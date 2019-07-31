Independent: поймали за руку — на Бали семья из Индии побила все рекорды по воровству из отелей

Семья из Индии после отдыха на вилле попыталась увезти с собой не только гостиничные полотенца, вешалки и фены, но и традиционный для Бали набор плетёных аксессуаров и корзинок, сообщает The Independent. Сотрудники отеля и службы безопасности были поражены, когда обнаружили всё это в багаже постояльцев, которые признали вину и пообещали за всё заплатить, говорится в статье.
Многие туристы проявляют желание увезти с собой на память какой-нибудь «необычный» сувенир из гостиничного номера — например, гель для душа или ручку с монограммой отеля, пишет The Independent. Однако одна индийская семья установила своеобразный «антирекорд», когда после отдыха на вилле в Индонезии попыталась стащить оттуда не только полотенца, вешалки и фены, но и целый ассортимент плетёных аксессуаров для ванной и жилых комнат, говорится в статье.
Семья из девяти человек отдыхала на Бали с 23 по 26 июля, поясняет автор. Однако во время выписки, когда персонал виллы стал проверять комнаты, в которых проживали гости из Индии, то выяснилось, что оттуда исчезли многие вещи. Поэтому были вызваны сотрудники службы безопасности, которые обыскали чемоданы отдыхающих и обнаружили в них целый ряд различных предметов из отеля, сообщает The Independent.
Видеозапись этого инцидента, которая была опубликована в Twitter 27 июля, стала очень популярной в соцсетях и набрала за несколько дней уже более 365 тыс. просмотров, отмечается в статье. На видео сотрудники службы безопасности обыскивают чемодан и обнаруживают в нём гостиничный дозатор для мыла, обёрнутый в полотенца. После этого от постояльцев требуют объяснений, они в ответ извиняются и обещают всё оплатить. Но сотрудников отеля такой ответ не устраивает и они подчёркивают, что вопрос здесь не в деньгах, а в неуважении, пишет The Independent.
This family was caught stealing hotel accessories. Such an embarrassment for India.
Each of us carrying an #IndianPassport must remember that we are ambassadors of the nation and behave accordingly.
Эту информацию также подтвердил сотрудник Национальной полиции Индонезии Полсек Сукавати, который опубликовал на своей странице в Facebook целую подборку фотографий с подробностями происшествия, говорится в статье. Сукавати подтвердил, что всё это случилось на вилле Royal Purnama на юго-востоке Бали. Среди большого количества вещей, которые пытались украсть гости из Индии, можно увидеть на фотографиях сразу два фена, а также набор плетёных корзин и аксессуаров, сообщает The Independent.
По словам полицейского, когда во время обыска в чемоданах постояльцев были найдены предметы из отеля, они «признали свою ошибку и извинились». После чего индийская семья согласилась вернуть все принадлежавшие гостинице аксессуары, а также компенсировала стоимость ущерба от пропажи других предметов, которые раньше были на вилле, но не были обнаружены ни в номерах, ни в их багаже, пояснил Сукавати.
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