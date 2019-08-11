Guardian: огурец раздора — в Испании спорят о необходимости добавлять его в традиционный суп гаспачо

В Испании разгорелся спор о необходимости добавления в традиционный холодный суп гаспачо огурца, сообщает The Guardian. Тогда как известный шеф-повар Дани Гарсия полагает, что вкус огурца затмит все остальные ингредиенты, большинство из принявших участие в соответствующем опросе высказались за его уместность в гаспачо.

В Испании на фоне особенно жаркого лета разгорелся настоящий гастрономический спор вокруг самого известного «противоядия» страны от жары, в частности, стоит ли добавлять в традиционный суп испанской кухни гаспачо огурцы, пишет The Guardian.

Спор разразился в конце июля в социальной сети Twitter, где испанский комик Серхио Фернандес Мелендес провёл собственный «очень важный» опрос: «Гаспачо с огурцами или без огурцов?»

Из 3809 человек, принявших участие в опросе, 63% высказались в пользу добавления овоща в холодный андалузский суп. Однако множество проголосовавших против яро отстаивали свою позицию.

«Огурец в гаспачо — это гастрономический терроризм!» — отметил шеф-повар, управляющий рестораном с тремя звёздами Мишлен, Дани Гарсия.

«Вы действительно сравниваете элегантность вишни с агрессивностью огурца?» — ответил Гарсия на комментарий пользователя, поспешившего напомнить повару родом из Андалусии, что он знаменит своим рецептом вишнёвого гаспачо.

Вскоре дискуссию подхватили и в испанской прессе, возродив ещё одно хорошо знакомое всем испанцам кулинарное противостояние — допустимо ли использование при приготовлении гаспачо хлеба.

В спор поспешила вмешаться председатель Андалузской академии гаспачо Чаро Барриос, которая считает, что в традиционный суп можно добавлять любые овощи на ваш выбор.

«Огурец определённо является одним из возможных вариантов, но есть и другие споры, например, добавлять ли хлеб», — приводит The Guardian слова Барриос. Кроме того, по её словам, ходит немало споров, стоит ли добавлять в гаспачо воду.

Барриос подчёркивает, что в случае добавления хлеба изменится текстура супа и в нём появятся углеводы. А вот необходимость воды в таком супе, по её мнению, зависит от качества помидоров, которые сами по себе могут оказаться очень водянистыми.

«Мы думаем, что вы можете добавить всё, что захотите, от других овощей до фруктов», — отметила председатель.

Сама Барриос придерживается простого андалузского рецепта. В свой гаспачо она добавляет немного чеснока, лук, половинку огурца, один или два зелёных перца, помидоры, соль, хересный уксус и хорошее оливковое масло.

При этом Гарсия добавляет, что есть столько же рецептов гаспачо, сколько и людей, «всё зависит от того, как вы готовите его дома». Так, исторически существует несколько разновидностей данного супа: белый гаспачо, или ахобланко, с добавлением чеснока и миндаля, зелёный с добавлением зелёных помидоров и оранжевый с горькими апельсинами.

Как отмечает The Guardian, испанцам, кажется, нравится спорить о том, как должны готовиться традиционные блюда испанской кухни. В частности, не первый год идут споры, допустимо ли добавлять пикантную свиную колбасу чоризо в паэлью и стоит ли использовать лук при приготовлении тортильи.