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NBC: Букингемский дворец ищет специалиста по соцсетям — вести аккаунты королевы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Букингемский дворец разместил объявление о поиске специалиста в сфере цифровых коммуникаций, который, прежде всего, будет заниматься аккаунтами Елизаветы II в социальных сетях, сообщает NBC. Как иронизирует издание, среди прочих преимуществ этой работы — близость не только к королевской семье, но и, может быть, даже «к милым королевским корги».
NBC: Букингемский дворец ищет специалиста по соцсетям — вести аккаунты королевы
Reuters
Букингемский дворец ищет нового сотрудника по цифровым коммуникациям, причём основная часть этой работы заключается в обслуживании аккаунтов британской королевы Елизаветы II в социальных сетях, сообщает NBC.
 
«Роль Королевских коммуникаций заключается в привлечении мировой аудитории к публичной роли и работе Королевской семьи», — говорится в объявлении о вакансии на сайте королевской семьи. — Работая в составе небольшой группы специалистов по цифровым СМИ, вы будете создавать контент для социальных сетей и цифровых платформ, включая наш недавно запущенный веб-сайт, а также разрабатывать и писать тематические статьи».
 
Новый специалист по коммуникациям 93-летней королевы будет освещать всё: от государственных визитов до церемоний награждения.
 
Но требования к соискателю включают отнюдь не только умение публиковать твиты и размещать фотографии в Instagram. К тому же британская королева сама умеет это делать, напоминает издание.
 
Букингемский дворец, как отмечается в статье, ищет универсального специалиста по цифровым технологиям, который способен работать с различными системами управления контента и аналитическими сервисами. Кроме того, соискатель должен обладать превосходными навыками фото- и видеосъёмки.
 
Предлагаемая зарплата — около $38 тыс. в год со множеством надбавок, в том числе щедрая система пенсионного обеспечения, 33 отпускных дня, близость ко всей королевской семье и, возможно, даже «к милым королевским корги», иронизирует издание.
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