NBC: Букингемский дворец ищет специалиста по соцсетям — вести аккаунты королевы

Букингемский дворец ищет нового сотрудника по цифровым коммуникациям, причём основная часть этой работы заключается в обслуживании аккаунтов британской королевы Елизаветы II в социальных сетях, сообщает NBC.

«Роль Королевских коммуникаций заключается в привлечении мировой аудитории к публичной роли и работе Королевской семьи», — говорится в объявлении о вакансии на сайте королевской семьи. — Работая в составе небольшой группы специалистов по цифровым СМИ, вы будете создавать контент для социальных сетей и цифровых платформ, включая наш недавно запущенный веб-сайт, а также разрабатывать и писать тематические статьи».

Новый специалист по коммуникациям 93-летней королевы будет освещать всё: от государственных визитов до церемоний награждения.

Но требования к соискателю включают отнюдь не только умение публиковать твиты и размещать фотографии в Instagram. К тому же британская королева сама умеет это делать, напоминает издание.

Букингемский дворец, как отмечается в статье, ищет универсального специалиста по цифровым технологиям, который способен работать с различными системами управления контента и аналитическими сервисами. Кроме того, соискатель должен обладать превосходными навыками фото- и видеосъёмки.

Предлагаемая зарплата — около $38 тыс. в год со множеством надбавок, в том числе щедрая система пенсионного обеспечения, 33 отпускных дня, близость ко всей королевской семье и, возможно, даже «к милым королевским корги», иронизирует издание.