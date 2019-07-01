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El Periódico рассказала о самых «таинственных и жутких» местах по всему миру

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Испанская газета El Periódico рассказала о самых «таинственных и жутких» местах для «тёмного туризма», которые ежегодно привлекают множество посетителей. Среди наиболее интересных подобных мест по всему миру издание выделяет Припять, мексиканский остров кукол и рынок колдунов вуду в Того.
El Periódico рассказала о самых «таинственных и жутких» местах по всему миру
Reuters

До выхода на экраны сериала «Чернобыль» ежегодно покинутый город Припять, расположенный неподалёку от Чернобыльской АЭС, посещали около 70 тыс. человек, пишет El Periódico.

Тем не менее, как отмечает журналистка и автор книги «Тёмный туризм» Мириам дель Рио отмечает, что «влияние сериала увеличило эту цифру в два раза».
 
«Интерес ко всему оккультному и жуткому не является чем-то новым. Римляне развлекались походами в цирк, а в средневековые времена еретиков казнили на городской площади», — приводит издание слова журналистки.
 
Подобные места привлекали множество людей на протяжении многих тысячелетий. Мириам дель Рио составила собственный список самых «таинственных и жутких» мест по всему миру для тех, кого и сегодня привлекает «тёмный туризм».
 
Одним из таких мест она называет «постапокалиптический» город Припять, построенный для семей рабочих Чернобыльской АЭС и эвакуированный через 36 часов после аварии. В городе всё сохранилось так же, как это оставили жители, вынужденные спешно покинуть город, от детских игрушек до наполовину собранных чемоданов. При этом там и по сей день сохраняется высокий уровень радиационного фона.
 
Ещё одним популярным среди туристов заброшенным местом Мириам дель Рио называет остров кукол, расположенный к югу от столицы Мексики, Мехико, в районе Сочимилько. Известность этот остров приобрёл благодаря единственному местному жителю Хулиану Сантане, который в 50-х годах прошлого века стал развешивать на деревьях кукол, чтобы отогнать злых духов. После его смерти на острове остался небольшой музей под присмотром Агустины, первой из собранных Сантаной кукол.
 
Первый музей в России, построенный в 1714 году в Санкт-Петербурге, Кунсткамера считается самой странной выставкой в мире. Вдохновлённый европейскими кабинетами редкостей российский император Пётр I построил собственную «комнату чудес», в которой и сейчас хранятся всевозможные антропологические раритеты. От мертворождённых детей, сохранённых в формальдегиде, до животных с анатомическими аномалиями.
 
Священная для австралийских аборигенов Чёрная гора обрела мировую известность в качестве места многочисленных исчезновений. Путешественники, исследователи и пастухи — никто из тех, кто однажды поднялся на гору, так и не вернулся с неё. Единственный выживший, чешский исследователь Ивана Маркерле, рассказал, что гора состоит из скал и дорог, объединяющихся в лабиринты, а также описал стоящую там вонь.
 
Ещё одним местом, которое может прийтись по вкусу любителям острых ощущений — рынок для колдунов вуду в местечке Акодесеву, Того. Прилавки на этом самом большом в мире рынке чёрной магии заполнены головами, костями и шкурами животных, которые жрецы вуду используют во время проведения ритуалов.
 
Несколько мест для «тёмного туризма» находятся и в Испании. Так, в Барселоне можно посетить кладбище Побленоу и заброшенный госпиталь дель Торакс, главное набраться мужества, пишет El Periódico. 
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El Periódico Испания Европа
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