз приходил в бешенство, когда видел, как кто-то из непрошенных гостей сидел на каменной ограде у его дома. Уильямс утверждает, что обращался за помощью в Национальный фонд объектов исторического интереса и природной красоты, но там лишь разводят руками.

Администрация Эдинбурга тем временем представила доклад об опасностях слишком большого числа туристов в определённые, обычно праздничные дни. Слишком большие скопления народа на тротуарах в центре города могут быть опасны, потому что появляется вероятность, что пешеходы будут выходить на проезжую часть.

«Пока делать фотографии на улице или на пороге чужого дома не запрещается законом — по крайней мере до тех пор, пока владельцы не покажут, на словах или знаком, что вам здесь не рады», — добавляет британский таблоид.