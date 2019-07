Independent: поймали за руку — на Бали семья из Индии побила все рекорды по воровству из отелей

Многие туристы проявляют желание увезти с собой на память какой-нибудь «необычный» сувенир из гостиничного номера — например, гель для душа или ручку с монограммой отеля, пишет The Independent. Однако одна индийская семья установила своеобразный «антирекорд», когда после отдыха на вилле в Индонезии попыталась стащить оттуда не только полотенца, вешалки и фены, но и целый ассортимент плетёных аксессуаров для ванной и жилых комнат, говорится в статье.



Семья из девяти человек отдыхала на Бали с 23 по 26 июля, поясняет автор. Однако во время выписки, когда персонал виллы стал проверять комнаты, в которых проживали гости из Индии, то выяснилось, что оттуда исчезли многие вещи. Поэтому были вызваны сотрудники службы безопасности, которые обыскали чемоданы отдыхающих и обнаружили в них целый ряд различных предметов из отеля, сообщает The Independent.



Видеозапись этого инцидента, которая была опубликована в Twitter 27 июля, стала очень популярной в соцсетях и набрала за несколько дней уже более 365 тыс. просмотров, отмечается в статье. На видео сотрудники службы безопасности обыскивают чемодан и обнаруживают в нём гостиничный дозатор для мыла, обёрнутый в полотенца. После этого от постояльцев требуют объяснений, они в ответ извиняются и обещают всё оплатить. Но сотрудников отеля такой ответ не устраивает и они подчёркивают, что вопрос здесь не в деньгах, а в неуважении, пишет The Independent.

This family was caught stealing hotel accessories. Such an embarrassment for India.



Each of us carrying an #IndianPassport must remember that we are ambassadors of the nation and behave accordingly.



India must start cancelling passports of people who erode our credibility. pic.twitter.com/unY7DqWoSr