SRF: «Достали!» — туристов по всему миру отпугивают налогами и запретами

В некоторых популярных городах туризм приобрёл такую массовость, что местным жителям уже не хватает терпения, сообщает SRF. И чтобы у них не возникало конфликтов с приезжими, власти вводят налоги, сборы, ограничения, принимают запреты для контроля над потоками туристов. Впрочем, пока что больших успехов добиться не удалось, отмечает швейцарский телеканал.

«Достали! Мы рады туристам: они приносят деньги. Но это уже слишком», — бьют тревогу популярные туристические регионы. На кадрах из Венеции видно, о чём идёт речь. И теперь Венеция принимает меры и призывает ограничить въезд в город на лагунах. Майорка зашла ещё дальше. С апреля в определённых местах будет действовать запрет на распитие алкогольных напитков. Меры по отпугиванию в борьбе с массовым туризмом. Анита Бюнтер и Марко Шнуренбергер задались вопросом: «Что это даёт?»



Праздничное настроение. Пляжный отдых. Море. Когда большое количество туристов отдыхают в самых популярных туристических регионах, там становится тесно. Конфликты с местными жителями гарантированы.



Поэтому туристический остров Майорка принял меры. С этого лета в городе Пальма водку и пиво нельзя будет распивать везде. Алкоголь можно будет употреблять только в питейных заведениях. Нарушителям грозит штраф в размере €3000. Получается, с пьяным разгулом придётся попрощаться? Сегодня днём в аэропорту Цюриха мы задали этот вопрос тем, кто отправлялся на юг.



ДЕВУШКА: В определённой степени я могу понять местных. Меня бы тоже раздражало, если бы каждый день по улицам города бегали странные, орущие, пьяные люди.



ВТОРАЯ ДЕВУШКА: Понятно, тусовочный туризм на Майорке. Неприятно, конечно, что нельзя будет там алкоголь распивать.



ЖЕНЩИНА: Я думаю, те люди, которые там живут, в ужасе, когда приезжает большое количество туристов.



Ездить отдыхать, путешествовать — сейчас это в тренде. За последние 10 лет число туристов по всему миру увеличилось на 500 миллионов, то есть 57%.



Город Люцерн не остался в стороне. Проблема в том, что на площаде Шваненплац слишком много машин с туристами. Ограничивать туризм местные власти не хотят. Но хотят улучшить контроль над потоками приезжих. Обсуждается возможность введения налогов, чтобы машины с туристами парковались не только в центре.



Другие города зашли ещё дальше. Например, Амстердам. С этого года в дневное время суток пассажиру круизного судна нужно будет заплатить восемь евро, если он захочет пробежаться вдоль канала.



Венеция поступила схожим образом. На этой неделе стало известно, что в мае в дневное время суток туристы должны будут заплатить три евро, чтобы попасть в город. Со следующего года в особенно загруженные дни — 10 евро. Цель заключается в том, чтобы улучшить контроль над потоками туристов.



Но успехи пока небольшие, утверждает эксперт по туризму.



ЮРГ ШТЕТЛЕР, эксперт по туризму из университета Люцерна: Такие меры тяжело принимать в общественных местах, к которым нельзя ограничить доступ. Венеция может это сделать, потому что она находится на островах, но в большинстве других городов крупные площади не получится так легко оградить и ограничить подход к достопримечательностям.



В туристических бюро массовый туризм — это тоже важная тема. Всё больше людей спрашивают, есть ли альтернативы, когда, например, выбирают отель. Но…



МАРКУС ФЕСЛЕР, сотрудник компании Hotelplan Suisse: Если кто-то хочет посетить какое-нибудь место, то он туда в любом случае поедет. Его не остановят налоги, сборы или ограничения времени посещения.



Получать удовольствие от жизни. Забыться. Расслабиться. Кто хочет отдохнуть, тот отдыхает. Только если турист не придётся слишком сильно раскошелиться.



Например, как в гималайском государстве Бутан. Если вы хотите здесь отдохнуть, вам нужно будет платить ежедневный налог в размере $250. Не все могут себе такое позволить.



МУЖЧИНА: Да, если контроль осуществляется только с помощью денег, я считаю, что по отношению ко всему обществу в целом — это не справедливо. Потому что тогда у молодых туристов и путешественников, возможно, не будет возможности туда попасть.



Вы бы заплатили €10, чтобы попасть в город?



ЖЕНЩИНА: Да, я такую сумму за каждый музей плачу. Это нормально.



ДЕВУШКА: Мне как туристу очень жаль, что всё так устроено. Я лишний раз подумаю, стоит ли мне посмотреть на это место или нет.



Высокие налоги — это эффективное средство для отпугивания туристов? «Нет, пока ещё нет», — утверждает эксперт по туризму.



МАРКУС ФЕСЛЕР: Если в будущем они будут ещё сильнее повышаться, то может получиться так — как и в других ситуациях — что кто-то не сможет позволить себе поездку. Но пока что это не проблема.



Солнце. Праздничное настроение. Отдых. Меры по ограничению массового туризма не дают больших результатов. Поэтому нам и в будущем будут встречаться такие кадры.



Дата выхода в эфир 02 марта 2019 года.